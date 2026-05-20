Hyundai च्या ‘या’ 3 कार्सने बाजारात गाडले झेंडे! तुफानी वेगाने विक्री क्रेटाची उडवली झोप

Hyundai चे बाजारात तुफान! एप्रिलमध्ये तब्बल 12000 पेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री, Creta-Verna ला सोडले मागे
प्रत्येक कारचे किती युनिट्स विकले गेले आणि त्यात कोणत्या प्रकारची वाढ झाली?
आता, क्रेटानंतर ह्युंदाईच्या सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या कारच्या एप्रिल २०२६ च्या विक्री अहवालावर एक नजर टाकूया. ह्युंदाई व्हेन्यू दुसऱ्या क्रमांकावर आली, जिची १२,४२० ग्राहकांनी खरेदी केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५६% वाढ आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ह्युंदाई व्हेन्यूचे ७,९५३ युनिट्स विकले गेले होते. ह्युंदाई व्हेन्यूनंतर, तिसरी सर्वाधिक विकली जाणारी एसयूव्ही एक्सटर (Xter) होती, जिचे ८,०९६ युनिट्स विकले गेले. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विकल्या गेलेल्या ५,४१६ एक्सटर युनिट्सच्या तुलनेत, ही वार्षिक ४९.४८ टक्के वाढ आहे. ह्युंदाई आय२० (i20) च्या विक्रीतही ६० टक्के वार्षिक वाढ दिसून आली, ५,६२४ ग्राहकांनी ही गाडी खरेदी केली. एप्रिल २०२५ मध्ये, आय२० चे ३,५२५ युनिट्स विकले गेले.
तीन ह्युंदाई गाड्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्ये
आता, सर्वाधिक विक्री वाढ असलेल्या या तीन ह्युंदाई गाड्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया. ह्युंदाई व्हेन्यूची एक्स-शोरूम किंमत ₹८ लाख ते ₹१५.८२ लाख पर्यंत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या सब-४ मीटर कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचे मायलेज २०.९९ किमी प्रति लिटर पर्यंत आहे.
ह्युंदाईच्या तिसऱ्या सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही, एक्सटरची एक्स-शोरूम किंमत ५.८० लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि ९.५७ लाख रुपयांपर्यंत जाते. तुम्ही ह्युंदाईची सब-४ मीटर कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही, एक्सटर, पेट्रोल आणि सीएनजी पर्यायांमध्ये खरेदी करू शकता आणि ती लुक, फीचर्स तसेच मायलेजच्या बाबतीत चांगली आहे.
ह्युंदाई मोटर इंडियाची प्रीमियम हॅचबॅक i20 ही कंपनीची चौथी सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत ५.९९ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि १०.४४ लाख रुपयांपर्यंत जाते. ह्युंदाई i20 फक्त पेट्रोल इंजिन पर्यायात खरेदी करता येते आणि तिचे मायलेज २० किमी प्रति लिटर आहे.
Updated Hyundai Ioniq 5 भारतीय बाजारात लॉन्च! देण्यात आला प्रीमियम लुक