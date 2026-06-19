शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

गुप्त डिझाईन, कडक सुरक्षा! रस्त्यांवर ‘काळ्या-पांढऱ्या’ स्टीकर्समध्ये फिरणाऱ्या या गाड्या तुम्ही पहिल्यात का? जाणून घ्या सत्य

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

नवीन गाड्यांचे डिझाईन आणि आकार लपवण्यासाठी कंपन्या 'कॅमफ्लाज' काळ्या-पांढऱ्या स्टिकर्सचे ऑप्टिकल इल्युजन तंत्रज्ञान वापरून कॅमेऱ्यांना चकवा देतात. तसेच, या गाड्या बाजारात आणण्यापूर्वी त्यांची अत्यंत गुप्त ट्रॅक्सवर आणि बर्फाळ किंवा वाळवंटी अशा टोकाच्या हवामानात कडक चाचणी घेतली जाते.

गुप्त डिझाईन, कडक सुरक्षा! रस्त्यांवर ‘काळ्या-पांढऱ्या’ स्टीकर्समध्ये फिरणाऱ्या या गाड्या तुम्ही पहिल्यात का? जाणून घ्या सत्य
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कोणतीही नवीन गाडी जेव्हा शोरूममध्ये दिमाखात उभी राहते, तेव्हा आपल्याला फक्त तिचे चकचकीत रूप दिसते. पण त्याआधी कित्येक वर्षे ती गाडी जगाच्या नजरेपासून दूर, अत्यंत गुप्तपणे एका कठीण प्रवासातून गेलेली असते. सोशल मीडिया आणि कॅमेऱ्यांच्या आजच्या युगात नवीन गाडीचे डिझाईन लीक होऊ नये म्हणून ऑटोमोबाईल कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘सिक्रेट टेस्टिंग’ करतात.

रस्त्यांवरून जाणाऱ्या काही गाड्यांवर तुम्ही काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे विचित्र, वेडेवाकडे स्टिकर्स लावलेले नक्कीच पाहिले असेल. चला जाणून घेऊया या ‘गुप्त’ कारखान्यांचे आणि गाड्या लपवण्याच्या या अनोख्या तंत्राचे रहस्य.

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह …

१. गाड्यांवर काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे विचित्र स्टिकर्स का असतात?

या विचित्र पॅटर्नला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘कॅमफ्लाज’ (Camouflage) म्हटले जाते. कंपन्यांना त्यांच्या नवीन गाडीचे फीचर्स आणि डिझाईन प्रतिस्पर्धी कंपन्यांपासून आणि ऑटो-उत्साही लोकांपासून लपवायचे असते. पण यासाठी फक्त काळा-पांढरा रंगच का वापरतात?

  • कॅमेऱ्याला चकवा देणे: हे स्टिकर्स सहसा ‘झेब्रा’ पॅटर्न किंवा वेगवेगळ्या भौमितिक आकारांचे असतात. जेव्हा एखादा फोटोग्राफर या चालत्या गाडीचा फोटो काढण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा कॅमेऱ्याचे ऑटो-फोकस तंत्रज्ञान गोंधळात पडते. यामुळे गाडीच्या खऱ्या कडा, कर्व्स आणि बॉडी लाईन्स फोटोमध्ये स्पष्ट दिसत नाहीत.
  • आकार लपवणे (Optical Illusion): हे पॅटर्न एक प्रकारचे मानवी डोळ्यांसाठी ‘ऑप्टिकल इल्युजन’ तयार करतात. गाडी लांब आहे की छोटी, तिचा आकार नेमका कसा आहे, हे दुरून ओळखणे अशक्य होते.
  • खोटे पार्ट्स जोडणे: अनेकदा कंपन्या केवळ स्टिकर्स लावून थांबत नाहीत, तर गाडीचा खरा आकार लपवण्यासाठी बॉडीवर फोम किंवा प्लास्टिकचे खोटे पॅड्स लावतात, जेणेकरून गाडीचा खरा लूक पूर्णपणे बदलून जातो.
Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर …

२. टोकाचे हवामानआणि गुप्त चाचणी

गाडीचे डिझाईन लपवणे हा एक भाग झाला, पण ती गाडी प्रत्येक वातावरणात टिकेल की नाही, हे पाहण्यासाठी कंपन्या जगातील सर्वात दुर्गम आणि गुप्त ठिकाणी ‘एक्स्ट्रीम वेदर टेस्टिंग’ करतात.

