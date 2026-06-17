बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

Updated On: Jun 17, 2026 | 06:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

मिनीने भारतात नवीन कंट्रीमॅन सी एसयूव्ही ₹४७.५ लाखांच्या प्रारंभिक किमतीत लॉन्च केली आहे. २०४ हॉर्सपॉवरचे पेट्रोल इंजिन, ७-स्पीड ड्युअल-क्लच गिअरबॉक्स, ९.४ इंच ओएलईडी टचस्क्रीन, “हे मिनी” व्हॉइस असिस्टंट आणि ट्रेल मोड ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जर्मनीतील प्रसिद्ध वाहन उत्पादक मिनीने भारतीय बाजारपेठेत आपली सर्व-नवीन मिनी कंट्रीमॅन सी सादर केली आहे. या प्रीमियम आणि एसयूव्ही-प्रेरित वाहनाची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत ४७.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनीने या मॉडेलसाठी बुकिंगलाही सुरुवात केली असून ग्राहक अधिकृत डीलरशिप तसेच मिनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून वाहन आरक्षित करू शकतात.

शक्तिशाली इंजिन आणि दमदार कामगिरी
नवीन मिनी कंट्रीमॅन सीमध्ये शक्तिशाली पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन २०४ हॉर्सपॉवर निर्माण करते. तसेच २४० टॉर्क उपलब्ध करून देते. इंजिनसोबत ७-स्पीड ड्युअल-क्लच स्वयंचलित गिअरबॉक्स जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे गिअर बदलने अधिक जलद आणि सुरळीत होत असून गाडी चालविण्याचा अनुभव अधिक आरामदायी बनतो.

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट सुविधा
तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही ही एसयूव्ही अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. वाहनात ९.४ इंच आकाराची गोलाकार ओएलईडी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन मिनी ऑपरेटिंग सिस्टीम ९ उपलब्ध असून माहिती व मनोरंजन प्रणाली अधिक आधुनिक आणि वापरण्यास सोपी बनवण्यात आली आहे. मिनी कंट्रीमॅन सीमधील “हे मिनी” व्हॉइस असिस्टंट हे आणखी एक आकर्षण आहे. चालक केवळ आवाजाच्या आदेशांद्वारे वाहनातील विविध सुविधा आणि सेटिंग्ज नियंत्रित करू शकतो.

प्रशस्त आणि आरामदायी अंतर्गत रचना
आतील भागात उच्च दर्जाच्या आणि पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात आला आहे. मागील आसनांना झुकविण्याची सुविधा देण्यात आली असून प्रवाशांच्या आरामात भर पडते. वाहनात ५०५ लिटर सामान ठेवण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. मागील आसने दुमडल्यास ही क्षमता १,४५० लिटरपर्यंत वाढते. त्यामुळे कुटुंबासह लांब प्रवासासाठी हे वाहन अधिक उपयुक्त ठरते.

माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?

ट्रेल मोडसह साहसी प्रवासाचा अनुभव
साहसी प्रवास आवडणाऱ्या ग्राहकांसाठी कंपनीने ट्रेल मोड दिला आहे. या मोडमध्ये नैसर्गिक वातावरणाशी सुसंगत प्रकाशयोजना, डिजिटल दिशादर्शक आणि वाहनाच्या कलण्याची माहिती स्क्रीनवर दिसते. त्यामुळे ऑफ-रोड किंवा साहसी प्रवास अधिक रंजक बनतो.

सुरक्षितता आणि बाजारातील स्पर्धा
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहनात क्लायमेट कंट्रोल, लेन-कीपिंग सहाय्यक, पार्किंग सहाय्यक आणि इतर अनेक आधुनिक सुरक्षा सुविधा देण्यात आल्या आहेत. युरोपियन सुरक्षा मानांकन संस्थेकडून या वाहनाला पाच-स्टार सुरक्षा दर्जा प्राप्त झाला आहे. भारतीय बाजारपेठेत मिनी कंट्रीमॅन सीची थेट स्पर्धा बीएमडब्ल्यू एक्स१, मर्सिडीज-बेंझ जीएलए, ऑडी क्यू३ आणि व्होल्वो एक्ससी४० या लक्झरी कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींशी होणार आहे.

Web Title: New mini countryman c suv avalaible in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 06:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सायरन ते स्पीड! जगभरातील पोलीस दलांच्या ताफ्यातील 10 दमदार बाईक्स! आत्ताच जाणून घ्या
1

सायरन ते स्पीड! जगभरातील पोलीस दलांच्या ताफ्यातील 10 दमदार बाईक्स! आत्ताच जाणून घ्या

तुम्लाहाही विंटेज कार आवडतात? तर ही आहेत भारतातील ऑटोमोबाईल संग्रहालये! एका क्लिकवर पाहून घ्या
2

तुम्लाहाही विंटेज कार आवडतात? तर ही आहेत भारतातील ऑटोमोबाईल संग्रहालये! एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतातील कार इन्शुरन्सचे हे महत्त्वाचे नियम तुम्हाला माहित आहेत का? नसतील तर आत्ताच माहिती करून घ्या
3

भारतातील कार इन्शुरन्सचे हे महत्त्वाचे नियम तुम्हाला माहित आहेत का? नसतील तर आत्ताच माहिती करून घ्या

टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च
4

टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

Jun 17, 2026 | 06:09 PM
IND A Vs AFG A Live: तिलक, कुशग्राची फिफ्टी अन् निशांतची फिरकी! अफगाणिस्तानचा १०१ रन्सने पराभव

IND A Vs AFG A Live: तिलक, कुशग्राची फिफ्टी अन् निशांतची फिरकी! अफगाणिस्तानचा १०१ रन्सने पराभव

Jun 17, 2026 | 06:09 PM
अकासा एअरची नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान सेवा सुरू; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील उपस्थिती झाली अधिक मजबूत

अकासा एअरची नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान सेवा सुरू; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील उपस्थिती झाली अधिक मजबूत

Jun 17, 2026 | 05:57 PM
‘हा संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये जाणार…’; महाराष्ट्रातील भूकंपानंतर ‘या’ बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा, अमित शाहांकडे पत्र पोहोचलं

‘हा संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये जाणार…’; महाराष्ट्रातील भूकंपानंतर ‘या’ बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा, अमित शाहांकडे पत्र पोहोचलं

Jun 17, 2026 | 05:56 PM
गुंतवणूकदारांनो इथे लक्ष द्या… Share Market मध्ये होणार धमाका! Reliance आणतोय देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO

गुंतवणूकदारांनो इथे लक्ष द्या… Share Market मध्ये होणार धमाका! Reliance आणतोय देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO

Jun 17, 2026 | 05:55 PM
IND vs AFG: धोनीलाही सोडले मागे! Ishan Kishan चा मेगा रेकॉर्ड, 52 वर्षात दुसरा भारतीय विकेटकिपर; चाहते भारावले

IND vs AFG: धोनीलाही सोडले मागे! Ishan Kishan चा मेगा रेकॉर्ड, 52 वर्षात दुसरा भारतीय विकेटकिपर; चाहते भारावले

Jun 17, 2026 | 05:42 PM
अयोध्येचे श्रीराम ‘रामलल्ला’ कसे बनले? प्रभू श्रीरामांना ‘अज्ञान बालक’ बनवून कसा जिंकला रामजन्मभूमीचा खटला? जाणून घ्या

अयोध्येचे श्रीराम ‘रामलल्ला’ कसे बनले? प्रभू श्रीरामांना ‘अज्ञान बालक’ बनवून कसा जिंकला रामजन्मभूमीचा खटला? जाणून घ्या

Jun 17, 2026 | 05:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा