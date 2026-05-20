  • Auto News Hyundai Venue Exter I20 Massive Grow In Sales In The April Month Report

Hyundai च्या ‘या’ 3 कार्सने बाजारात गाडले झेंडे! तुफानी वेगाने विक्री क्रेटाची उडवली झोप

एप्रिलमध्ये ह्युंदाईच्या सर्वाधिक विक्री झालेल्या गाड्यांमध्ये कोणत्या गाड्यांचा समावेश आहे जाणून घ्या. ह्युंदाई क्रेटाच्या विक्रीत घट झाली असली तरी, इतर तीन गाड्यांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली.

Updated On: May 20, 2026 | 12:04 PM
Hyundai च्या कोणत्या कार्सच्या विक्रीत झाली वाढ (फोटो सौजन्य - Hyundai)

  • Hyundai च्या कोणत्या कार्सची विक्री वाढली
  • बाजारात आणले तुफान 
  • काय आहेत वैशिष्ट्ये
मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांच्यानंतर भारतीय बाजारपेठेतील चौथी सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी असलेल्या ह्युंदाई मोटर इंडियाने एप्रिलमध्ये अंदाजे ५२,००० कार विकल्या. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे १७% वाढ आणि मासिक अंदाजे ६% घट दर्शवते. गेल्या महिन्यात ह्युंदाईची सर्वाधिक विकली जाणारी कार क्रेटा होती, जिच्या पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक व्हेरियंटमध्ये १५,२८१ युनिट्सची विक्री झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १०% वाढ आहे. तथापि, त्यानंतर आलेल्या व्हेन्यू, एक्सटीआरई आणि आय२० या तीन कारच्या विक्रीत लक्षणीय वार्षिक वाढ दिसून आली.

प्रत्येक कारचे किती युनिट्स विकले गेले आणि त्यात कोणत्या प्रकारची वाढ झाली?

आता, क्रेटानंतर ह्युंदाईच्या सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या कारच्या एप्रिल २०२६ च्या विक्री अहवालावर एक नजर टाकूया. ह्युंदाई व्हेन्यू दुसऱ्या क्रमांकावर आली, जिची १२,४२० ग्राहकांनी खरेदी केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ५६% वाढ आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ह्युंदाई व्हेन्यूचे ७,९५३ युनिट्स विकले गेले होते. ह्युंदाई व्हेन्यूनंतर, तिसरी सर्वाधिक विकली जाणारी एसयूव्ही एक्सटर (Xter) होती, जिचे ८,०९६ युनिट्स विकले गेले. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विकल्या गेलेल्या ५,४१६ एक्सटर युनिट्सच्या तुलनेत, ही वार्षिक ४९.४८ टक्के वाढ आहे. ह्युंदाई आय२० (i20) च्या विक्रीतही ६० टक्के वार्षिक वाढ दिसून आली, ५,६२४ ग्राहकांनी ही गाडी खरेदी केली. एप्रिल २०२५ मध्ये, आय२० चे ३,५२५ युनिट्स विकले गेले.

तीन ह्युंदाई गाड्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्ये

आता, सर्वाधिक विक्री वाढ असलेल्या या तीन ह्युंदाई गाड्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया. ह्युंदाई व्हेन्यूची एक्स-शोरूम किंमत ₹८ लाख ते ₹१५.८२ लाख पर्यंत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या सब-४ मीटर कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीचे मायलेज २०.९९ किमी प्रति लिटर पर्यंत आहे.

ह्युंदाईच्या तिसऱ्या सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही, एक्सटरची एक्स-शोरूम किंमत ५.८० लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि ९.५७ लाख रुपयांपर्यंत जाते. तुम्ही ह्युंदाईची सब-४ मीटर कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही, एक्सटर, पेट्रोल आणि सीएनजी पर्यायांमध्ये खरेदी करू शकता आणि ती लुक, फीचर्स तसेच मायलेजच्या बाबतीत चांगली आहे.

ह्युंदाई मोटर इंडियाची प्रीमियम हॅचबॅक i20 ही कंपनीची चौथी सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे आणि तिची एक्स-शोरूम किंमत ५.९९ लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि १०.४४ लाख रुपयांपर्यंत जाते. ह्युंदाई i20 फक्त पेट्रोल इंजिन पर्यायात खरेदी करता येते आणि तिचे मायलेज २० किमी प्रति लिटर आहे.

