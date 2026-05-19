दोन लाखांचे डाऊन पेमेंट अन् घरी घेऊन या Hyundai Exter चे सीएनजी व्हेरिअंट! 7 वर्षांसाठी केवळ इतका असेल EMI...

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना
वाहन निर्माता कंपनी ह्युंदाई HX2 ला एक्सटरचे सीएनजी व्हेरिअंट म्हणून ऑफर करते. या गाडीची एक्स शोरुम किंमत 7 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी करणार असाल तर सात लाख रुपयांच्या एक्स शोरूम किंमतीसह यावर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंससाठी देखील खर्च करावा लागणार आहे. एक्सटरचे सीएनजी व्हेरिअंट खरेदी करण्यासाठी सुमारे 49 हजार रुपय रजिस्ट्रेशन टॅक्स आणि सुमारे 38 हजार रुपये इंश्योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर दिल्लीमध्ये या गाडीची ऑन-रोड किंमत 7.87 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर तुम्ही ह्युंदाई एक्सटरचे सीएनजी व्हेरिअंट खरेदी करणार असाल तर बँक तुम्हाला गाडीच्या एक्स शोरुम किंमतीवर कर्ज देणार आहे. जर तुम्ही दोन लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केले तर तुम्हाला ही गाडी खरेदी करण्यासाठी सुमारे 5.87 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून घ्यावे लागणार आहे. जर बँकेने तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह 7 वर्षांसाठी 5.87 रुपयांचे कर्ज दिले तर तुम्हाला दर महिन्याला 9451 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजासह बँकेकडून 5.87 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर सात वर्षांपर्यंत तुम्हाला दर महिन्याला 9451 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. त्यामुळे, सात वर्षांत, तुम्हाला ह्युंदाई एक्सटरच्या सीएनजी व्हेरिअंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.06 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर एक्स शोरूम, ऑन रोड आणि व्याज मिळून गाडीची एकूण किंमत सुमारे 9.94 लाख रुपये होणार आहे.
ह्युंदाई एक्सटर कॉम्पॅक्ट एसयूवी सेगमेंटमध्ये सादर करण्यात आली आहे. या सेगमेंटमध्ये तिची थेट स्पर्धा टाटा पंच आणि इतर अनेक हॅचबॅक गाड्यांशी आहे. तसेच, निसान मॅग्नाइट, रेनॉल्ट कायगर आणि मारुती फ्रॉन्क्स यांसारख्या एसयूव्हींकडून तिला किमतीच्या बाबतीतही स्पर्धेला सामोरे जावे लागते.