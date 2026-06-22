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रोल्स रॉयसच्या पुढच्या ग्रिलचा आकार त्यांच्या ब्रँडची ओळख कसा बनला?ग्रीक मंदिर वास्तूचे ‘स्टेटस सिम्बॉल’मध्ये कसे रूपांतर झाले?

Updated On: Jun 22, 2026 | 06:29 PM IST
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सारांश

रोल्स रॉयसच्या प्रसिद्ध ग्रिलचे डिझाईन ग्रीक वास्तुकलेवरून प्रेरित असून, ते आजही कुशल कारागीर कोणत्याही उपकरणाशिवाय संपूर्णपणे हाताने तयार करतात. सुरुवातीला इंजिन थंड करण्यासाठी बनवलेली ही साधी जाळी आज तांत्रिक गरज नसतानाही जागतिक श्रीमंती, प्रतिष्ठा आणि अचूक कारागिरीचे सर्वात मोठे प्रतीक बनली आहे.

रोल्स रॉयसच्या पुढच्या ग्रिलचा आकार त्यांच्या ब्रँडची ओळख कसा बनला?ग्रीक मंदिर वास्तूचे ‘स्टेटस सिम्बॉल’मध्ये कसे रूपांतर झाले?
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विस्तार

कोणतीही महागडी किंवा लक्झरी कार समोरून येताना दिसली, की सर्वात आधी आपले लक्ष वेधून घेते ते म्हणजे तिचे ‘ग्रिल’. सुरुवातीच्या काळात कारचे ग्रिल हे केवळ इंजिनला थंड ठेवण्यासाठी, म्हणजेच रेडिएटरमध्ये हवा जाण्यासाठी डिझाइन केलेले एक साधे तांत्रिक माध्यम होते. परंतु, रोल्स रॉयस सारख्या जागतिक ब्रँड्सनी या साध्या घटकाचे रूपांतर एका अशा उत्कृष्ट कलाकृतीमध्ये केले, जी आज त्यांच्या साम्राज्याची आणि श्रीमंतीची सर्वात मोठी ओळख बनली आहे.

ग्रीक वास्तुकलेचा प्रभाव आणि इतिहास

रोल्स रॉयसच्या या प्रसिद्ध ग्रिलला ‘पार्थेनॉन ग्रिल’ म्हणून ओळखले जाते. १९०४ च्या सुमारास जेव्हा कंपनीने आपल्या गाड्या बनवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा कारचे डिझायनर ग्रीक वास्तुकलेने  प्रेरित झाले होते. अथेन्स शहरातील प्रसिद्ध ‘पार्थेनॉन’ मंदिराच्या भव्य अशा खांबांवरून या ग्रिलच्या उभ्या पट्ट्यांची रचना करण्यात आली. हे ग्रिल दिसायला अत्यंत भव्य, राजेशाही आणि स्थिर वाटते, जे रोल्स रॉयसच्या ब्रँड मूल्यांशी तंतोतंत जुळते.

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मानवी कौशल्याचा अद्भुत नमुना

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, रोल्स रॉयसचे हे ग्रिल मशीनद्वारे बनवले जात नाही. अगदी आजही, प्रत्येक ग्रिल हे कुशल कारागीरांद्वारे संपूर्णपणे हॅन्डमेड म्हणजेच हाताने तयार केले जाते. हे ग्रिल बनवण्यासाठी कोणत्याही मोजपट्टीचा किंवा अचूक उपकरणांचा वापर केला जात नाही, तर कारागीर केवळ त्यांच्या डोळ्यांच्या आणि अनुभवाच्या कौशल्याने त्यातील उभ्या पट्ट्यांची रचना करतात. हे ग्रिल तयार करण्यासाठी एका कारागिराला तब्बल एका दिवसापेक्षा जास्त वेळ लागतो. ग्रिल पूर्ण झाल्यावर त्यावर कारागीर स्वतःची स्वाक्षरी देखील करतो.

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आधुनिक काळातही कायम राहिलेले अस्तित्व

आजच्या आधुनिक गाड्यांमध्ये इंजिनच्या रचनेत मोठे बदल झाले आहेत आणि भविष्यातील इलेक्ट्रिक गाड्यांना तर ग्रिलची तांत्रिक गरजही नसते. तरीही, रोल्स रॉयसने आपल्या ग्रिलचे डिझाईन सोडलेले नाही. त्यांनी आपल्या ‘स्पेक्ट्रे’ या इलेक्ट्रिक कारमध्येही हे ग्रिल डिजिटल आणि अधिक एरोडायनॅमिक स्वरूपात कायम ठेवले आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, जे ग्रिल कधीकाळी केवळ इंजिन थंड करण्यासाठी बनवले गेले होते, ते आज कारागिरी आणि प्रतिष्ठेचे असे प्रतीक बनले आहे की, केवळ त्या ग्रिलकडे पाहून जगाच्या पाठीवर कुठेही रोल्स रॉयस कार सहज ओळखता येते!

Web Title: Rols royce luxury car grill design history

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Published On: Jun 22, 2026 | 06:27 PM

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