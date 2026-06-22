ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!

भारतातील ट्रॅव्हल आणि टॅक्सी व्यवसायात मारुती सुझुकी ईर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) आणि टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) या दोन गाड्यांना सर्वात जास्त पसंती दिली जाते. अनेकदा टॅक्सीचालक किंवा प्रवासी यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न असतो की, “या गाड्यांच्या टॅक्सीवर छतावर (Roof Carrier) किती उंचीपर्यंत सामान ठेवता येते आणि या गाड्या एकूण किती वजन वाहून नेऊ शकतात?”
केंद्रीय मोटार वाहन नियम आणि RTO च्या नियमांनुसार या दोन्ही गाड्यांची वहन क्षमता आणि सामानाची उंची किती असावी, याबद्दलचा हा सविस्तर लेख,
१. सामानाची उंची किती असावी?
केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार कोणत्याही कमर्शियल टॅक्सीच्या छतावर सामान ठेवताना उंचीबाबत कठोर नियम आहेत
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२. गाड्यांची वजन वाहून नेण्याची क्षमता
टॅक्सी म्हणून चालताना गाडीमध्ये प्रवासी आणि त्यांचे सामान मिळून एकूण किती वजन ठेवता येईल, याची क्षमता आरटीओ आणि कंपनीने ठरवून दिलेली असते.
अ) मारुती सुझुकी ईर्टिगा
ईर्टिगा ही ७ सीटर फॅमिली आणि बजेट टॅक्सी म्हणून ओळखली जाते.
इनोव्हा क्रिस्टा ही अत्यंत मजबूत आणि शक्तिशाली इंजिन असलेली गाडी आहे, त्यामुळे तिची क्षमता अर्टिगापेक्षा जास्त आहे.
ओव्हरलोडिंग केल्यास काय होते?
RTO च्या नियमांनुसार टॅक्सी गाड्यांवर मर्यादेपेक्षा जास्त सामान किंवा प्रवासी लादणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो.
१. आरटीओ दंड : नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ओव्हरलोडिंग आढळल्यास टॅक्सी चालकाला मोठा आर्थिक दंड होऊ शकतो.
२. गाडीचे नुकसान: जास्त वजनामुळे टायर फुटणे, सस्पेन्शन (कमानी/शॉकअप) खराब होणे आणि इंजिन गरम होणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.
३. मायलेज कमी होते: गाडीवर जास्त वजन असेल तर इंजिनला जास्त ताकद लावावी लागते, ज्यामुळे गाडीचे मायलेज कमालीचे घटते.
थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुम्ही अर्टिगा किंवा क्रिस्टा टॅक्सी चालवत असाल, तर छतावर सामानाची उंची ३ फुटांच्या आत ठेवा आणि प्रवाशांच्या वजनाचा अंदाज घेऊनच सामान लोड करा, जेणेकरून तुमचा प्रवास सुरक्षित आणि कायदेशीर राहील.