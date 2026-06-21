कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

आपण गाडीच्या सर्व्हिसिंगवर हजारो रुपये खर्च करतो, चांगल्या ब्रँडचे पेट्रोल-डिझेल टाकतो, पण अनेकदा एका छोट्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो—ती म्हणजे ‘टायरमधील हवेचा दाब’. टायरमध्ये योग्य प्रमाणात हवा असणे हे केवळ गाडी स्मूथ चालण्यासाठी आवश्यक नाही, तर त्याचा थेट संबंध तुमच्या खिशाशी आणि तुमच्या जीवाशी असतो.
टायरमधील कमी किंवा जास्त हवेचा दाब गाडीवर कसा परिणाम करतो, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया,
१. कमी हवेचा दाब– खिशाला आणि टायरला फटका
अनेकदा आपण टायर पूर्णपणे पंक्चर होईपर्यंत त्यात हवा भरत नाही. पण हवेचा दाब ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास खालील मोठे तोटे होतात,
२. जास्त हवेचा दाब आणि अपघाताला आमंत्रण
काही जणांना वाटते की टायरमध्ये जास्त हवा भरली की मायलेज जास्त मिळेल, पण हा विचार अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो:
३. मग योग्य हवेचा दाब ठेवण्याचे फायदे काय?
कंपनीने शिफारस केलेला (उदा. 32 ते 35 PSI) अचूक दाब ठेवल्यास तुम्हाला ३ मोठे फायदे मिळतात,
१. उत्तम मायलेज: इंजिनवर ताण न पडल्यामुळे गाडी ठरवून दिलेले परफेक्ट मायलेज देते.
२. परफेक्ट ब्रेकिंग: ऐन वेळी ब्रेक लावल्यास गाडी न घसरता कमीत कमी अंतरावर सुरक्षितपणे थांबते.
३. टायरचे दीर्घायुष्य: टायर सर्व बाजूंनी समप्रमाणात घासल्यामुळे ते जास्त वर्षे टिकतात.
स्मार्ट ड्रायव्हिंग टीप: टायरमधील हवा नेहमी ‘कोल्ड कंडिशन’ मध्येच तपासावी. म्हणजेच गाडी सलग ३-४ किलोमीटर चालवण्यापूर्वी किंवा सकाळी प्रवासाला निघताना हवा चेक करावी. गाडी चालवून टायर गरम झाल्यावर हवा तपासल्यास नेहमी २-३ PSI दाब जास्त दाखवतो, जो चुकीचा असतो.