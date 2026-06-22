सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!

Updated On: Jun 22, 2026 | 04:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार (CMVR) ईर्टिगा आणि इनोव्हा टॅक्सीच्या छतावर सामानाची उंची ३ फुटांपेक्षा जास्त नसावी. तसेच सुरक्षिततेसाठी अर्टिगावर ५०-६० किलो आणि क्रिस्टावर ७०-८० किलोपेक्षा जास्त वजन वाहून नेणे बेकायदेशीर आहे.

ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील ट्रॅव्हल आणि टॅक्सी व्यवसायात मारुती सुझुकी ईर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) आणि टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) या दोन गाड्यांना सर्वात जास्त पसंती दिली जाते. अनेकदा टॅक्सीचालक किंवा प्रवासी यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न असतो की, “या गाड्यांच्या टॅक्सीवर छतावर (Roof Carrier) किती उंचीपर्यंत सामान ठेवता येते आणि या गाड्या एकूण किती वजन वाहून नेऊ शकतात?”

केंद्रीय मोटार वाहन नियम आणि RTO च्या नियमांनुसार या दोन्ही गाड्यांची वहन क्षमता आणि सामानाची उंची किती असावी, याबद्दलचा हा सविस्तर लेख,

१. सामानाची उंची किती असावी?

केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार कोणत्याही कमर्शियल टॅक्सीच्या छतावर सामान ठेवताना उंचीबाबत कठोर नियम आहेत

  • उंचीची मर्यादा: गाडीच्या छतापासून वरती सामानाची उंची ३ फूट (अंदाजे ९० सेंटीमीटर) पेक्षा जास्त नसावी.
  • एकूण उंचीचा नियम: रस्त्यावरून जाताना गाडीची जमिनीपासूनची एकूण उंची (गाडीची स्वतःची उंची + कॅरियर + सामान) ही ३.८ मीटर (१२.४ फूट) पेक्षा जास्त होता कामा नये. अर्टिगा आणि क्रिस्टा या दोन्ही गाड्यांसाठी ३ फुटांची मर्यादा पाळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
महत्त्वाची टीप: सामान जास्त उंच असेल तर पुलाखालून जाताना किंवा हायवेवरील झाडांच्या फांद्या लागून अपघात होण्याचा धोका असतो. तसेच, जास्त उंच सामानामुळे गाडीचा समतोल बिघडून गाडी उलटण्याचा धोका वाढतो.

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित

२. गाड्यांची वजन वाहून नेण्याची क्षमता

टॅक्सी म्हणून चालताना गाडीमध्ये प्रवासी आणि त्यांचे सामान मिळून एकूण किती वजन ठेवता येईल, याची क्षमता आरटीओ आणि कंपनीने ठरवून दिलेली असते.

अ) मारुती सुझुकी ईर्टिगा

ईर्टिगा ही ७ सीटर फॅमिली आणि बजेट टॅक्सी म्हणून ओळखली जाते.

  • एकूण वहन क्षमता: साधारणपणे ५५० ते ६०० किलो (प्रवासी + सामान मिळून).
  • छतावरील कॅरियरची क्षमता: अर्टिगाच्या छतावर बसवलेल्या कॅरियरवर तुम्ही ५० ते ६० किलो पेक्षा जास्त वजन ठेवू नये.
  • वजनाचे गणित: जर गाडीत ७ प्रवासी बसले (सरासरी वजन ७० किलो धरल्यास = ४९० किलो), तर डिकीत आणि छतावर मिळून फक्त ६० ते १०० किलो सामान ठेवता येते.
ब) टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा

इनोव्हा क्रिस्टा ही अत्यंत मजबूत आणि शक्तिशाली इंजिन असलेली गाडी आहे, त्यामुळे तिची क्षमता अर्टिगापेक्षा जास्त आहे.

  • एकूण वहन क्षमता : साधारणपणे ६५० ते ७३० किलो (प्रवासी + सामान मिळून).
  • छतावरील कॅरियरची क्षमता: क्रिस्टाच्या छतावर मजबूत कॅरियर असल्यास त्यावर ७० ते ८० किलो पर्यंत सामान सुरक्षितपणे वाहून नेले जाऊ शकते.
  • वजनाचे गणित: ७ प्रवासी (४९० किलो) बसले तरीही क्रिस्टा १५० ते २०० किलो सामान सहज पेलू शकते.
कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

ओव्हरलोडिंग केल्यास काय होते?

