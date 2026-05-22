Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच 'ही' चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

Car Care tips : सध्या तापमान ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअवर पोहोचले आहे. अशा कडक उन्हात उभी असलेली कार म्हणजे जणू भट्टीच असते. गाडीत बसताच अंगाची लाहीलाही होते. यामुळे कारमध्ये बसताच ही चूक करु नका. आरोग्यासाठी ठरेल घातक.

Updated On: May 22, 2026 | 02:21 PM
Car Care Tips

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच 'ही' चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ही चूक करताय?
  • थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम
  • एक्सपर्टसनी दिलाय मोठा इशारा
Car Care tips : सध्या देशभरात उन्हाचा पारा चांगलाच वाढला आहे. तापमान ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअवर पोहोचले आहे. अशा कडक उन्हात उभी असलेली कार म्हणजे जणू भट्टीच असते. गाडीत बसताच अंगाची लाहीलाही होते. यामुळे लोक गाडीत बसल्यावर लगेचच फुल स्पीडवर एसी चालू करतात. मात्र, हीच सवय तुमच्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते. यामुळे उन्हाळ्यात गाडीत बसताच एसी चालू करणे का टाळावे आणि सुरक्षित प्रवासासाठी काय काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊयात.

जाणून घ्या काय सांगतात एक्सपर्ट्स?

तज्ज्ञांच्या मते, कडकत्या उन्हाता तासनतास गाडी उभी राहिलेले असताना कारच्या चेंबरमध्ये प्रचंड उष्णता निर्माण होते. यामुळे कारचे डॅशबोर्ड, सीट आणि प्लास्टिकच्या भागांमधून हानिकारक वायू बाहेर पडत असतो. अशी परिस्थितीत जर खिडक्या बंद करुन गाडीत बसल्या क्षणी एसी चालू करणे घातक ठरु शकते.

गाडी बाहेर पडणारा विषारी वायू आणि गरम हवेमुळे डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा श्वास घेण्याचा त्रास होऊ शकतो. लहान मुले, वृद्धासाठी हे जास्त धोकादायक आहे.

इंजिन आणि एसीवर वाढतो ताण

याशिवाय गाडी उन्हात तापल्याने थेट हाय-स्पीडवर एसी चालल्याने कारच्या कुलिंग सिस्टमवर अचानक प्रचंड ताण येतो. यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता मंदावू शकते. तसेच इंधनाचा वापरही जास्त वाढतो. दीर्घकाळ असे केल्यास एसी पार्ट्स खराब होऊन देखभालीचा खर्च वाढू शकतो.

सुरक्षित प्रवासासाठी या गोष्टींकडे करु नका दुर्लक्ष

  • यामुळे गाडीत बसण्यापूर्वी किंवा बसल्यावर किमान १ ते २ मिनिटांसाठी सर्व खिडक्या किंवा दरवाजे उघडा. यामुळे आतील गरम हवा आणि कोंडलेला वायू बाहेर पडेल.
  • सुरुवातील गाडी चालवताना खिडक्या किंचित उघड्या ठेवा आणि एसीचा स्पीड कमी ठेवा. यानंतर तापमान सामान्य झाले की खिडक्या बंद करुनच एसी वाढवा.
  • बाहेरील कडक उन्हाचा आणि गाडीतील वातावणाचा शरीरावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे गाडतीले वातावरण संतुलित ठेवा.
  • शक्यतो गाडी सावलीत पार्क करा जेणेकरुन गाडी आतून जास्त तापणार नाही.
Published On: May 22, 2026 | 02:14 PM

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

