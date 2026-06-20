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Monsoon Bike Care : पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात पाणी, चिखल आणि ओलाव्यामुळे बाईक बंद पडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे बॅटरी, ब्रेक, टायर, चेन, एअर फिल्टर आणि इलेक्ट्रिकल पार्ट्सची वेळेवर तपासणी करणे आवश्यक आहे. काही सोप्या देखभाल टिप्स फॉलो केल्यास तुमची बाईक संपूर्ण मॉन्सूनमध्ये ब्रेकडाउन-फ्री राहू शकते आणि मोठ्या त्रासापासून बचाव होऊ शकतो.

पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

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विस्तार
  • पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री?
  • या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा
  • सर्वात आधी ब्रेक तपासा
 

Bike Maintenance Tips Marathi : पावसाळ्यात बाईक चालवणे जितके सुखद असू शकते, तितकेच ते आपल्या वाहनासाठी आव्हानात्मक असू शकते. पाण्याने भरलेले रस्ते, चिखल, दमटपणा आणि अचानक येणारा पाऊस बाईकच्या विविध भागांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करतात. अशा परिस्थितीत, देखभालीच्या काही महत्त्वाच्या टिप्स वेळेवर पाळल्या नाहीत, तर एका लहानशा निष्काळजीपणामुळेही मोठे बिघाड होऊ शकतात. सुदैवाने, काही सोप्या उपाययोजना करून, तुम्ही तुमची बाईक संपूर्ण पावसाळ्यात चांगल्या स्थितीत ठेवू शकता.

सर्वात आधी ब्रेक तपासा

पावसाळ्यात बाईकच्या ब्रेकिंग सिस्टीमवर सर्वाधिक परिणाम होतो. ओल्या रस्त्यांवर ब्रेक पॅड्स लवकर झिजतात आणि ब्रेक फ्लुइड ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे ब्रेकिंगच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. म्हणून, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी, तुमच्या ब्रेक पॅड्सची जाडी नक्की तपासा आणि आवश्यक असल्यास ते बदलून घ्या.

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जर तुम्हाला प्रवासासाठी खोल पाण्यातून जावे लागत असेल, तर आधी कमी वेगात ब्रेक तपासा. तसेच, पावसाळ्यात अचानक आणि जोरात ब्रेक लावणे टाळा आणि इंजिन ब्रेकिंगचा वापर करा.

चेनची काळजी घेणे सर्वात महत्त्वाचे

पावसाळ्यात बाईकची ड्राइव्ह चेन सर्वात जास्त असुरक्षित असते. पावसाच्या पाण्यामुळे सामान्य वंगण (लुब्रिकंट) निघून जाते, ज्यामुळे गंज लागण्याचा धोका वाढतो.

प्रत्येक पावसाळी प्रवासानंतर, मऊ ब्रशने चेन स्वच्छ करा आणि वॉटरप्रूफ किंवा पावसाळी चेन लुब्रिकंट लावा.

तसेच, वेळोवेळी चेन स्लॅक आणि स्प्रॉकेट्सची स्थिती तपासा. झिजलेली किंवा गंजलेली चेन प्रवासादरम्यान मोठ्या समस्या निर्माण करू शकते.

इलेक्ट्रिकल सिस्टीम सुरक्षित ठेवा

पावसाळ्यात बाईक बंद पडण्याचे प्रमुख कारण इलेक्ट्रिकल बिघाड हे आहे. त्यामुळे, बॅटरी टर्मिनल्स आणि उघड्या इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्सना डायलेक्ट्रिक ग्रीस लावणे फायदेशीर ठरू शकते.

तसेच, सीटखालील वायरिंग कोरडी आणि सुरक्षित ठेवा. पावसात दृश्यमानता आणि सुरक्षितता टिकवून ठेवण्यासाठी हेडलाइट, टेललाइट आणि हॉर्न यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांची नियमितपणे तपासणी करा.

टायर्स आणि हवेच्या दाबाकडे दुर्लक्ष करू नका

निसरड्या रस्त्यांवर बाईकच्या सुरक्षिततेमध्ये टायर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत, जर टायरची झीज झाली असेल, तर पावसात पकड (ग्रिप) लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

तज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात टायरच्या पृष्ठभागाची जाडी (ट्रेड डेप्थ) किमान ३ मिमी असणे सर्वोत्तम आहे. हवेचा योग्य दाब राखणे देखील आवश्यक आहे, कारण जास्त आणि कमी दाब दोन्हीमुळे रस्त्यावरील पकड (रोड ग्रिप) कमी होऊ शकते. जुने किंवा तडे गेलेले टायर त्वरित बदलले पाहिजेत.

गंज टाळण्यासाठी विशेष काळजी

पाऊस आणि आर्द्रतेमुळे बाईकच्या धातूच्या भागांवर गंज लागण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. फ्रेम, एक्झॉस्ट आणि इतर धातूच्या भागांचे संरक्षण करण्यासाठी अँटी-रस्ट कोटिंग लावणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.

जर बाईक पाण्याने भरलेल्या रस्त्यावरून चालवली असेल, तर टायर, रिम आणि बाईकचा खालचा भाग स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि कोरडे करा. ओली बाईक लगेच झाकू नका याची काळजी घ्या. प्रथम ती पूर्णपणे कोरडी होऊ द्या आणि नंतर हवा खेळती राहणारे वॉटरप्रूफ कव्हर वापरा.

पावसाळ्यात विशेष काळजी का घेणे आवश्यक आहे?

पावसाळ्यात लहान समस्या देखील मोठ्या समस्या बनू शकतात. नियमित तपासणी आणि वेळेवर देखभाल केल्याने केवळ बाईकचे आयुष्यच वाढत नाही, तर तुमची सुरक्षितता देखील सुनिश्चित होते. काही मिनिटांची सावधगिरी तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या महागड्या दुरुस्तीच्या बिलांपासून आणि बिघाडांपासून वाचवू शकते.

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Web Title: How to keep your bike breakdown free during monsoon essential maintenance tips

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:04 PM

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