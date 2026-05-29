RTO Vehicle Sale Rules : बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई; केंद्र सरकारची नवी नियमावली लागू

Updated On: May 29, 2026 | 02:21 PM IST
RTO Vehicle Sale Rules : केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्सचेंजचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी रीतसर मान्यता घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.

  • केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
  • बेकायदा वाहन विक्रीवर आता कडक कारवाई
  • जाणून घ्या नवे नियम
RTO Vehicle Sale Rules : जुन्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्रीच्या बाजारात चालणारा अनधिकृत दलालांचा सुळसुळाट, ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) परवाने घेणे सक्तीचा केला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्सचेंजचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी रीतसर मान्यता घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असून, विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

वाहनांच्या खरेदी-विक्रीत ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी नवे नियम

जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार, जुन्या वाहनांचा व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यक्ती व आस्थापनांना नोंदणीकृत वाहन विक्रेत्याचे अधिकृत पत्र (नमुना २९ सी) प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पत्राशिवाय यापुढे कोणालाही जुन्या करता येणार नाही. वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही.

शहराच्या विविध भागांत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची खरेदी-विक्रीकरणारे अनेक मोठे आणि छोटे डीलर्स आहेत. मात्र, या बाजारात अनेक गंभीर त्रुटी होत्या. अनेकदा गाडी विकल्यानंतरही ती खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाच्या नावावर केली जात नव्हती. केवळ ‘एनओसी’ देऊन व्यवहार चालवले जात होते. वाहन विकल्यानंतरही कागदोपत्री नाव न बदलल्यामुळे, त्या वाहनाचा वापर करून कोणताही गुन्हा किंवा अपघात झाल्यास मूळ मालकाला पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत असे. काही वेळा चोरीच्या गाड्या किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून गाड्या विकल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नवीन नियमांमुळे या सर्व समस्यांना पूर्णपणे आळा बसणार आहे.

आरटीओकडून वाहन हस्तांतरणाची प्रक्रिया

  • आरटीओकडून परवाना मिळवण्यासाठी आणि वाहनांचे हस्तांतरण कायदेशीर करण्यासाठी जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी आरटीओकडे ‘नमुना २९ए’ नुसार अर्ज करावा लागेल.
  • अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आरटीओचे मोटार वाहन निरीक्षक संबंधित आस्थापनेला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करतील.
  • पात्र विक्रेत्यांना ‘नमुना २९बी’ नुसार अधिकृत विक्रीचे प्रमाणपत्र म्हणून ‘नमुना २९सी’ दिले जाईल.
  • यामुळे वाहन विक्रेत्याला मूळ मालकाकडून गाडी विकत घेताच, ती गाडी थेट स्वतःच्या नावावर नोंदवता येईल.
  • त्यामुळे नवीन ग्राहकाला गाडी विकताना सोपे आणि सुरक्षित होईल.
Published On: May 29, 2026 | 02:20 PM

