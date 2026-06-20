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Boeing 747: व्हाईट हाऊसपेक्षाही आलिशान! ट्रम्प यांच्या ताफ्यात दाखल झाले नवे ‘Air Force One’; कतारच्या गिफ्टची जगभरात चर्चा

Updated On: Jun 20, 2026 | 12:53 PM IST
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सारांश

Trump New Air Force One: अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एअर फोर्स वनचे अनावरण केले आहे, हे ४०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे जेट विमान कतारच्या राजघराण्याकडून भेट म्हणून मिळाले असून ते अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे.

trump new air force one qatar gift boeing 747 8 luxury bridge aircraft cost controversy

ट्रम्प यांचे नवीन Air Force One पाहून तुम्ही थक्क व्हाल! ते व्हाईट हाऊसपेक्षाही अधिक आलिशान आहे, आणि त्याचे वैशिष्ट्य खालीलप्रमाणे आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘फ्लाइंग व्हाईट हाऊस’चे अनावरण
  • तात्पुरते ‘ब्रिज एअरक्राफ्ट’
  • अमेरिकेत राजकीय वाद

Trump new Air Force One Qatar gift : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी त्यांच्या अधिकृत विमान ताफ्यात एका अत्यंत भव्य आणि आलिशान विमानाचा समावेश करून संपूर्ण जगाला थक्क केले आहे. ट्रम्प यांनी मॅरीलँडमधील ‘जॉइंट बेस अँड्र्यूज’ (Joint Base Andrews) येथील एका भव्य हँगरमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नवीन अधिकृत विमान ‘एअर फोर्स वन’ (Air Force One – VC-25B) चे अधिकृत अनावरण केले. बोईंग 747-8 (Boeing 747-8i) मॉडेलवर आधारित असलेले हे महाकाय विमान कतारच्या राजघराण्याकडून (Emir of Qatar) अमेरिकेला भेट म्हणून मिळाले आहे. हे विमान सध्या वापरात असलेल्या ३० वर्षे जुन्या विमानापेक्षा आकाराने दुप्पट आणि अत्याधुनिक सुख-सुविधांनी सज्ज आहे.

हे विमान सादर करताना ट्रम्प यांनी अत्यंत अभिमानाने सांगितले की, “या जगाच्या पाठीवर असे दुसरे विमान कधीच तयार होऊ शकत नाही. हे जगातील सर्वात आलिशान विमान मानले जाते.” ट्रम्प यांनी नुकताच आपला फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषदेचा दौरा जुन्या विमानाने पूर्ण केला असून, पुढील महिन्यात तुर्कस्तानची राजधानी अंकारा येथे होणाऱ्या नाटो (NATO) शिखर परिषदेसाठी ते याच नवीन विमानाने उड्डाण करतील. याशिवाय त्यांच्या आगामी चीन दौऱ्यासाठीही हेच विमान वापरले जाणार आहे.

काय आहे ‘ब्रिज एअरक्राफ्ट’ आणि बोईंगच्या विमानांना उशीर?

पेंटागॉन आणि अमेरिकन हवाई दलाने या विमानाला ‘ब्रिज एअरक्राफ्ट’ (Bridge Aircraft) असे नाव दिले आहे. वास्तविक, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसाठी बोईंग कंपनी नवीन कायमस्वरूपी विमाने तयार करत आहे. परंतु, बोईंगच्या अंतर्गत तांत्रिक अडचणी आणि विलंबा मुळे ही विमाने २०२८ पर्यंत हस्तांतरित होण्याची शक्यता आहे. या प्रदीर्घ विलंबावर नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प यांनी कतारच्या अमिरांकडे या नवीन ७४७ विमानाची मागणी केली होती, जे कतार सरकार विकण्याच्या प्रयत्नात होते परंतु त्याला ग्राहक मिळत नव्हता. जोपर्यंत नवीन विमाने येत नाहीत, तोपर्यंत हे विमान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची सेवा करेल.

