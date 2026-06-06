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SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:52 PM IST
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सारांश

नवीन SUV खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजच ही ऑफर तुमच्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. वाहन उत्पादक कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध मॉडेल्सवर आकर्षक सवलती देत आहेत. अशाच एका प्रीमियम SUV वर सध्या 70 हजारांपर्यंतची सूट दिली जात असून त्यामुळे ग्राहकांना मोठी बचत करण्याची संधी मिळत आहे.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • SUV खरेदी करण्यासाठी भन्नाट ऑफर काय आहेत
  • आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी
  • होंडा एलिव्हेटची काय आहेत वैशिष्ट्ये
 

 

होंडा एलिव्हेट जूनमध्ये ७० हजारांपर्यंतच्या सवलतींसह उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये कॅश डिस्काउंट आणि एक्सचेंज बोनसचा समावेश आहे. यावर विस्तारित वॉरंटी आणि कॉर्पोरेट फायदे देखील मिळतात. SUV खरेदी करण्यासाठी काय ऑफर आहेत जाणून घ्या

तुम्ही जूनमध्ये कार खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? ह्युंदाई तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी घेऊन आली आहे. जूनमध्ये नवीन होंडा एलिव्हेट एसयूव्हीवर बंपर डिस्काउंट उपलब्ध आहे. कंपनी या महिन्यात आपल्या लोकप्रिय मिड-साईज एसयूव्हीवर एकूण ७० हजारांची बचत देत आहे. यामध्ये ४० हजारची कॅश डिस्काउंट आणि ३० हजारांपर्यंतच्या एक्सचेंज बोनसचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, तुम्हाला कॉर्पोरेट फायदे, लॉयल्टी बोनस आणि सात वर्षांपर्यंतची विस्तारित वॉरंटी देखील मिळते. या एसयूव्हीची एक्स-शोरूम किंमत ११.५९ लाखांपासून सुरू होते. कार खरेदी करताना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबद्दल चौकशी करण्यासाठी तुमच्या जवळच्या शोरूमला भेट द्या. ही सवलत ठिकाण आणि व्हेरिएंटनुसार बदलू शकते.

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होंडा एलिव्हेट व्हेरिएंट्स

होंडाने एलिव्हेटच्या निवडक व्हेरिएंट्ससाठी ‘एलिट पॅक’ देखील सादर केला आहे. या पॅकेजमध्ये ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि मल्टी-कलर ॲम्बियंट लायटिंगसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळतात. भारतीय बाजारपेठेत, याची स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुती ग्रँड व्हिटारा आणि टोयोटा हायरायडर यांसारख्या लोकप्रिय एसयूव्हींशी आहे.

होंडा एलिव्हेट वैशिष्ट्ये

होंडा एलिव्हेटच्या वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास बेस SV व्हेरिएंटमध्ये LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, ऑटोमॅटिक AC, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्ज आणि 16-इंच स्टील व्हील्स मिळतात. V व्हेरिएंटमध्ये 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि रिव्हर्स कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात.

मध्यम श्रेणीतील VX ट्रिममध्ये सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, १७-इंची अलॉय व्हील्स, एलईडी फॉग लॅम्प्स आणि लेन वॉच कॅमेरा यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. दुसरीकडे, सर्वोच्च श्रेणीतील ZX व्हेरिएंटमध्ये ADAS टेक्नॉलॉजी, सहा एअरबॅग्ज, १०.२५-इंची टचस्क्रीन, प्रीमियम लेदर सीट्स आणि होंडा सेन्सिंग सेफ्टी सूट यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये मिळतात.

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होंडा एलिव्हेट इंजिन

कारच्या इंजिनला शक्ती देणारे, एलिव्हेटमध्ये १.५-लिटरचे आय-व्हीटीईसी पेट्रोल इंजिन आहे, जे १२१ पीएस पॉवर आणि १४५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन ६-स्पीड मॅन्युअल आणि सीव्हीटी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सच्या पर्यायांसोबत जोडलेले आहे. कंपनी ही एसयूव्ही अनेक सिंगल- आणि ड्युअल-टोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये विकते.

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Frequently Asked Questions

  • Que: SUV वर सध्या किती सवलत मिळत आहे?

    Ans: कंपनी आणि मॉडेलनुसार सवलत बदलू शकते. काही प्रीमियम SUV वर 70,000 पर्यंतची सूट उपलब्ध आहे.

  • Que: प्रीमियम SUV म्हणजे काय?

    Ans: आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रगत सुरक्षा फीचर्स, आकर्षक डिझाइन आणि आरामदायी इंटिरियर असलेल्या SUV ला प्रीमियम SUV म्हणतात.

  • Que: SUV साठी ईएमआय सुविधा उपलब्ध असते का?

    Ans: होय. बहुतांश वाहन उत्पादक आणि बँका आकर्षक ईएमआय व फायनान्स योजना देतात.

Web Title: Suv sale opportunity to buy premium with attractive discounts

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Published On: Jun 06, 2026 | 12:51 PM

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