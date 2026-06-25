India-Japan: जपानकडून पंतप्रधान मोदींची मोठी प्रशंसा; टोकियोत भारताचा बोलबाला, ‘या’ क्षेत्रांमध्ये होणार अब्जावधींची नवी गुंतवणूक

India Japan relations Rising India Conclave 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत आणि जपानचे संबंध एका नव्या आणि ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत. जपानची राजधानी टोकियो (Japan) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक ‘रायझिंग इंडिया कॉन्क्लेव्ह’ (Rising India Conclave) या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमात जपानच्या अर्थमंत्र्यांनी भारताचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. भारतीय उद्योजिका नुपूर तिवारी यांनी आयोजित केलेल्या या परिषदेत बोलताना जपानच्या अर्थमंत्री सात्सुकी कातायामा यांनी स्पष्ट केले की, “भारत आणि जपानमधील संबंध हे येणाऱ्या काळात जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि शक्तिशाली संबंधांपैकी एक बनण्याची क्षमता ठेवतात.”
हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत भारत-जपान वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषद (India-Japan Annual Bilateral Summit) होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण परिषदेमध्ये भाग घेण्यासाठी जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची स्वतः भारतात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या अर्थमंत्र्यांनी समान विचार आणि जागतिक हितसंबंध असलेल्या भागीदार देशांनी एकत्र येऊन काम करण्यावर भर दिला. पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख ‘एक महान नेते’ असा करत त्यांनी दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याचे संकेत दिले आहेत.
‘कनेक्ट इंडिया जपान फाऊंडेशन’ने आयोजित केलेल्या या भव्य कार्यक्रमात सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि सीईओ तोशिहिरो सुझुकी, जपानमधील भारताच्या राजदूत नगमा मोहम्मद मल्लिक यांच्यासह जपानचे अनेक वरिष्ठ राजनैतिक, संरक्षण आणि धोरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. या मंचावरून सुझुकी यांनी मारुती सुझुकीने भारतातील त्यांच्या कामगिरीबद्दल अत्यंत कौतुकास्पद माहिती दिली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये मारुती सुझुकीने तब्बल २३.५ लाख युनिट्सचे विक्रमी उत्पादन केले आहे, जो एक जागतिक विक्रम मानला जात आहे.
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हा टप्पा आजवर टोयोटा आणि बीवायडी (BYD) सारख्या अवघ्या मोजक्या जागतिक ऑटोमोबाईल कंपन्यांनाच गाठता आला आहे. एवढेच नव्हे तर, भारतामधून अंदाजे ४,४८,००० वाहनांची निर्यात करण्यात आली असून, ही वाहने आफ्रिका आणि मध्य पूर्व (Middle East) देशांमधील बाजारपेठेत पाठवण्यात आली आहेत. हा विक्रम म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ (Make in India, Make for the World) या दूरदर्शी दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे. आज ही इंडो-जपानी कार निर्मिती कंपनी भारतातील जवळपास ४० कोटी जनतेच्या जीवनावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकत आहे.
या परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात जपानमधील भारताच्या राजदूत नगमा मोहम्मद मल्लिक यांनी दोन्ही देशांमधील मजबूत आर्थिक संबंधांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यांनी सांगितले की, जपान हा भारतातील पाचवा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार देश असून, गेल्या २५ वर्षांत जपानने भारतात अंदाजे ४५ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये) प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. जपान सरकारच्या एका अलीकडील अधिकृत अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, भारतात व्यवसाय करणाऱ्या तब्बल ७६ टक्के जपानी कंपन्यांनी वाढीव नफा आणि सकारात्मक आर्थिक वृद्धी अनुभवली आहे.
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आजच्या घडीला जवळपास १,५०० हून अधिक जपानी कंपन्या संपूर्ण भारतामध्ये ५,२०० पेक्षा जास्त व्यावसायिक युनिट्स अत्यंत यशस्वीपणे चालवत आहेत. या कंपन्या ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजिनिअरिंग, रसायने, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत आणि लाखो भारतीय तरुणांना रोजगार देत आहेत. आगामी शिखर परिषदेत हा आर्थिक आणि धोरणात्मक ताळमेळ अधिक वाढवून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी दोन्ही देश नवीन करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्याची शक्यता आहे.