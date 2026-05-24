Hydrogen Car Technology : गाड्यांमध्ये हायड्रोजन इंधन कसे काम करते? पेट्रोल, डिझेल आणि CNG पेक्षा किती स्वस्त असेल?

Updated On: May 24, 2026 | 12:16 PM IST
Hydrogen Car Technology : हायड्रोजन फ्युएल हा भविष्यातील क्रांतीकारी पर्याय म्हणून समोर येत आहे. पण हे हायड्रोजन फ्युएल नक्की काय आहे? यावर गाडी कशी चालते आणि ते खिशाला परवडणारे आहे का?

Hydrogen Car Technology : सध्या वाढते इंधन दर आणि प्रदूषण दोन्ही समस्या मोठ्या बनल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलनंतर आता सीएनजीचा पर्याय समोर आला आहे. परंतु सीएनजीचे दरही गगनाला भिडलेले आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. पण आता काळजी करु नका. सध्या हायड्रोजन फ्युएल हा भविष्यातील क्रांतीकारी पर्याय म्हणून समोर येत आहे. पण हे हायड्रोजन फ्युएल नक्की काय आहे? यावर गाडी कशी चालते आणि ते खिशाला परवडणारे आहे का? असे प्रश्न सामान्यांना पडले आहेत. यामुळे नक्की काय भानगड आहे हे जाणून घेऊयात.

हायड्रोनजन फ्युएल काय आहे?

हायड्रोनजन फ्युएल हे अत्यंत स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त इंधन आहे. याचा वापर भविष्यातील उर्जा स्रोत्रत म्हणून केला जाऊ शकतो. याच्या वापरामुळे कोणताही घातक धूर किंवा कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडत नाही, तर पाण्याची वाफ बाहेर पडते. यामुळे याला १००% पर्यावरणपूरक क्लीन फ्युएल मानले जाते.

त्यावर कार कशी चालते?

सर्वसामान्या गाड्यांमध्ये हायड्रोजन थेट इंजिनमध्ये जाळले जात नाही. यामध्ये फ्युएल सेल नावाचे एक प्रगत तंत्रज्ञान असते. हा सेल गाडीतील हायड्रोजन आणि हवेतील ऑक्सिजन यांचे मिश्रण करुन केमिकल रिअॅक्शनद्वारे वीज तयार करतो आणि याच वीजेवर गाडीची मोटार चालते.

पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीपेक्षा किती स्वस्त?

हायड्रोजनची निर्मिती करणे, तो सुरक्षित साठवून ठेवणे आणि पंपापर्यंत पोहोचवण्यात जास्त खर्च येतो. यामुळे आजच्या काळात हायड्रोजन फ्युएल सीएनजीपेक्षा जास्त महाग असू शकते. परंतु याचे उत्पादन वाढल्या आणि तंत्रज्ञान भारतात सर्वत्र पोहचले तर याचे दर पेट्रोल-डिझेलपेक्षाही परवडणारे असतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

गाडीत हायड्रोजन किट बसेल का?

सध्या जशी गाडीत पेट्रोल ऐवजी सीएनजी कीट बसवता येते तसेच हायड्रोजन कीट बसवता येईल का? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. तर तज्ज्ञांच्या मते, सध्या हे शक्य नाही. कारण हायड्रोजनसाठी अतिशय उच्च दाबाचे रणगाडे आणि विशेष सुरक्षेची गरज असते. यामुळे भविष्यात रेट्रोफिटिंग तंत्रज्ञान आले तरी यासाठी कंपन्यांनाना खास हायड्रोजन गाड्याच तयार कराव्या लागतील.

हायड्रोजन गाड्यांचे फायदे

  • रिफ्युलिंग : ईव्ही गाड्यांना चार्च होण्यासाठी तासनतास लागतात, पण हायड्रोन कार अवघ्या ३ ते ५ मिनिटांत फुल होते.
  • दमदार मायलेज : याशिवाय एकाच फिलिंगमध्ये या गाड्या अत्यंत लांबचा बल्ला देखील गाठू शकतात.
  • भविष्यात ट्रक, बसेस आणि कर्मशियल वाहनांसाठी हा पर्याय उत्तम ठरु शकतो.
