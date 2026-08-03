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Iran Security : इस्रायलसाठी हेरगिरीचा आरोप; इराणने दोन जणांना फाशी दिली , सुरक्षा यंत्रणांचा कठोर संदेश

Updated On: Aug 03, 2026 | 05:13 PM IST
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सारांश

Iran Security : इस्रायलच्या मोसादसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली इराणने दोन नागरिकांना फाशी दिली आहे. इराणचा दावा आहे की त्यांनी संवेदनशील सुरक्षा माहिती परदेशी गुप्तचर संस्थेला पुरवली होती. या कारवाईमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव आणि इराणच्या अंतर्गत सुरक्षा धोरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • मोसादसाठी माहिती पुरवल्याचा आरोप
  • मानवी हक्क संघटनांकडून प्रश्न
Iran Security :  इराणने राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणखी एका संवेदनशील प्रकरणात कठोर पाऊल उचलत इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली दोन नागरिकांना सोमवारी फाशी दिली. इराणच्या न्यायव्यवस्थेने या दोघांवर इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादसाठी काम केल्याचा आरोप ठेवला होता. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी देशातील संवेदनशील लष्करी आणि सुरक्षा माहिती परदेशी गुप्तचर संस्थेला पुरवल्याचा निष्कर्ष तपासात समोर आला.

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ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव अद्याप पूर्णपणे निवळलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही देशांमध्ये थेट आणि अप्रत्यक्ष संघर्षाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे इराणने देशांतर्गत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून संशयित हेरगिरीच्या प्रकरणांवर अधिक कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

मोसादसाठी माहिती पुरवल्याचा आरोप

इराणी न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, दोषी ठरविण्यात आलेल्या दोघांनी आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात इस्रायलसाठी माहिती गोळा केली. त्यांच्याकडून काही संवेदनशील ठिकाणांचे तपशील, सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती आणि संपर्क जाळ्याशी संबंधित माहिती परदेशात पोहोचविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि सोमवारी त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली.

इराणमध्ये हेरगिरी, दहशतवाद किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर राहिली आहे.

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मानवी हक्क संघटनांकडून प्रश्न

या प्रकरणानंतर काही आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांनी पुन्हा एकदा इराणच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा खटल्यांमध्ये पारदर्शकता, आरोपींना कायदेशीर मदत आणि न्यायालयीन सुनावणी याबाबत अनेकदा शंका व्यक्त केल्या जातात. मात्र इराण सरकारने हे आरोप फेटाळत देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही कारवाई केवळ दोन व्यक्तींवरील शिक्षा नसून देशांतर्गत आणि परदेशातील गुप्तचर नेटवर्कला दिलेला कठोर इशाराही मानला जात आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना अधिक सक्रिय करत असल्याचे या घटनेतून दिसून येते.

आगामी काळात इराण-इस्रायल संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः हेरगिरी, सायबर हल्ले आणि गुप्त कारवायांच्या आरोपांमुळे दोन्ही देशांतील संघर्ष नव्या टप्प्यात जाण्याची भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Iran security accused of spying for israel iran executes two individuals sending a stern message from security agencies

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Published On: Aug 03, 2026 | 05:11 PM

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