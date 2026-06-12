Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

भारतामध्ये दरवर्षी रस्त्यांवर हजारो अपघात घडतात. यापैकी अनेक अपघात मानवी चुका आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे होतात. वाहन चालवताना काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 सवयी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
1.नेहमी सीट बेल्ट आणि हेल्मेट वापरा
कार चालवताना सीट बेल्ट आणि दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य आहे. यामुळे अपघाताच्या वेळी गंभीर दुखापती टाळता येतात.
2.वेग मर्यादेचे पालन करा
अति वेग हे अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. रस्त्यावरील निर्धारित वेगमर्यादेचे नेहमी पालन करावे.
3.मोबाईलचा वापर टाळा
वाहन चालवताना फोनवर बोलणे किंवा मेसेज पाहणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे चालकाचे लक्ष विचलित होते.
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4.सुरक्षित अंतर ठेवा
समोरील वाहनापासून पुरेसे अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. अचानक ब्रेक लागल्यास अपघात टाळण्यास मदत होते.
5.वाहतूक नियमांचे पालन करा
सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग, लेन शिस्त आणि इतर नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे.
6.मद्यपान करून वाहन चालवू नका
मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणे अत्यंत धोकादायक असून कायद्यानेही गुन्हा आहे.
7.वाहनाची नियमित तपासणी करा
ब्रेक, टायर, दिवे, इंजिन ऑइल आणि बॅटरी यांची वेळोवेळी तपासणी केल्यास वाहन सुरक्षित राहते.
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8.हवामानानुसार वाहन चालवा
पाऊस, धुके किंवा अंधारात वाहनाचा वेग कमी ठेवावा आणि अधिक सावधगिरी बाळगावी.
9.थकवा आल्यास विश्रांती घ्या
दीर्घ प्रवासादरम्यान थकवा जाणवत असल्यास वाहन थांबवून थोडी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.
10.संयम आणि शिस्त राखा
रस्त्यावर घाई, राग किंवा बेफिकीरपणा टाळावा. संयमी आणि जबाबदार वाहनचालक इतरांसाठीही सुरक्षित वातावरण निर्माण करतो.
सुरक्षित ड्रायव्हिंग ही केवळ वैयक्तिक जबाबदारी नसून सामाजिक कर्तव्यदेखील आहे. या सवयी अंगीकारल्यास रस्ते अधिक सुरक्षित बनतील आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.