RTO च्या नियमांनुसार टॅक्सी गाड्यांवर मर्यादेपेक्षा जास्त सामान किंवा प्रवासी लादणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो.

१. आरटीओ दंड : नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ओव्हरलोडिंग आढळल्यास टॅक्सी चालकाला मोठा आर्थिक दंड होऊ शकतो.

२. गाडीचे नुकसान: जास्त वजनामुळे टायर फुटणे, सस्पेन्शन (कमानी/शॉकअप) खराब होणे आणि इंजिन गरम होणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

३. मायलेज कमी होते: गाडीवर जास्त वजन असेल तर इंजिनला जास्त ताकद लावावी लागते, ज्यामुळे गाडीचे मायलेज कमालीचे घटते.

थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुम्ही अर्टिगा किंवा क्रिस्टा टॅक्सी चालवत असाल, तर छतावर सामानाची उंची ३ फुटांच्या आत ठेवा आणि प्रवाशांच्या वजनाचा अंदाज घेऊनच सामान लोड करा, जेणेकरून तुमचा प्रवास सुरक्षित आणि कायदेशीर राहील.

 

 

Web Title: Ertiga innova crysta luggage loading auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित
1

फास्टॅग संपणार, जीपीएस टोल येणार; बँक खात्यातून थेट पैसे कट होणार! जाणून घ्या जीपीएस टोल सिस्टीमचं संपूर्ण गणित

आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो
2

आता गाडीतही उपलब्ध होतायत ‘ब्लॅक बॉक्स’! अपघाताच्या वेळी नेमका कोणता डेटा रेकॉर्ड होतो? इन्शुरन्स क्लेममध्ये त्याचा काय फायदा होतो

गाडीला काळी फिल्म लावण्याबाबत कायदेशीर नियम काय आहेत? जाणून घ्या आरटीओ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
3

गाडीला काळी फिल्म लावण्याबाबत कायदेशीर नियम काय आहेत? जाणून घ्या आरटीओ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?
4

कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!

ईर्टिगा आणि इनोव्हा क्रिस्टा टॅक्सीमध्ये किती वजनाचे आणि किती उंचीचे सामान नेता येते? जाणून घ्या RTO चे नियम!

Jun 22, 2026 | 04:07 PM
FIH Nations Cup 2026: चक दे इंडिया! न्यूझीलंडला नमवत भारतीय रणरागिणींनी रचला इतिहास, FIH Nations Cup वर कोरलं नाव

FIH Nations Cup 2026: चक दे इंडिया! न्यूझीलंडला नमवत भारतीय रणरागिणींनी रचला इतिहास, FIH Nations Cup वर कोरलं नाव

Jun 22, 2026 | 04:05 PM
‘नुकसान सोसेन पण…’; शूजची किंमत अन् Virat च्या ९,२३० रन्सचा किस्सा, कसोटी क्रिकेटवर Kohli चे उत्तर काय?

‘नुकसान सोसेन पण…’; शूजची किंमत अन् Virat च्या ९,२३० रन्सचा किस्सा, कसोटी क्रिकेटवर Kohli चे उत्तर काय?

Jun 22, 2026 | 03:56 PM
Strait Hormuz : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे येताना तेलवाहू जहाजाला किती लाख गॅलन इंधन लागते? पाहा अंतराचे संपूर्ण गणित

Strait Hormuz : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे येताना तेलवाहू जहाजाला किती लाख गॅलन इंधन लागते? पाहा अंतराचे संपूर्ण गणित

Jun 22, 2026 | 03:55 PM
Satara News : 22 शेतकऱ्यांच्या केबल चोरीचा छडा, पण पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय; ग्रामीण भागात रंगली चर्चा

Satara News : 22 शेतकऱ्यांच्या केबल चोरीचा छडा, पण पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय; ग्रामीण भागात रंगली चर्चा

Jun 22, 2026 | 03:53 PM
LPG सिलेंडरच्या जाग्यावर आता इथेनॉलचे स्टोव्ह? तयारी जोमात, कंपन्या बनवणार इंधन, नेमका प्लॅन काय?

LPG सिलेंडरच्या जाग्यावर आता इथेनॉलचे स्टोव्ह? तयारी जोमात, कंपन्या बनवणार इंधन, नेमका प्लॅन काय?

Jun 22, 2026 | 03:42 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा