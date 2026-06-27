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नालायक Pakistan; शोएब अख्तरच्या भावाचे निधन, पण चर्चा ‘त्या’ खतरनाक दहशतवाद्याची, Video Viral

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:18 PM IST
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सारांश

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटोज व्हायरल झाले आहेत. सोबतच, या प्रकरणावरून क्रिकेटपटू शोएब अख्तरवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत

नालायक पाकिस्तान; शोएब अख्तरच्या भावाचे निधन, पण चर्चा 'त्या' खतरनाक दहशतवाद्याची

पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा पडला उघडा (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • शोएब अख्तरच्या भावाच्या जनाज्यात पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड
  • पाकिस्तानचा कारस्थानी चेहरा झाला उघडा 
  • क्रिकेटपटू शोएब अख्तरवरही होतायत गंभीर प्रश्न उपस्थित 
नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वी रावळपिंडी एक्सप्रेस म्हणून ओळख असणाऱ्या पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरच्या मोठ्या भावाचे निधन झाले होते. त्यांचे नाव ओवेस अख्तर असे आहे. मात्र मोठ्या भावाच्या दफनविधीला मोठी गर्दी झाली होती. मात्र या वेळेस काही दहशतवादी देखील उपस्थित असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा दहशतवादाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे.

पाकिस्तान कायमच आपण दहशतवाद्यांना आश्रय देत नसल्याचे सांगत आला आहे. मात्र आता यामागचे सत्य समोर आले आहे. भारताच्या मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्यांच्या यादीत असलेला आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड  दहशतवादी शोएब अख्तरच्या भावाच्या दफनविधिला उपस्थित असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटोज समोर आले आहेत.

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटोज व्हायरल झाले आहेत. सोबतच, या प्रकरणावरून क्रिकेटपटू शोएब अख्तरवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शोएब अख्तर भावाच्या दफनविधीसाठी मोठी गर्दी जमली होती. या गर्दीत जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आणि लष्कर-ए-तोयबा किंवा इतर प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित असलेला कमांडर उघडपणे फिरताना आणि सामील झाल्याचे दिसून आले.

शोएब अख्तर हा प्रसिद्ध खेळाडू आहे. शोएब अख्तर हा केवळ पाकिस्तानातच नाही, तर भारतातही प्रचंड लोकप्रिय आहे. तो अनेकदा भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यावर आणि शांततेवर भाष्य करत असतो. मात्र त्याच्या भावाच्या दफनविधीला दहशतवादी उपस्थित असल्याने आटा त्याच्यावर देखील टीका केली जात आहे.

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सोशल मिडियाव हा व्हिडिओ आणि फोटोज समोर आल्यावर नेटकऱ्यांनी शोएब अख्तर आणि पाकिस्तान सरकारला धारेवर धरले आहे.  भारताकडून या प्रकरणावर अधिकृतपणे आणि राजनैतिक पातळीवर तीव्र आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाकिस्तान नेहमीच आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपण दहशतवादाच्या विरोधात असल्याचा आव आणतो.

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मात्र, एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्ध क्रिकेटपटूच्या कौटुंबिक कार्यक्रमात थेट भारताचा मोस्ट वॉन्टेड दहशतवादी दिसल्याने, पाकिस्तान दहशतवाद्यांची सुरक्षित पाठराखण करत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

 

Web Title: Pahalgam most wanted terrorist attent shoaib akhtar brother funeral viral video

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:08 PM

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