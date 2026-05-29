RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू

जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार, जुन्या वाहनांचा व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यक्ती व आस्थापनांना नोंदणीकृत वाहन विक्रेत्याचे अधिकृत पत्र (नमुना २९ सी) प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पत्राशिवाय यापुढे कोणालाही जुन्या करता येणार नाही. वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही.
शहराच्या विविध भागांत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची खरेदी-विक्रीकरणारे अनेक मोठे आणि छोटे डीलर्स आहेत. मात्र, या बाजारात अनेक गंभीर त्रुटी होत्या. अनेकदा गाडी विकल्यानंतरही ती खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाच्या नावावर केली जात नव्हती. केवळ ‘एनओसी’ देऊन व्यवहार चालवले जात होते. वाहन विकल्यानंतरही कागदोपत्री नाव न बदलल्यामुळे, त्या वाहनाचा वापर करून कोणताही गुन्हा किंवा अपघात झाल्यास मूळ मालकाला पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत असे. काही वेळा चोरीच्या गाड्या किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून गाड्या विकल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नवीन नियमांमुळे या सर्व समस्यांना पूर्णपणे आळा बसणार आहे.