  • अत्यंत बर्फाळ प्रदेश (-४० अंश सेल्सिअस): स्वीडनचे ‘आर्विजदौर’ किंवा अलास्कासारख्या ठिकाणी कंपन्यांचे स्वतःचे गुप्त बर्फाळ ट्रॅक आहेत. इथे गोठलेल्या तलावांवर गाड्या चालवून त्यांचे ‘अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम’ (ABS), ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि बॅटरीची क्षमता तपासली जाते. इतक्या कडक थंडीत गाडीचे इंजिन किंवा पार्ट्स गोठतात का, हे पाहिले जाते.
  • धगधगते वाळवंत (५० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त): अमेरिकेतील ‘डेथ व्हॅली’ किंवा दुबईच्या वाळवंटात गाड्यांची उन्हाळ्यातील चाचणी होते. प्रचंड उष्णतेमध्ये गाडीचे इंजिन ओव्हरहीट होते का, एसी केबिनला थंड ठेवू शकतो का, आणि प्लास्टिकचे पार्ट्स वितळतात का, याची परीक्षा इथे घेतली जाते.
३. सिक्रेटटेस्टिंग फॅसिलिटीज

जगातील मोठ्या कंपन्यांकडे उदा. मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टाटा, महिंद्रा स्वतःचे वैयक्तिक आणि हाय-सिक्युरिटी टेस्टिंग ट्रॅक्स आहेत. या ठिकाणांभोवती उंच भिंती, काटेरी तारा आणि चोवीस तास कडक सुरक्षा असते. इथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि टेस्ट ड्राइव्हर्सना कॅमेरा असणारे फोन वापरण्यास सक्त मनाई असते. अनेकदा रात्रीच्या अंधारात किंवा पहाटेच्या वेळी या गाड्या ट्रॅकवर उतरवल्या जातात.

  रस्त्यावर दिसणारी प्रत्येक नवीन गाडी ही कोट्यवधी रुपयांची गुपिते, इंजिनिअर्सची अनेक वर्षांची मेहनत आणि निसर्गाच्या टोकाच्या परिस्थितीशी दिलेला लढा पार करून आपल्यापर्यंत पोहोचलेली असते.

Web Title: Black white stickers on cars auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिरो-हार्लेचा धमाका; एन्ट्री-लेव्हल परफॉर्मन्स बाइक्ससह अनेक नवीन गाड्या बाजारात येणार!
1

हिरो-हार्लेचा धमाका; एन्ट्री-लेव्हल परफॉर्मन्स बाइक्ससह अनेक नवीन गाड्या बाजारात येणार!

‘डार्क वेब’ आणि गाड्यांची चोरी! हाय-टेक चोरांची नवी पद्धत
2

‘डार्क वेब’ आणि गाड्यांची चोरी! हाय-टेक चोरांची नवी पद्धत

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा बुस्टर! भारत-यूके व्यापार करारामुळे ऑटो पार्टसची निर्यात होणार कस्टम ड्युटी फ्री!
3

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा बुस्टर! भारत-यूके व्यापार करारामुळे ऑटो पार्टसची निर्यात होणार कस्टम ड्युटी फ्री!

‘बघतोस काय रागाने, ओव्हरटेक केलंय वाघाने’! भारतीय ट्रकवरच्या मजेशीर आणि भावुक शायरींचा प्रवास
4

‘बघतोस काय रागाने, ओव्हरटेक केलंय वाघाने’! भारतीय ट्रकवरच्या मजेशीर आणि भावुक शायरींचा प्रवास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुप्त डिझाईन, कडक सुरक्षा! रस्त्यांवर ‘काळ्या-पांढऱ्या’ स्टीकर्समध्ये फिरणाऱ्या या गाड्या तुम्ही पहिल्यात का? जाणून घ्या सत्य

गुप्त डिझाईन, कडक सुरक्षा! रस्त्यांवर ‘काळ्या-पांढऱ्या’ स्टीकर्समध्ये फिरणाऱ्या या गाड्या तुम्ही पहिल्यात का? जाणून घ्या सत्य

Jun 19, 2026 | 06:18 PM
Cooking Oil: कोणते कुकिंग ऑईल्स आरोग्यासाठी ठरत आहेत धोकादायक? सत्य वाचाच

Cooking Oil: कोणते कुकिंग ऑईल्स आरोग्यासाठी ठरत आहेत धोकादायक? सत्य वाचाच

Jun 19, 2026 | 06:14 PM
Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

Success Story: पतियाळाच्या नूर सिंगलाने रचला इतिहास, CA फायनल परिक्षेत देशभरातून पटकावला पहिला क्रमांक

Jun 19, 2026 | 06:02 PM
Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

Pratap Sarnaik : आता काय खैर नाही…! मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर होणार कारवाई

Jun 19, 2026 | 06:02 PM
MS Medical Allied Services चा NSE मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश; २०२९ पर्यंत ५०० कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य!

MS Medical Allied Services चा NSE मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश; २०२९ पर्यंत ५०० कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य!

Jun 19, 2026 | 05:59 PM
Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

Men’s Health: चाळीशी ओलांडलेल्या पुरुषांसाठी धोक्याची घंटा! ‘या’ गंभीर आजाराचा वाढतो धोका; अशी घ्या काळजी

Jun 19, 2026 | 05:57 PM
मुंबई युवक काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व गिग वर्कर्सना पेट्रोलचे वाटप

मुंबई युवक काँग्रेसकडून राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व गिग वर्कर्सना पेट्रोलचे वाटप

Jun 19, 2026 | 05:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा