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ह्युंडाईच्या ३० व्या वर्षानिमित्त २४ जूनपासून ‘स्मार्ट केअर क्लिनिक’ सुरू; मोफत ३० पॉइंट चेक-अपसह कार मेंटेनन्स आणि पार्ट्सवर सूट!

Updated On: Jun 23, 2026 | 06:43 PM IST
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सारांश

ह्युंडाई मोटर इंडियाने भारतात ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २४ जून ते ८ जुलै २०२६ दरम्यान देशव्यापी 'स्मार्ट केअर क्लिनिक' जाहीर केले असून, यात मान्सूनपूर्व मोफत ३०-पॉइंट कार तपासणीसह मेंटेनन्स, पार्ट्स आणि वॉरंटीवर ३०% पर्यंत सूट मिळणार आहे.

ह्युंडाईच्या ३० व्या वर्षानिमित्त २४ जूनपासून ‘स्मार्ट केअर क्लिनिक’ सुरू; मोफत ३० पॉइंट चेक-अपसह कार मेंटेनन्स आणि पार्ट्सवर सूट!
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विस्तार

ह्युंडाई मोटर इंडियाने आपल्या ग्राहकांसाठी देशभरात ‘ह्युंडाई स्मार्ट केअर क्लिनिक’ या विशेष सर्व्हिस उपक्रमाची घोषणा केली आहे. ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेअंतर्गत गाड्यांची संपूर्ण आरोग्य तपासणी, व्हॅल्यू-ॲडेड सर्व्हिसेस आणि विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. २४ जून ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत हा उपक्रम देशभरातील सर्व ह्युंडाई सर्व्हिस सेंटर्सवर राबवला जाईल.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडचे नॅशनल सर्व्हिस हेड निलेश शाह म्हणाले, “ह्युंडाई भारतामधील आपल्या प्रवासाची ३० वर्षे साजरी करत असताना, आम्ही आमच्या ग्राहकांना प्रत्येक गोष्टीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. हे स्मार्ट केअर क्लिनिक आमच्या ‘ग्राहक प्रथम’ या तत्त्वाचे प्रतीक आहे. याद्वारे वाहनांची आगाऊ काळजी आणि एक परिपूर्ण सर्व्हिसिंगचा अनुभव दिला जाईल. ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करणे, त्यांच्या गाड्या उत्तम स्थितीत ठेवणे आणि त्यांचा प्रवास अधिक सुकर व पारदर्शक बनवणे हाच आमचा उद्देश आहे.”

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या ह्युंडाई स्मार्ट केअर क्लिनिकमध्ये ग्राहकांना खालील मोठे फायदे मिळणार आहेत:

  • इंजिन, ब्रेक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आणि सस्पेन्शन यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांची मोफत ३०-पॉइंट वाहन तपासणी
  • एक्सटेंडेड वॉरंटी प्लॅन्सवर ३०% पर्यंत सूट
  • मेकॅनिकल लेबर चार्जवर ३०% पर्यंत सूट
  • मेकॅनिकल आणि मेंटेनन्स पार्ट्सवर १०% सूट
  • निवडक कार केअर सर्व्हिसेसवर ३०% पर्यंत सूट
  • रोडसाईड असिस्टन्स पॅकेजवर ३०% पर्यंत सूट
  • ब्लू लिंक सबस्क्रिप्शन सेवांवर १०% सूट
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देशातील अनेक भागांत पावसाळ्याचे आगमन होत असल्यामुळे, ग्राहकांना पावसाच्या वातावरणात सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी गाडी तयार करता यावी, याच योग्य वेळेत हे क्लिनिक आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व्हिसिंगच्या फायद्यांशिवाय, ग्राहकांनी आपल्या गाडीची वेळेवर देखभाल आणि आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी, जेणेकरून गाडीचे आयुष्य वाढेल आणि ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक चांगला होईल, यासाठी हा उपक्रम प्रोत्साहन देतो.

Web Title: Hyundai smart care clinic auto news marathi

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Published On: Jun 23, 2026 | 06:43 PM

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