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२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या

Updated On: Jun 23, 2026 | 10:27 PM IST
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सारांश

२०२७ पूर्वी भारतातील इलेक्ट्रिक कार बाजारपेठ वेगाने वाढणार असून मारुती सुझुकी, टाटा आणि ह्युंडाई या दिग्गज कंपन्या अधिक स्पेस, प्रगत फीचर्स आणि जास्त ड्रायव्हिंग रेंज असणाऱ्या नवीन इलेक्ट्रिक SUVs आणि MPVs लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहेत.

२०२७ पूर्वी भारतात होणार ‘या’ नवीन इलेक्ट्रीक कार लॉन्च! संपूर्ण यादी जाणून घ्या
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विस्तार

भारतातील इलेक्ट्रिक कार मार्केट पुढील दोन वर्षांत वेगाने वाढणार आहे. मारुती सुझुकी, टाटा आणि ह्युंडाई यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्या नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUVs) आणि एमपीव्ही (MPVs) बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. २०२७ पूर्वी भारतीय बाजारात येणाऱ्या ४ प्रमुख इलेक्ट्रिक कार्सची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. मारुती वायएमसी इलेक्ट्रिक एमपीव्ही (Maruti YMC)

मारुती सुझुकी आपल्या ‘इ विटारा’ नंतर ‘वायएमसी’ या कोडनेम असलेल्या दुसऱ्या इलेक्ट्रिक कारवर काम करत आहे.

  • डिझाईन: हिला पारंपरिक एमपीव्हीऐवजी एसयूव्हीसारखा बोल्ड फ्रंट लुक आणि हाय सिटिंग पोझिशन दिली जाईल.
  • बॅटरी व रेंज: यात दोन बॅटरी पर्याय मिळतील. बेस व्हेरियंटमध्ये 49 kWh बॅटरी व 142 hp मोटर, तर हाय व्हेरियंटमध्ये 61 kWh बॅटरी व 172 hp मोटर असू शकते. मोठ्या बॅटरीसह ही कार साधारण ५०० किमीची रेंज देईल.
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२. टाटा सिएरा इव्ही (Tata Sierra EV)

हा या वर्षातील टाटा मोटर्सचा सर्वात मोठा लॉन्च ठरणार आहे. ३० जून रोजी याचे प्रोडक्शन व्हर्जन सादर केले जाईल आणि जुलैमध्ये ही कार विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकते.

  • फीचर्स: ही कार रियर-व्हील-ड्राइव्ह (RWD) आणि ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (AWD) अशा दोन्ही पर्यायांत येईल. यात व्हेईकल-टू-लोड (V2L) चार्जिंग आणि इंडिपेंडेंट रिअर सस्पेंशनसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतील.
  • रेंज: ही कार एका चार्जमध्ये तब्बल ६०० किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते.
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३. टाटा सफारी इव्ही (Tata Safari EV)

या वर्षाच्या शेवटी टाटा मोटर्स आपल्या लोकप्रिय सफारी एसयूव्हीचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन बाजारात आणणार आहे.

  • वैशिष्ट्ये: सफारी इव्हीचा बॅटरी पॅक, इलेक्ट्रिक मोटर आणि फीचर्स हे बरेचसे आगामी टाटा हॅरियर इव्हीसारखेच असतील. सफारी आकाराने मोठी आणि जड असल्याने हिची रेंज हॅरियरपेक्षा थोडी कमी असू शकते, तरीही ती ६०० किमीच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.
४. ह्युंडाई HE1i इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (Hyundai HE1i)

ह्युंडाई सध्या ‘HE1i’ या कोडनेमवर एका नवीन बजेट (एंट्री-लेव्हल) इलेक्ट्रिक एसयूव्हीवर काम करत असून ती २०२७ च्या सुरुवातीला लॉन्च होईल.

  • इंटीरियर: हिला बॉक्सी डिझाईन आणि नवीन लुक दिला जाईल. आतमध्ये 12.9-इंच टचस्क्रीन आणि 9.9-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मिळेल.
  • बॅटरी व रेंज: यात एक्साईड एनर्जीचे एलएफपी (LFP) सेल्स वापरले जातील. मोठ्या बॅटरी पॅकसह ही कार ३७५ ते ४०० किमीची रेंज देईल.
 

Web Title: New electric car launch in india before 2027

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Published On: Jun 23, 2026 | 10:27 PM

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