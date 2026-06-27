शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

Updated On: Jun 27, 2026 | 07:24 AM IST
जाहिरात
सारांश

इस्रायल आणि लेबनॉनमधील अतिरेकी गट हिजबुल्ला यांच्यातील अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर शांततेच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. कराराचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.

West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराणवर इस्त्रायल आणि अमेरिका या देशांकडून हल्ले झाल्याचे पाहिला मिळाले. असे असताना इस्त्रायल आणि लेबनॉनमध्येही मोठा संघर्ष दिसून आला. मात्र, आता या दोन्ही देशांत शांतता करार झाल्याचे सांगण्यात आले. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी शुक्रवारी इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील प्राथमिक शांतता कराराची घोषणा केली.

इस्रायल आणि लेबनॉनमधील अतिरेकी गट हिजबुल्ला यांच्यातील अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर शांततेच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. कराराचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, यावर अमेरिकेतील इस्रायलचे राजदूत येखिल लेटर आणि अमेरिकेतील लेबनॉनच्या राजदूत नादा हमादेह यांनी स्वाक्षरी केली.

Four Seas Initiative : इराणच्या सर्वात घातक शस्त्राचा गेम ओव्हर; काय आहे आखाती देशांचा 10 अब्ज डॉलर्सचा ‘फोर सीज’ प्लॅन?

लेबनॉनच्या राजदूत नादा हमादेह म्हणाल्या, “ही चौकट लेबनॉनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता ठेवण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. याचा उद्देश लढाई पूर्णपणे आणि कायमस्वरूपी थांबवणे हा आहे, जेणेकरून लोक आपापल्या घरी परत येऊ शकतील आणि देशात शांतता, सुरक्षा व समृद्धी प्रस्थापित करता येईल.”

अंतिम ध्येय दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे

इस्रायली राजदूत येखिल लेटर म्हणाले की, या कराराचे अंतिम ध्येय दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आहे. ही खरी शांतता असेल, ज्यामध्ये दोन्ही देश सुरक्षित राहतील आणि एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला जाईल. या त्रिपक्षीय करारातून इराण आणि हिजबुल्लाह यांना वगळण्यात आले आहे आणि आता शांततेचा मार्ग पुढे सरकत आहे.

4000 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू

काही दिवसांनंतर, हिजबुल्लाहने इस्रायलवर रॉकेट डागले. त्यानंतर इस्रायलने लेबनॉनमध्ये प्रवेश करून आपले नियंत्रण वाढवले. मार्चपासून लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 4000 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

37 इस्रायली सैनिक मारले गेले

लेबनॉन किंवा उत्तर इस्रायलमधील लढाईत ३७ इस्रायली सैनिक मारले गेले आहेत. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही बाजूंमधील लढाईत थोडी घट झाली होती, परंतु दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर तणाव पुन्हा वाढला.

Web Title: Peace agreement signed between israel and lebanon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 07:13 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

West Asia LIVE : इस्त्रायल-लेबनॉनमध्ये शांती करारावर स्वाक्षरी; अमेरिकेने केली मध्यस्थी भूमिका

Jun 27, 2026 | 07:13 AM
Jyeshta Purnima: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री करा उपाय, तुमच्या आर्थिक स्थितीमध्ये होईल अपेक्षित बदल

Jyeshta Purnima: ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या रात्री करा उपाय, तुमच्या आर्थिक स्थितीमध्ये होईल अपेक्षित बदल

Jun 27, 2026 | 07:05 AM
‘उदकशांत’ पूजा का केली जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि उद्देश

‘उदकशांत’ पूजा का केली जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि उद्देश

Jun 27, 2026 | 07:00 AM
महिंद्रा बोलेरो भारताच्या पर्यटन क्षेत्राच्या बाजारात एवढी यशस्वी कशी ठरली? जाणून घ्या सविस्तरपणे

महिंद्रा बोलेरो भारताच्या पर्यटन क्षेत्राच्या बाजारात एवढी यशस्वी कशी ठरली? जाणून घ्या सविस्तरपणे

Jun 27, 2026 | 07:00 AM
Development News: नागपूरकरांसाठी गुड न्यूज! फडणवीस सरकारच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय

Development News: नागपूरकरांसाठी गुड न्यूज! फडणवीस सरकारच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय

Jun 27, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : पुण्यात लुटमार सत्र सुरुच; कात्रज भागात धारदार हत्याराचा धाक दाखवून रोकड पळविली

Pune Crime : पुण्यात लुटमार सत्र सुरुच; कात्रज भागात धारदार हत्याराचा धाक दाखवून रोकड पळविली

Jun 27, 2026 | 12:30 AM
शाळा सुरू, पण विद्यार्थ्यांची दप्तरे गायब ! स्थायी समितीत विरोधक कंत्राटदारावरून आक्रमक; तिखट शब्दांत संताप व्यक्त

शाळा सुरू, पण विद्यार्थ्यांची दप्तरे गायब ! स्थायी समितीत विरोधक कंत्राटदारावरून आक्रमक; तिखट शब्दांत संताप व्यक्त

Jun 26, 2026 | 10:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा