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कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?

Updated On: Jun 21, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

टायरमध्ये कमी हवा असल्यास घर्षण वाढून गाडीचे मायलेज घटते आणि टायर फुटण्याचा धोका निर्माण होतो; तर जास्त हवेमुळे रस्त्यावरील पकड सुटून अपघात होऊ शकतो. त्यामुळे गाडीचे मॅन्युअल तपासून नेहमी अचूक दाबाची हवा राखणे सुरक्षितता आणि इंधन बचतीसाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

कमी हवेमुळे घसरते मायलेज, जास्त हवेमुळे सुटते ग्रिप; मग टायरसाठी ‘परफेक्ट’ हवा किती?
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विस्तार

आपण गाडीच्या सर्व्हिसिंगवर हजारो रुपये खर्च करतो, चांगल्या ब्रँडचे पेट्रोल-डिझेल टाकतो, पण अनेकदा एका छोट्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो—ती म्हणजे ‘टायरमधील हवेचा दाब’. टायरमध्ये योग्य प्रमाणात हवा असणे हे केवळ गाडी स्मूथ चालण्यासाठी आवश्यक नाही, तर त्याचा थेट संबंध तुमच्या खिशाशी आणि तुमच्या जीवाशी असतो.

टायरमधील कमी किंवा जास्त हवेचा दाब गाडीवर कसा परिणाम करतो, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया,

१. कमी हवेचा दाबखिशाला आणि टायरला फटका

अनेकदा आपण टायर पूर्णपणे पंक्चर होईपर्यंत त्यात हवा भरत नाही. पण हवेचा दाब ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास खालील मोठे तोटे होतात,

  • मायलेज झपाट्याने घटते: जेव्हा टायरमध्ये हवा कमी असते, तेव्हा टायरचा रस्ताला टेकणारा भाग वाढतो. यामुळे घर्षण वाढते आणि इंजिनला गाडी ओढण्यासाठी जास्त ताकद लावावी लागते. परिणामी, गाडीचे मायलेज ५ ते ८ टक्क्यांनी कमी होते.
  • टायर फुटण्याचा धोका (Tyre Burst): कमी हवेमुळे टायरच्या बाजूच्या भिंती जास्त लवचिक होतात आणि ड्रायव्हिंग करताना त्या खूप गरम होतात. हायवेवर जास्त वेगात गाडी असताना अतिउष्णतेमुळे टायर अचानक फुटण्याचा मोठा धोका असतो.
  • टायर लवकर खराब होणे: कमी हवेमुळे टायर कडांनी  जास्त घासतात आणि त्यांचे आयुष्य ३0 ते ४0 टक्क्यांनी कमी होते.
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२. जास्त हवेचा दाब आणि अपघाताला आमंत्रण

काही जणांना वाटते की टायरमध्ये जास्त हवा भरली की मायलेज जास्त मिळेल, पण हा विचार अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो:

  • रस्त्यावरील ग्रीप सुटते: जास्त हवेमुळे टायर मध्यभागी फुगतो आणि त्याचा रस्त्याशी असलेला संपर्क कमी होतो. यामुळे अचानक ब्रेक लावल्यास गाडी घसरण्याचा  मोठा धोका असतो.
  • खड्ड्यांचे जास्त धक्के: टायर कडक झाल्यामुळे गाडी सस्पेन्शन ऐवजी दगड किंवा विटेसारखी धावते. खड्ड्यांचे छोटे-छोटे धक्केही थेट गाडीत बसलेल्या प्रवाशांना जाणवतात.
  • मध्यभागाची झीज: यामुळे टायर फक्त मध्यभागातून खूप लवकर घासून खराब होतो.
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३. मग योग्य हवेचा दाब ठेवण्याचे फायदे काय?

कंपनीने शिफारस केलेला (उदा. 32 ते 35 PSI) अचूक दाब ठेवल्यास तुम्हाला ३ मोठे फायदे मिळतात,

१. उत्तम मायलेज: इंजिनवर ताण न पडल्यामुळे गाडी ठरवून दिलेले परफेक्ट मायलेज देते.

२. परफेक्ट ब्रेकिंग: ऐन वेळी ब्रेक लावल्यास गाडी न घसरता कमीत कमी अंतरावर सुरक्षितपणे थांबते.

३. टायरचे दीर्घायुष्य: टायर सर्व बाजूंनी समप्रमाणात घासल्यामुळे ते जास्त वर्षे टिकतात.

स्मार्ट ड्रायव्हिंग टीप: टायरमधील हवा नेहमी ‘कोल्ड कंडिशन’ मध्येच तपासावी. म्हणजेच गाडी सलग ३-४ किलोमीटर चालवण्यापूर्वी किंवा सकाळी प्रवासाला निघताना हवा चेक करावी. गाडी चालवून टायर गरम झाल्यावर हवा तपासल्यास नेहमी २-३ PSI दाब जास्त दाखवतो, जो चुकीचा असतो.

Web Title: Perfect tyre pressure for vehicles auto news marathi

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Published On: Jun 21, 2026 | 06:56 PM

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