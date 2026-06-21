पेट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे की… देशात EV चा क्रेझ वाढतोय? Tata Moters ला 3400 हून अधिक गाड्यांची ऑर्डर

जागतिक स्तरावरील वाढलेला ताण त्यामुळे तेलाचा तुटवडा या सगळ्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर झालेला पाहायला मिळाला. यामुळे सामान्य जनतेला महागाईचे चटके सोसावे लागले. रोजच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेलं स्वतःचं वाहन वाढत्या पेट्रोलच्या दरामुळे परवडेनासं झालं. पर्याय म्हणून EV वाहनांकडे सामान्यांचा ओघ वाढला. आजची परिस्थितीही तशीच पहायला मिळत आहे. टाटा मोटर्सने रविवारी जाहीर केले की, त्यांना विविध श्रेणींतील इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांसाठी ३,४०० हून अधिक ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.
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भारतातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन्सचा वेगाने स्वीकार होत असल्याचे दिसून येते. या ऑर्डर्समध्ये अंदाजे २,००० लहान व्यावसायिक वाहने आणि पिक-अप, सुमारे ९०० ट्रक आणि जवळपास ५०० बसेसचा समावेश आहे. या वाहनांचा वापर ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी आणि एफएमसीजी वितरण, शहरांतर्गत वाहतूक, तसेच सिमेंट, स्टील, खाणकाम आणि डांबरीकरणासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये केला जाईल.
कंपनीच्या मते, या ऑर्डर्स इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांवरील ग्राहकांचा वाढता विश्वास दर्शवतात आणि हे सूचित करतात की आता ही वाहने प्रायोगिक प्रकल्पांच्या पलीकडे जाऊन विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. टाटा मोटर्सने म्हटले आहे की, त्यांच्या ऑर्डर बुकमधील ही वाढ देशाच्या इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन बाजारपेठेत त्यांचे स्थान मजबूत करते आणि भारताच्या शून्य-उत्सर्जन गतिशीलतेच्या संक्रमणास समर्थन देते.
कंपनीने म्हटले आहे की, व्यावसायिक वाहन विभागातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आता तिच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातून पुढे जात आहे, कारण व्यवसाय त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक समावेश करत आहेत.गेल्या वर्षभरात, टाटा मोटर्सने अनेक विभागांमध्ये आपल्या इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार केला आहे. लहान व्यावसायिक वाहनांच्या श्रेणीमध्ये, कंपनी ‘लास्ट-माईल’ आणि शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी Ace Pro EV, Ace EV, आणि Intu EV सारखी वाहने उपलब्ध करून देते.
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