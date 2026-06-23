२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या

भारतातील इलेक्ट्रिक कार मार्केट पुढील दोन वर्षांत वेगाने वाढणार आहे. मारुती सुझुकी, टाटा आणि ह्युंडाई यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्या नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUVs) आणि एमपीव्ही (MPVs) बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. २०२७ पूर्वी भारतीय बाजारात येणाऱ्या ४ प्रमुख इलेक्ट्रिक कार्सची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. मारुती वायएमसी इलेक्ट्रिक एमपीव्ही (Maruti YMC)
मारुती सुझुकी आपल्या ‘इ विटारा’ नंतर ‘वायएमसी’ या कोडनेम असलेल्या दुसऱ्या इलेक्ट्रिक कारवर काम करत आहे.
२. टाटा सिएरा इव्ही (Tata Sierra EV)
हा या वर्षातील टाटा मोटर्सचा सर्वात मोठा लॉन्च ठरणार आहे. ३० जून रोजी याचे प्रोडक्शन व्हर्जन सादर केले जाईल आणि जुलैमध्ये ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.
३. टाटा सफारी इव्ही (Tata Safari EV)
या वर्षाच्या शेवटी टाटा मोटर्स आपल्या लोकप्रिय सफारी एसयूव्हीचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन बाजारात आणणार आहे.
ह्युंडाई सध्या ‘HE1i’ या कोडनेमवर एका नवीन बजेट (एंट्री-लेव्हल) इलेक्ट्रिक एसयूव्हीवर काम करत असून ती २०२७ च्या सुरुवातीला लॉन्च होईल.