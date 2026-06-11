Mansoon Car Care टिप्स: पावसाळ्यापूर्वी कारसाठी या पाच काळजी नक्की घ्या!

भारतात पावसाळा सुरू होताच वाहनचालकांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहतात. रस्त्यांवरील पाणी साचणे, चिखल, कमी दृश्यमानता आणि ओलाव्यामुळे वाहनाच्या विविध भागांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कारची योग्य तपासणी आणि देखभाल करणे अत्यंत आवश्यक असते. यामुळे वाहनाची सुरक्षितता वाढते तसेच अनपेक्षित बिघाडांपासून बचाव होतो.
१. टायर आणि ब्रेक्सची तपासणी करा
पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होतात. अशा वेळी टायरवरील ग्रिप चांगली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. टायरची ट्रेड डेप्थ कमी झाल्यास वाहन घसरण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे जुने किंवा झिजलेले टायर वेळेवर बदलणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ब्रेक पॅड, ब्रेक ऑइल आणि ब्रेकिंग सिस्टीमची तपासणी करून घ्यावी. पावसाळ्यात सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी प्रभावी ब्रेक्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
२. वायपर आणि विंडशील्डची काळजी घ्या
पावसाच्या वेळी समोरील दृश्य स्पष्ट दिसणे गरजेचे असते. त्यामुळे वायपर ब्लेड खराब किंवा कडक झाले असल्यास ते बदलून घ्यावेत. विंडशील्ड वॉशरमध्ये पुरेसे द्रव आहे का याची खात्री करावी. स्वच्छ काच आणि कार्यक्षम वायपरमुळे पावसात वाहन चालविणे अधिक सुरक्षित होते.
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३. बॅटरी आणि इलेक्ट्रिकल सिस्टीम तपासा
ओलावा आणि पाण्यामुळे कारच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीमवर परिणाम होऊ शकतो. बॅटरी टर्मिनल्सवर गंज तर नाही ना याची तपासणी करावी. हेडलाईट्स, टेललाईट्स, इंडिकेटर्स आणि फॉग लॅम्प योग्य प्रकारे कार्यरत आहेत का हे पाहणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात दृश्यमानता कमी असल्याने लाईट्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते.
४. एसी आणि डिफॉगरची तपासणी करा
पावसाळ्यात कारच्या काचांवर धुके जमा होण्याची समस्या सामान्य आहे. त्यामुळे एसी आणि डिफॉगर व्यवस्थित कार्यरत असणे आवश्यक आहे. हे उपकरण काचांवरील धुके दूर करून चालकाला स्पष्ट दृश्य मिळवून देतात. लांब प्रवासापूर्वी त्यांची तपासणी करून घेणे फायदेशीर ठरते.
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५. रबर सील्स आणि अंडरबॉडी संरक्षण करा
कारच्या दरवाज्यांभोवती असलेल्या रबर सील्स खराब झाल्यास पाणी आत शिरू शकते. त्यामुळे त्यांची तपासणी करून आवश्यक असल्यास बदल करावा. तसेच वाहनाच्या अंडरबॉडीवर अँटी-रस्ट कोटिंग केल्यास गंज लागण्याचा धोका कमी होतो. पावसाळ्यात चिखल आणि ओलाव्यामुळे गंज निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.
योग्य वेळी केलेली ही पाच काळजी वाहनाची कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि आयुष्य वाढविण्यास मदत करते. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आपल्या कारची संपूर्ण तपासणी करून सुरक्षित आणि निर्धास्त प्रवासाचा आनंद घ्यावा.