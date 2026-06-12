Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

Updated On: Jun 12, 2026 | 09:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतामध्ये दरवर्षी रस्त्यांवर हजारो अपघात घडतात. यापैकी अनेक अपघात मानवी चुका आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे  होतात. वाहन चालवताना काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतामध्ये दरवर्षी रस्त्यांवर हजारो अपघात घडतात. यापैकी अनेक अपघात मानवी चुका आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे  होतात. वाहन चालवताना काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 सवयी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

1.नेहमी सीट बेल्ट आणि हेल्मेट वापरा
कार चालवताना सीट बेल्ट आणि दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य आहे. यामुळे अपघाताच्या वेळी गंभीर दुखापती टाळता येतात.

2.वेग मर्यादेचे पालन करा
अति वेग हे अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. रस्त्यावरील निर्धारित वेगमर्यादेचे नेहमी पालन करावे.

3.मोबाईलचा वापर टाळा
वाहन चालवताना फोनवर बोलणे किंवा मेसेज पाहणे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे चालकाचे लक्ष विचलित होते.

Mansoon Car Care टिप्स: पावसाळ्यापूर्वी कारसाठी या पाच काळजी नक्की घ्या!

4.सुरक्षित अंतर ठेवा
समोरील वाहनापासून पुरेसे अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. अचानक ब्रेक लागल्यास अपघात टाळण्यास मदत होते.

5.वाहतूक नियमांचे पालन करा
सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग, लेन शिस्त आणि इतर नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे.

6.मद्यपान करून वाहन चालवू नका
मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणे अत्यंत धोकादायक असून कायद्यानेही गुन्हा आहे.

7.वाहनाची नियमित तपासणी करा
ब्रेक, टायर, दिवे, इंजिन ऑइल आणि बॅटरी यांची वेळोवेळी तपासणी केल्यास वाहन सुरक्षित राहते.

Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

8.हवामानानुसार वाहन चालवा
पाऊस, धुके किंवा अंधारात वाहनाचा वेग कमी ठेवावा आणि अधिक सावधगिरी बाळगावी.

9.थकवा आल्यास विश्रांती घ्या
दीर्घ प्रवासादरम्यान थकवा जाणवत असल्यास वाहन थांबवून थोडी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.

10.संयम आणि शिस्त राखा
रस्त्यावर घाई, राग किंवा बेफिकीरपणा टाळावा. संयमी आणि जबाबदार वाहनचालक इतरांसाठीही सुरक्षित वातावरण निर्माण करतो.

सुरक्षित ड्रायव्हिंग ही केवळ वैयक्तिक जबाबदारी नसून सामाजिक कर्तव्यदेखील आहे. या सवयी अंगीकारल्यास रस्ते अधिक सुरक्षित बनतील आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

Web Title: 10 safe driving habits auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 09:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mansoon Car Care टिप्स: पावसाळ्यापूर्वी कारसाठी या पाच काळजी नक्की घ्या!
1

Mansoon Car Care टिप्स: पावसाळ्यापूर्वी कारसाठी या पाच काळजी नक्की घ्या!

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार
2

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर
3

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

Jun 12, 2026 | 09:12 PM
Sindhudurga News : कला शिक्षण सीईटी निकाल जाहीर! जिल्ह्यात ‘या’ पठ्ठयाने मारली बाजी

Sindhudurga News : कला शिक्षण सीईटी निकाल जाहीर! जिल्ह्यात ‘या’ पठ्ठयाने मारली बाजी

Jun 12, 2026 | 08:57 PM
‘नवरदेवाने माप ओलांडायचे, आणि नवरीने भरायचे..’ अशीही होती पूर्वी जोडप्याच्या गृह्प्रवेशाची परंपरा!

‘नवरदेवाने माप ओलांडायचे, आणि नवरीने भरायचे..’ अशीही होती पूर्वी जोडप्याच्या गृह्प्रवेशाची परंपरा!

Jun 12, 2026 | 08:53 PM
Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!

Instagram आणि Facebook अचानक डाऊन; जगभरातील लाखो युजर्सचा खोळंबा, थेट ‘एरर मेसेज’ दिसायला सुरुवात!

Jun 12, 2026 | 08:48 PM
Fridge Storage Tips: प्रत्येक वस्तू फ्रिजमध्ये ठेवताय? चुकूनही ठेवू नका ‘या’ गोष्टी; नाहीतर होईल नुकसान

Fridge Storage Tips: प्रत्येक वस्तू फ्रिजमध्ये ठेवताय? चुकूनही ठेवू नका ‘या’ गोष्टी; नाहीतर होईल नुकसान

Jun 12, 2026 | 08:47 PM
भाजपा मित्रपक्ष गिळणारी ‘चेटकीण’, फडणवीसांच्या ‘काँग्रेस बुडते जहाज’ टीकेवर काँग्रेसचे जोरदार प्रत्युत्तर

भाजपा मित्रपक्ष गिळणारी ‘चेटकीण’, फडणवीसांच्या ‘काँग्रेस बुडते जहाज’ टीकेवर काँग्रेसचे जोरदार प्रत्युत्तर

Jun 12, 2026 | 08:45 PM
Cup Bashi Trailer : पत्रिकेच्या अटीतून उलगडणार नात्यांची ट्विस्टेड गोष्ट; ‘कप बशी’चा रंजक ट्रेलर प्रदर्शित

Cup Bashi Trailer : पत्रिकेच्या अटीतून उलगडणार नात्यांची ट्विस्टेड गोष्ट; ‘कप बशी’चा रंजक ट्रेलर प्रदर्शित

Jun 12, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा