Fuel Saving Tips : दरमहा वाचतील हजारो रुपये! कार चालवताना फक्त ‘या’ ५ गोष्टी करा; पेट्रोल-डिझेलचा खर्च होईल कमी

Fuel Saving Tips : महागड्या इंधनामुळे अनेकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. यावर उपाय म्हणून लोक नवीन जास्त मायलेज देणार कार खरेदी करत आहे. पण सर्वांनाच ते शक्य नाही. याऐवजी तुम्ही काही गोष्टींची काळजी घेतली तर तुमची कारही उत्तम मायलेज देऊ शकते.

Updated On: May 20, 2026 | 01:43 PM
Fuel Saving Tips : सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यामुळे सर्वसान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. रोजचा ऑफिसचा प्रवास असो किंवा कुठे ट्रिपला जायचे असो इंधन भरताना खिशाला चांगली कात्री लागत आहे. यामुळे लोकांच्या चिंतेते वाढ झाली असून जास्त मायलेज देणाऱ्या गाड्या किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदीचा कल वाढला आहे. पण नवीन गाडीवर लाखो खर्च करणे अनेकांना शक्य नाही. याऐवजी तुम्ही आपल्या ड्रायव्हिंगच्या सवयींमध्ये बदल केले तर जुनी कारसुद्धा उत्तम मायलेज देईल.

कार चालताना काही चुका टाळल्या तर इंधनाची चांगली बचत होईल. यासाठी ५ सोप्या ट्रिक्स जाणून घेऊयात. यांचा वापर करुन दर महिन्याला तुमचे हजारो रुपये वाचतील.

  • स्मूद ड्रायव्हिंग : 
अनेकांना गाडी वेगाना चालण्याची किंवा अचानक ब्रेक दाबण्याची सवय असते. यामुळे इंजिनवर अतिरिक्त ताण पडतो आणि इंधन जास्त जळते. पण तुम्ही गाडी स्थिर वेगात चालवल्यास मायलेजंध्ये सुधारणा होईल.
  • गियर बदलताना काळजी घ्या : 
शहरात ट्राफिकमुळे गियर बदलणे कठीण जाते. अनेकदा स्पीड कमी असताना हाय-गिरयमध्ये गाडी चालवली जाते किंवा जास्त स्पीडमध्ये लो गियर लोक ठेवतात. या दोन्ही गोष्टींना इंधन जास्त लागते. यामुळे गियरचा योग्य वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
  • क्लचचा विनाकारण वापर टाळा : 
अनेक लोकांना गाडी चालवताना सतत क्लचवर पाय ठेवण्याची, क्लच दाबून सोडण्याची सवय असते. यामुळे इंधन जास्त ओढले जाते आणि क्लच प्लेट्सही लवकर खराब होता.
  • ट्रॅफिक सिग्नलवर इंजिन बंद करा :
एखाद्या सिग्नलवर ३० सेकंदापेक्षा जास्त थांबायचे असेल तर गाडी चालू ठेवण्याऐवजी बंद करा. गाडी सुरु राहिल्यास इंधन मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते.
  • वेग कमी ठेवा
हायवेवर प्रवास करताना गाडीचा वेग ८० ते ९० किमी प्रतितास या स्थिर वेगाने गाडी चालवणे फायदेशीर ठरेल. या स्पीडरेंज मध्ये इंजिनची कार्यक्षमता चांगली असते यामुळे कार जास्त मायलेज देते.

यामुळे महागड्या इंधनापासून सुटका मिळवण्यासाठी नवी कार घेण्याऐवजी गाडी चालवण्याच्या सवयीमध्ये बदल करा. यामुळे कार चांगलेच मायलेज देईल आणि तुमचे हजारो रुपये वाचतील.

