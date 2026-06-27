West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराणवर इस्त्रायल आणि अमेरिका या देशांकडून हल्ले झाल्याचे पाहिला मिळाले. असे असताना इस्त्रायल आणि लेबनॉनमध्येही मोठा संघर्ष दिसून आला. मात्र, आता या दोन्ही देशांत शांतता करार झाल्याचे सांगण्यात आले. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी शुक्रवारी इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील प्राथमिक शांतता कराराची घोषणा केली.
इस्रायल आणि लेबनॉनमधील अतिरेकी गट हिजबुल्ला यांच्यातील अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर शांततेच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. कराराचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, यावर अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत येखिल लेटर आणि अमेरिकेतील लेबनॉनच्या राजदूत नादा हमादेह यांनी स्वाक्षरी केली.
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लेबनॉनच्या राजदूत नादा हमादेह म्हणाल्या, “ही चौकट लेबनॉनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता ठेवण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. याचा उद्देश लढाई पूर्णपणे आणि कायमस्वरूपी थांबवणे हा आहे, जेणेकरून लोक आपापल्या घरी परत येऊ शकतील आणि देशात शांतता, सुरक्षा व समृद्धी प्रस्थापित करता येईल.”
अंतिम ध्येय दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे
इस्रायली राजदूत येखिल लेटर म्हणाले की, या कराराचे अंतिम ध्येय दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आहे. ही खरी शांतता असेल, ज्यामध्ये दोन्ही देश सुरक्षित राहतील आणि एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला जाईल. या त्रिपक्षीय करारातून इराण आणि हिजबुल्लाह यांना वगळण्यात आले आहे आणि आता शांततेचा मार्ग पुढे सरकत आहे.
4000 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू
काही दिवसांनंतर, हिजबुल्लाहने इस्रायलवर रॉकेट डागले. त्यानंतर इस्रायलने लेबनॉनमध्ये प्रवेश करून आपले नियंत्रण वाढवले. मार्चपासून लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 4000 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.
37 इस्रायली सैनिक मारले गेले
लेबनॉन किंवा उत्तर इस्रायलमधील लढाईत ३७ इस्रायली सैनिक मारले गेले आहेत. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही बाजूंमधील लढाईत थोडी घट झाली होती, परंतु दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर तणाव पुन्हा वाढला.