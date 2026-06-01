Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:01 PM IST
Engine Oil Tips: गाडीच्या दीर्घायुष्याची आणि कार्यक्षमतेची गुरुकिल्ली तिच्या इंजिनच्या आरोग्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे, गाडीचे इंजिन निरोगी ठेवण्यात इंजिन ऑइल महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Engine Oil Tips : इंजिन ऑइल बनावट निघाल्यास, खात्यातील पैसे गमावले जातील, या ३ पद्धतींनी ते त्वरित ओळखा

  • आर्थिक फटका आणि इंजिन निकामी
  • अस्सल ऑइल ओळखण्याची पद्धत
  • तज्ज्ञांचा मोलाचा सल्ला

How to identify fake engine oil : गाडीचे इंजिन हे मानवी शरीरातील हृदयासारखे काम करते. ज्याप्रमाणे शरीराला जिवंत ठेवण्यासाठी रक्ताची गरज असते, अगदी त्याचप्रमाणे गाडीचे इंजिन सुरळीत आणि दीर्घकाळ चालण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या इंजिन ऑइलची (Engine Oil) आवश्यकता असते. परंतु, सध्या बाजारात बनावट आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या इंजिन ऑइलची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अनेक वाहनचालक स्वस्त मिळते म्हणून किंवा अज्ञानापोटी या बनावट ऑइलचा वापर करतात. वाहन तज्ज्ञांच्या मते, हा निष्काळजीपणा तुमच्या इंजिनचे आरोग्य तर धोक्यात आणतोच, पण सोबतच तुमच्या बँक खात्यातील कष्टाचे पैसेही एका फटक्यात उडवू शकतो.

१. रंग आणि पोत (Texture) वरून ओळखा बनावट ऑइल

इंजिन ऑइल अस्सल आहे की नाही हे तपासण्याचा सर्वात सोपा आणि पहिला मार्ग म्हणजे त्याचा रंग आणि घट्टपणा पाहणे. जेव्हा तुम्ही कोणत्याही चांगल्या ब्रँडचे नवीन आणि उच्च-गुणवत्तेचे इंजिन ऑइल खरेदी करता, तेव्हा त्याचा रंग फिकट सोनेरी किंवा पारदर्शक अंबर (Amber) रंगासारखा दिसतो. याउलट, बनावट किंवा रिसायकल केलेले तेल हे खूप गडद, काळपट रंगाचे असू शकते. तसेच, अस्सल ऑइलमध्ये एक विशिष्ट चिकटपणा असतो. जर ऑइल हाताला लावल्यावर खूप पातळ, पाण्यासारखे वाटत असेल किंवा त्यात धुळीचे बारीक कण तरंगताना दिसत असतील, तर समजून जा की हे तेल बनावट आहे.

२. जळलेला वास आणि चिकटपणाची चाचणी

अस्सल इंजिन ऑइलला एक वेगळा, रासायनिक पण सुसह्य वास असतो. मात्र, बनावट ऑइल बनवण्यासाठी अनेकदा वापरलेले जुने ऑइल फिल्टर करून पुन्हा विकले जाते. अशा ऑइलचा वास घेतल्यास त्यातून तीव्र जळलेला किंवा रॉकेल-डिझेलसारखा दुर्गंध येतो. जर तुम्ही गाडीत असे ऑइल टाकले, तर ते इंजिनमधील भागांमधील घर्षण कमी करू शकत नाही. परिणामी, इंजिनमध्ये प्रचंड उष्णता निर्माण होते. इंजिनमधील फिरणारे भाग एकमेकांवर घासले जाऊन इंजिन गरम होते आणि चालता चालता गाडी अचानक बंद पडू शकते.

३. बारकोड, सील आणि पॅकेजिंगची बारकाईने तपासणी

आजकाल बनावट ऑइल बनवणारे हुबेहूब नामांकित ब्रँड्ससारखे डबे तयार करतात. पण तरीही पॅकेजिंगमध्ये काही त्रुटी राहतातच. जेव्हा तुम्ही ऑइलचा डबा खरेदी करता, तेव्हा त्याचे सील (Seal) व्यवस्थित पॅक आहे की नाही हे तपासा. डब्यावर दिलेला क्यूआर कोड (QR Code) किंवा बारकोड तुमच्या स्मार्टफोनने स्कॅन करून पाहा. अस्सल ब्रँडचा कोड स्कॅन केल्यावर थेट कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्या बॅचची माहिती मिळते. जर कोड स्कॅन होत नसेल किंवा डब्यावरील छपाई अंधुक असेल, तर ते उत्पादन बनावट असण्याची शक्यता १००% असते.

थोडीशी खबरदारी, लाखांची बचत!

अनेकदा मेकॅनिक किंवा स्थानिक गॅरेजवाले स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी ग्राहकांना बनावट ऑइलची शिफारस करतात. हे टाळण्यासाठी नेहमी अधिकृत सर्व्हिस सेंटर किंवा नामांकित आणि विश्वासातील डीलर्सकडूनच इंजिन ऑइल खरेदी करा. गाडीच्या मॅन्युअल बुकमध्ये (Owner’s Manual) दिलेल्या ग्रेडचेच ऑइल वापरा. ठरवून दिलेल्या किलोमीटरनंतर इंजिन ऑइल बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज तुम्ही ऑइलच्या डब्यावर थोडे पैसे वाचवण्याच्या नादात राहिलात, तर भविष्यात संपूर्ण इंजिन बदलण्यासाठी किंवा दुरुस्त करण्यासाठी तुमच्या खात्यातील हजारो-लाखो रुपये खर्च करावे लागतील, हे नेहमी लक्षात ठेवा.

Published On: Jun 01, 2026 | 03:01 PM

