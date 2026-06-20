Bannu Blast : पाकिस्तानात एकापाठोपाठ एक भीषण बॉम्बस्फोट; बन्नूमध्ये दहशतवाद्यांनी वाहनांना बनवले लक्ष्य, 7 जणांचा मृत्यू

Khyber Pakhtunkhwa remote control bomb blast : पाकिस्तानमधील (Pakistan News) सुरक्षा यंत्रणा आणि कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी एक अत्यंत धक्कादायक आणि भीषण घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा हा प्रांत पुन्हा एकदा रक्ताने माखला असून येथील बन्नू जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी मोठा धुमाकूळ घातला आहे. शनिवार, २० जून रोजी दहशतवाद्यांनी बन्नू जिल्ह्यातील वझीर उपविभागात एकापाठोपाठ एक दोन अत्यंत शक्तिशाली रिमोट-कंट्रोल बॉम्बस्फोट घडवून आणले. या भीषण आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये आतापर्यंत ७ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर ३ जण गंभीररित्या जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे.
ही काळीज हेलावून टाकणारी घटना बन्नू येथील ‘मार्का बेरा’ या डोंगराळ आणि निम-आदिवासी भागात घडली. स्थानिक पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी फांग मुसा खेल परिसरात अत्यंत पूर्वनियोजित कट रचून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांना लक्ष्य केले. पहिला स्फोट डोमेलच्या दिशेने निष्पाप प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका खाजगी डॅटसन (Datsun) वाहनावर झाला. हा रिमोट-कंट्रोल स्फोट इतका भीषण आणि शक्तिशाली होता की, त्यामध्ये संपूर्ण वाहनाचे अक्षरशः तुकडे-तुकडे झाले. या पहिल्या स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे वाहनातील ५ प्रवाशांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि आजूबाजूचा परिसर रक्ताने माखला.
दहशतवाद्यांच्या क्रूरतेची आणि अमानुषतेची सीमा येथेच संपली नाही. पहिल्या स्फोटानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश निर्माण झाला होता. स्थानिक नागरिक आणि मदत पथकांनी पहिल्या स्फोटातील पीडित आणि गंभीर जखमी झालेल्या लोकांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्याची धडपड सुरू केली. जखमींना घेऊन जाणारे वाहन घटनास्थळापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर पोहोचलेच होते, तेवढ्यात दहशतवाद्यांनी दुसऱ्या रिमोट-कंट्रोल बॉम्बचा स्फोट घडवून आणला. या दुसऱ्या भ्याड हल्ल्यात आणखी एक वाहन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आणि यामध्ये दोन जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. बन्नू जिल्ह्याचे पोलीस अधिकारी (DPO) यासिर आफ्रिदी यांनी या दुहेरी हल्ल्याची अधिकृत पुष्टी केली असून याला दहशतवाद्यांचे एक अत्यंत क्रूर कृत्य म्हटले आहे.
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या दुहेरी बॉम्बस्फोटांनंतर घटनास्थळी तातडीने ‘रेस्क्यू ११२२’ ची मदत पथके दाखल झाली. त्यांनी अत्यंत वेगाने ढिगाऱ्याखालून मृतदेह आणि जखमींना बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. जखमी नागरिकांना तातडीने डोमेल ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि खलिफा गुल नवाझ शिक्षण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तेथील डॉक्टरांच्या मते, जखमींची अवस्था अत्यंत नाजूक असल्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
7 Killed in Twin Blasts in Bannu, Rescue Workers Among Victims At least seven people were killed in two explosions in Bannu after a passenger van and another vehicle were caught in the blasts. According to initial reports, the van was travelling from Hathi Khel village to Bannu… pic.twitter.com/tyqlJbSrkI — LAFZ DIGITAL (@LafzDigital) June 20, 2026
credit – social media and Twitter
या पाशवी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी आणि पोलिसांनी तातडीने ॲक्शन मोडमध्ये येत संपूर्ण मार्का बेरा आणि फांग मुसा खेल परिसर पूर्णपणे सील केला आहे. संपूर्ण भागात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून लष्कराने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने एक मोठी आणि व्यापक शोधमोहीम (Search Operation) सुरू केली आहे. सुरक्षा अधिकाऱ्यांना शंका आहे की, दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलांना किंवा मदत पथकांना लक्ष्य करण्यासाठी या डोंगराळ भागात आणखी काही सुट्टे स्फोटक उपकरणे (IEDs) लपवून ठेवली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक (BDDS) संपूर्ण रस्त्याची आणि आजूबाजूच्या परिसराची कसून तपासणी करत आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, निष्पाप नागरिकांवर झालेला हा हल्ला म्हणजे दहशतवाद्यांचा ‘भ्याडपणा’ असल्याचे म्हटले आहे.
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गेल्या काही महिन्यांचा रेकॉर्ड पाहिला तर खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बन्नू जिल्हा हा दहशतवादी संघटनांचा मुख्य अड्डा बनत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. येथे सातत्याने लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. केवळ गेल्या महिन्यातच या भागात सुरक्षा दलांनी राबवलेल्या वेगवेगळ्या मोहिमांमध्ये आणि चकमकींमध्ये तब्बल २५ दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले होते. या कारवाईचा बदला घेण्यासाठी दहशतवादी अशा घटना घडवत असल्याचा संशय आहे. यापूर्वी १२ जून रोजी झालेल्या एका टार्गेटेड हल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचारी शहीद झाले होते. या ताज्या आणि अतिशय गंभीर दुहेरी स्फोटांमुळे खैबर पख्तुनख्वामधील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीवर आणि शेजारील देशांमधून होणाऱ्या घुसखोरीवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.