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Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

Updated On: Jun 20, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची उत्सुकता जगभरात वाढत असताना, जिपने एक भन्नाट आणि अनोखं कॅम्पेन जाहीर करून सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं आहे. अमेरिकेने विश्वचषक जिंकला तर ‘जॉर्ज वॉशिंगटन’ नावाच्या निवडक लोकांना मोफत Wrangler SUV देण्याची ही ऑफर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV... ही आहे अट

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV... ही आहे अट

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विस्तार
  • जिपने फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या पार्श्वभूमीवर एक हटके कॅम्पेन सुरू केले आहे.
  • अमेरिकेने स्पर्धा जिंकल्यास ‘जॉर्ज वॉशिंगटन’ नावाच्या पात्र लोकांना मोफत रँग्लर एसयूव्ही देण्याची घोषणा केली आहे.
  • या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी सहभागी व्यक्तीचे कायदेशीर नाव जॉर्ज वॉशिंगटन असणे, वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आणि आधी रजिस्ट्रेशन-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
  • जिपने या ऑफरअंतर्गत विजेत्यांची संख्या कमाल 100 पर्यंत मर्यादित ठेवली असून, विजेत्यांना 2026 जीप रँग्लर 2-डोअर स्पोर्ट मिळणार आहे.
सर्वत्र फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. अशातच आता Jeep ने एक वेगळे आणि अनोखे कँपेन सुरु केले आहे. ज्यामुळे फिफा वर्ल्ड कप 2026 च्या निकालाबाबत सर्वांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या नव्या ऑफरमध्ये कंपनी काही निवडक लोकांना Wrangler SUV देणार आहे. पण मोफत रँग्लर एसयूव्ही मिळवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. कंपनीची पहिली अट अशी आहे की, अमेरिकेने ही स्पर्धा जिंकली पाहिजे आणि दुसरी अट अशी आहे की, गाडी केवळ जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांनाच मिळणार आहे.

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गाडी मिळवण्यासाठी अशा आहेत अटी आणि नियम

हे कँपेन अशा अमेरिकेतील अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांचे कायदेशीर नाव जॉर्ज वॉशिंगटन असं आहे. इच्छुक उमेदवारांना एका खास प्लॅटफॉर्मद्वारे रजिस्ट्रेशन पूर्ण करावे लागणार आहे आणि कडक व्हेरिफिकेशन व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आधीपासूनच उमेदवारांकडे एक वैध वाहनचालक परवाना असणं आवश्यक आहे, ज्यावर अचूक नाव लिहीले असेल. तसेच, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचे बदल मंजूर केले जाणार नाहीत. तसेच या ऑफरमधील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची अट म्हणजेच ही गाडी मोफत तेव्हाच दिली जाणार आहे, जेव्हा अमेरिकेचा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल संघ 2026 चा फिफा विश्वचषक जिंकेल. ही अट पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवारांना रँग्लर एसयूव्ही मोफत मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Jeep) 

मर्यादित संख्या

जीपने संभाव्य विजेत्यांची संख्या जास्तीत जास्त 100 पर्यंत मर्यादित केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जर अमेरिकेच्या पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल संघाने 2026 चा फिफा विश्वचषक जिंकला, तर केवळ आधीपासून व्हेरिफाईड आणि रजिस्ट्रेशन केलेल्या लोकांचा ही गाडी मिळणार आहे. पात्र सहभागींमध्ये स्टेलँटिसचे कर्मचारी, एफसीएचे कर्मचारी, त्यांच्या संलग्न एजन्सींचे कर्मचारी आणि या सर्व कर्मचाऱ्यांचे जवळचे कुटुंबीय यांचा समावेश आहे.

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एका अंदाजानुसार, अमेरिकेत जॉर्ज वॉशिंगटन नावाचे केवळ 300 ते 400 लोकं आहे. यामुळे या कँपेनमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांची संख्या आधीपासूनच कमी आहे. सर्व अटी आणि नियमांचे पालन केले कर विजेत्यांना 2026 जीप रँग्लर 2-डोअर स्पोर्ट मिळेल. या एंट्री-लेव्हल व्हेरिएंटची कंपनीची सुरुवातीची किंमत 39,685 यूएस डॉलर म्हणजेच सुमारे 37.44 लाख रुपये आहे.

Web Title: Jeep introduced golden offer free wrangler suv for people named george washington

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Published On: Jun 20, 2026 | 04:40 PM

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