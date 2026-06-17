₹47.5 लाखांत नवी ‘मिनी कंट्रीमॅन सी’ भारतात दाखल; लक्झरी SUV सेगमेंटमध्ये मोठमोठ्या कारना देणार टक्कर

जर्मनीतील प्रसिद्ध वाहन उत्पादक मिनीने भारतीय बाजारपेठेत आपली सर्व-नवीन मिनी कंट्रीमॅन सी सादर केली आहे. या प्रीमियम आणि एसयूव्ही-प्रेरित वाहनाची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत ४७.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनीने या मॉडेलसाठी बुकिंगलाही सुरुवात केली असून ग्राहक अधिकृत डीलरशिप तसेच मिनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून वाहन आरक्षित करू शकतात.
शक्तिशाली इंजिन आणि दमदार कामगिरी
नवीन मिनी कंट्रीमॅन सीमध्ये शक्तिशाली पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन २०४ हॉर्सपॉवर निर्माण करते. तसेच २४० टॉर्क उपलब्ध करून देते. इंजिनसोबत ७-स्पीड ड्युअल-क्लच स्वयंचलित गिअरबॉक्स जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे गिअर बदलने अधिक जलद आणि सुरळीत होत असून गाडी चालविण्याचा अनुभव अधिक आरामदायी बनतो.
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अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट सुविधा
तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही ही एसयूव्ही अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. वाहनात ९.४ इंच आकाराची गोलाकार ओएलईडी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन मिनी ऑपरेटिंग सिस्टीम ९ उपलब्ध असून माहिती व मनोरंजन प्रणाली अधिक आधुनिक आणि वापरण्यास सोपी बनवण्यात आली आहे. मिनी कंट्रीमॅन सीमधील “हे मिनी” व्हॉइस असिस्टंट हे आणखी एक आकर्षण आहे. चालक केवळ आवाजाच्या आदेशांद्वारे वाहनातील विविध सुविधा आणि सेटिंग्ज नियंत्रित करू शकतो.
प्रशस्त आणि आरामदायी अंतर्गत रचना
आतील भागात उच्च दर्जाच्या आणि पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्यात आला आहे. मागील आसनांना झुकविण्याची सुविधा देण्यात आली असून प्रवाशांच्या आरामात भर पडते. वाहनात ५०५ लिटर सामान ठेवण्याची क्षमता उपलब्ध आहे. मागील आसने दुमडल्यास ही क्षमता १,४५० लिटरपर्यंत वाढते. त्यामुळे कुटुंबासह लांब प्रवासासाठी हे वाहन अधिक उपयुक्त ठरते.
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ट्रेल मोडसह साहसी प्रवासाचा अनुभव
साहसी प्रवास आवडणाऱ्या ग्राहकांसाठी कंपनीने ट्रेल मोड दिला आहे. या मोडमध्ये नैसर्गिक वातावरणाशी सुसंगत प्रकाशयोजना, डिजिटल दिशादर्शक आणि वाहनाच्या कलण्याची माहिती स्क्रीनवर दिसते. त्यामुळे ऑफ-रोड किंवा साहसी प्रवास अधिक रंजक बनतो.
सुरक्षितता आणि बाजारातील स्पर्धा
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहनात क्लायमेट कंट्रोल, लेन-कीपिंग सहाय्यक, पार्किंग सहाय्यक आणि इतर अनेक आधुनिक सुरक्षा सुविधा देण्यात आल्या आहेत. युरोपियन सुरक्षा मानांकन संस्थेकडून या वाहनाला पाच-स्टार सुरक्षा दर्जा प्राप्त झाला आहे. भारतीय बाजारपेठेत मिनी कंट्रीमॅन सीची थेट स्पर्धा बीएमडब्ल्यू एक्स१, मर्सिडीज-बेंझ जीएलए, ऑडी क्यू३ आणि व्होल्वो एक्ससी४० या लक्झरी कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींशी होणार आहे.