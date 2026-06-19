गुप्त डिझाईन, कडक सुरक्षा! रस्त्यांवर ‘काळ्या-पांढऱ्या’ स्टीकर्समध्ये फिरणाऱ्या या गाड्या तुम्ही पहिल्यात का? जाणून घ्या सत्य

कोणतीही नवीन गाडी जेव्हा शोरूममध्ये दिमाखात उभी राहते, तेव्हा आपल्याला फक्त तिचे चकचकीत रूप दिसते. पण त्याआधी कित्येक वर्षे ती गाडी जगाच्या नजरेपासून दूर, अत्यंत गुप्तपणे एका कठीण प्रवासातून गेलेली असते. सोशल मीडिया आणि कॅमेऱ्यांच्या आजच्या युगात नवीन गाडीचे डिझाईन लीक होऊ नये म्हणून ऑटोमोबाईल कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘सिक्रेट टेस्टिंग’ करतात.
रस्त्यांवरून जाणाऱ्या काही गाड्यांवर तुम्ही काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे विचित्र, वेडेवाकडे स्टिकर्स लावलेले नक्कीच पाहिले असेल. चला जाणून घेऊया या ‘गुप्त’ कारखान्यांचे आणि गाड्या लपवण्याच्या या अनोख्या तंत्राचे रहस्य.
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१. गाड्यांवर काळ्या-पांढऱ्या रंगाचे विचित्र स्टिकर्स का असतात?
या विचित्र पॅटर्नला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘कॅमफ्लाज’ (Camouflage) म्हटले जाते. कंपन्यांना त्यांच्या नवीन गाडीचे फीचर्स आणि डिझाईन प्रतिस्पर्धी कंपन्यांपासून आणि ऑटो-उत्साही लोकांपासून लपवायचे असते. पण यासाठी फक्त काळा-पांढरा रंगच का वापरतात?
२. ‘टोकाचे हवामान‘ आणि गुप्त चाचणी
गाडीचे डिझाईन लपवणे हा एक भाग झाला, पण ती गाडी प्रत्येक वातावरणात टिकेल की नाही, हे पाहण्यासाठी कंपन्या जगातील सर्वात दुर्गम आणि गुप्त ठिकाणी ‘एक्स्ट्रीम वेदर टेस्टिंग’ करतात.
जगातील मोठ्या कंपन्यांकडे उदा. मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टाटा, महिंद्रा स्वतःचे वैयक्तिक आणि हाय-सिक्युरिटी टेस्टिंग ट्रॅक्स आहेत. या ठिकाणांभोवती उंच भिंती, काटेरी तारा आणि चोवीस तास कडक सुरक्षा असते. इथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि टेस्ट ड्राइव्हर्सना कॅमेरा असणारे फोन वापरण्यास सक्त मनाई असते. अनेकदा रात्रीच्या अंधारात किंवा पहाटेच्या वेळी या गाड्या ट्रॅकवर उतरवल्या जातात.
रस्त्यावर दिसणारी प्रत्येक नवीन गाडी ही कोट्यवधी रुपयांची गुपिते, इंजिनिअर्सची अनेक वर्षांची मेहनत आणि निसर्गाच्या टोकाच्या परिस्थितीशी दिलेला लढा पार करून आपल्यापर्यंत पोहोचलेली असते.