Tech Tips: कारच्या USB पोर्टने लॅपटॉप चार्ज करता? आधी ‘या’ गोष्टी नक्की जाणून घ्या…

कारमधील साधा USB पोर्ट मुख्यत: मोबाईल चार्ज करणे, गाणी ऐकण्यासाठी फोन जोडणे किंवा डेटा ट्रान्सफर यासाठी तयार केलेला असतो. त्यामुळे तो लॅपटॉपला आवश्यक असणारी पुरेशी वीज देऊ शकत नाही. परिणामी लॅपटॉप अपेक्षित वेगाने चार्ज होत नाही.
अनेकवेळा असे दिसून येते की लॅपटॉप चार्जिंगला लावलेला असतो, पण बॅटरीची टक्केवारी वाढण्याऐवजी कमी होत जाते. कारण लॅपटॉप वापरताना जितकी ऊर्जा खर्च होते जाते. त्यापेक्षा कमी ऊर्जा USB पोर्टमधून मिळत असते. त्यामुळे चार्जिंग सुरू असूनही बॅटरी रिकामी होत राहते.
काहींना असे वाटते की, कारमध्ये USB-C पोर्ट असेल तर कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र हा गैरसमज आहे. प्रत्येक USB-C पोर्टची क्षमता सारखी नसते. अनेक गाड्यांमध्ये दिलेले USB-C पोर्ट फक्त मोबाईल किंवा इतर छोट्या उपकरणांसाठी असतात. त्यामुळे लॅपटॉपला लागणारी जास्त पॉवर त्यातून मिळेलच, याची खात्री नसते. (Tech Tips:)
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वारंवार कमी क्षमतेच्या पोर्टमधून लॅपटॉप चार्ज करण्याचा प्रयत्न केल्यास चार्जिंगची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. काही वेळा कारच्या USB पोर्टवरही अतिरिक्त ताण येतो. आधुनिक लॅपटॉपमध्ये सुरक्षिततेसाठी अनेक सुविधा असल्या तरी चुकीच्या पद्धतीने चार्जिंग करणे टाळलेलेच चांगले.
प्रवासादरम्यान लॅपटॉप चार्ज करण्यासाठी योग्य पर्याय वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते. बाजारात USB Power Delivery (PD) सपोर्ट असलेले कार चार्जर उपलब्ध आहेत. हे चार्जर कारच्या 12V सॉकेटमध्ये लावता येतात आणि लॅपटॉपला आवश्यक असलेली जास्त पॉवर पुरवू शकतात. त्यामुळे चार्जिंग वेगवान आणि सुरक्षित होते.
जर तुमच्या लॅपटॉपला अधिक पॉवरची गरज असेल, तर पॉवर इन्व्हर्टर हा देखील चांगला पर्याय ठरू शकतो. याच्या मदतीने कारमधील वीज घरातील सॉकेटप्रमाणे वापरता येते. त्यामुळे लॅपटॉपचा मूळ चार्जर वापरून कोणत्याही अडचणीशिवाय चार्जिंग करता येते.
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