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जुन्या विमानाचा ‘रॉबिन्स एग ब्लू’ (फिका निळा) हा केनेडी युगातील रंग बदलून या विमानाला ट्रम्प यांच्या आवडीनुसार अधिक बोल्ड आणि आकर्षक लूक देण्यात आला आहे. विमानाचा खालचा भाग गडद नौदल निळा (Navy Blue) असून त्यावर एक ठळक लाल रंगाचा पट्टा आहे. विमाना डाव्या बाजूला राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत चिन्ह (Presidential Seal) लावण्यात आले असून, त्याच्या शेपटीवर (Tail) अमेरिकेचा भव्य राष्ट्रध्वज अतिशय देखण्या पद्धतीने रंगवण्यात आला आहे.

अंतर्गत सजावट: एका चालत्या-बोलत्या भव्य वाड्यासारखे रूप

या विमानाचा आतील भाग कोणत्याही फाईव्ह स्टार हॉटेल किंवा भव्य वाड्यालाही मागे टाकेल असा आहे. ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार डिझाईन केलेल्या या विमानात फिकट तपकिरी रंगाच्या भिंती, चंदेरी आणि सोनेरी रंगाची नक्षीदार सजावट, आणि अतिशय मजबूत व तजेलदार लाकडी टेबले आहेत. विमानात एक मोठा लाउंज एरिया, मखमली आरामदायक सोफे आणि पूर्णपणे बेडमध्ये रूपांतरित करता येण्याजोग्या स्वयंचलित खुर्च्या बसवण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, राष्ट्राध्यक्षांसोबत प्रवास करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या पत्रकरांसाठी असलेला ‘प्रेस एरिया’ जुन्या विमानापेक्षा तब्बल दोन ते तीन पटीने मोठा करण्यात आला आहे. हवाई दलाने स्पष्ट केले आहे की, जरी अंतर्गत सजावट आलिशान असली, तरी त्यांनी विमानाच्या अंतर्गत लेआउटमध्ये मूळ रचनेला फारसा धक्का लावलेला नाही, जेणेकरून विमानाची तांत्रिक क्षमता उत्तम राहील.

credit – social media and Twitter

अमेरिकेत पेटला राजकीय वाद आणि सुरक्षेचा खर्च

परदेशी सरकारकडून ४०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे इतके महागडे विमान भेट म्हणून स्वीकारल्यामुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी यावर नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, कारण अमेरिकन कायद्यानुसार कोणत्याही परदेशी स्रोताकडून ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त किमतीची भेट घेण्यास बंदी आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी हा आक्षेप फेटाळत ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले की, “जेव्हा आपल्या देशाला आणि सैन्याला एका चांगल्या कामासाठी इतके मोठे विमान मोफत मिळत असेल, तर करदात्यांचे कोट्यवधी डॉलर्स वाचवणे हे शहाणपणाचे लक्षण आहे. ते नाकारणारा मूर्खच असेल.”

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जरी हे विमान भेट म्हणून मिळाले असले, तरी त्याला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेसाठी योग्य बनवण्यासाठी आणि आवश्यक लष्करी दळणवळण यंत्रणा बसवण्यासाठी हवाई दलाला तब्बल ४०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३,३०० कोटी रुपये पेक्षा जास्त) खर्च करावा लागला आहे. या विमानात आता शत्रूच्या रडार यंत्रणेला चकवा देणारी यंत्रणा आणि बहुस्तरीय सुरक्षित दळणवळण प्रणाली (Secured Communication System) बसवण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे विमान हवेत असतानाही ‘फ्लाइंग व्हाईट हाऊस’ म्हणून पूर्ण क्षमतेने काम करेल.

४ जुलैच्या स्वातंत्र्यदिनी विशेष उड्डाण

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आणि देशाच्या २५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त (250th Birthday) ४ जुलै रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आयोजित विशेष सोहळ्यात हे नवीन ‘एअर फोर्स वन’ विमान एक ऐतिहासिक आणि विशेष उड्डाण करणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, हे विमान अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ‘फ्लायओव्हर’चे नेतृत्व करेल, जे संपूर्ण अमेरिकन जनतेसाठी एक अभिमानास्पद दृश्य असेल. सध्या हे विमान हवाई दलाच्या अंतिम चाचणी फेऱ्यांमधून (Commissioning Flights) जात आहे.

Web Title: Trump new air force one qatar gift boeing 747 8 luxury bridge aircraft cost controversy

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Published On: Jun 20, 2026 | 12:53 PM

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