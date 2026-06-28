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पंतप्रधान मोदींना सेशेल्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान! ‘हिंद महासागराला संधींचा महासागर बनवणार’, पीएम मोदींचा मोठा संदेश

Updated On: Jun 28, 2026 | 04:58 PM IST
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सारांश

सेशेल्समधील आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, भारताची अशी हिंद महासागराची संकल्पना आहे जिथे सागरी सुरक्षेसोबतच आर्थिक समृद्धीही वाढीस लागेल; असा एक प्रदेश जिथे आपली भागीदारी देशांच्या आकारावर नव्हे, तर परस्पर आदर आणि विश्वासावर आधारित असेल.

पंतप्रधान मोदींना सेशेल्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान! (Photo Credit- FB)

पंतप्रधान मोदींना सेशेल्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान! (Photo Credit- FB)

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विस्तार
  • पंतप्रधान मोदींना सेशेल्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान!
  • ‘हिंद महासागराला संधींचा महासागर बनवणार’
  • पीएम मोदींचा मोठा संदेश
सेशेल्सने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या सर्वोच्च पुरस्काराने, म्हणजेच ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ (Guardian of the Blue Horizon) या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि जागतिक स्तरावर शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

हिंदी महासागरासाठी पंतप्रधान मोदींचा महत्त्वपूर्ण संदेश

सेशेल्सच्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधानांनी हिंदी महासागराबाबतच्या आपल्या दृष्टिकोनाबद्दल एक स्पष्ट आणि प्रेरणादायी संदेश दिला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भारताची अशी कल्पना आहे की हिंदी महासागर हा असा असावा जिथे सागरी सुरक्षेसोबतच आर्थिक समृद्धीही वाढेल; जिथे आपली भागीदारी देशाच्या आकारावर नव्हे, तर परस्पर आदर आणि विश्वासावर आधारित असेल; आणि जिथे आपण प्रत्येक राष्ट्रासोबत केवळ एकमेकांच्या शेजारी राहून नव्हे, तर एकत्रितपणे पुढे जाऊ. हिंदी महासागराला संधींचा महासागर बनवणे हेच आमचे ध्येय आहे.”

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‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ सन्मान

रविवारी, सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांनी पंतप्रधान मोदींना ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ हा मानद किताब प्रदान केला. एखाद्या परदेशी राष्ट्राकडून पंतप्रधान मोदींना मिळालेला हा ३४ वा आंतरराष्ट्रीय सन्मान आहे. पंतप्रधान शनिवारी तीन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी या द्वीपसमूह राष्ट्रात (सेशेल्समध्ये) दाखल झाले होते आणि त्यांनी देशाच्या ‘राष्ट्रीय दिना’च्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली.

सोशल मीडियावर आपला संदेश शेअर करताना त्यांनी लिहिले, “मी हा सन्मान नम्रपणे स्वीकारतो आणि तो अशा सर्व राष्ट्रांना समर्पित करतो जी हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करत आहेत आणि पर्यावरण संवर्धनाला भावी पिढ्यांप्रती असलेली जबाबदारी मानतात. हे एक गंभीर आव्हान आहे ज्याचा सामना आपण सर्वांनी मिळून केला पाहिजे.”

“पृथ्वी अधिक हरित आणि शाश्वत” बनवण्यासाठी शक्य त्या सर्व प्रकारे योगदान देण्याची भारताची तयारी असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले, “आमच्या विविध देशांतर्गत धोरणांमध्ये, ‘मिशन लाइफ’ (Mission LiFE) वर दिलेल्या विशेष भरामध्ये आणि ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ (आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी) व ‘कोलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी) यांसारख्या जागतिक उपक्रमांमधील आमच्या सक्रिय सहभागातून हे स्पष्ट होते.” या महिन्याच्या सुरुवातीला, पंतप्रधान मोदींना स्लोव्हाकियाची राजधानी ब्रातिस्लावा येथे त्या देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने, म्हणजेच ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाईट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ ने सन्मानित करण्यात आले होते.

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Web Title: Seychelles highest civilian honor for prime minister modi will transform the indian ocean into an ocean of opportunities

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Published On: Jun 28, 2026 | 04:55 PM

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