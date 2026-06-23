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Pune News : पुण्यात रंगली सुझुकीची ‘बर्गमन हँगआउट परेड’; स्कूटरप्रेमींना मिळाला अनोखा रायडिंग अनुभव

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:37 PM IST
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सारांश

पुण्यात सुझुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे ‘बर्गमन हँगआउट परेड’चे आयोजन करण्यात आले असून बर्गमन आणि एव्हेनिस स्कूटरधारकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या राइडद्वारे ग्राहकांना स्कूटरची शैली, आरामदायीपणा आणि उत्कृष्ट कामगिरीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळाली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जपानची दुचाकी उपकंपनी असलेल्या सुझुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एसएमआयपीएल) यांनी पुण्यात ‘बर्गमन हँगआउट परेड’चे आयोजन करून स्कूटरप्रेमींना वेगळाच रायडिंग अनुभव दिला. या उपक्रमात बर्गमन आणि एव्हेनिस स्कूटरचे मालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. डिझाइन, आरामदायी प्रवास आणि उत्कृष्ट कामगिरी यांचा अनुभव एकत्रितपणे साजरा करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या परेडला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या विशेष राइडमध्ये सहभागी झालेल्या ग्राहकांनी शहरातील प्रमुख मार्गांवरून स्कूटर रॅली काढत आकर्षक उपस्थिती दर्शवली. त्यामुळे पुणेकरांचे लक्ष वेधले गेलेच, शिवाय सुझुकीच्या वाढत्या ग्राहक समुदायालाही अधिक बळ मिळाले. स्कूटरप्रेमींना एकमेकांशी संवाद साधण्याची, अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची आणि ब्रँडशी अधिक जवळीक निर्माण करण्याची संधी या कार्यक्रमातून मिळाली.

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या उपक्रमाबाबत बोलताना सुझुकी मोटरसायकल इंडियाचे सेल्स आणि मार्केटिंग विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट दीपक मुत्रेजा यांनी सांगितले की, ‘बर्गमन हँगआउट परेड’चा मुख्य उद्देश ग्राहक आणि रायडर्स यांच्याशी अधिक जवळचा संवाद प्रस्थापित करणे हा आहे. अशा उपक्रमांमुळे समान आवड असलेल्या रायडर्सना एकत्र येण्याची संधी मिळते आणि त्यांना सुझुकी स्कूटर्सची शैली, आरामदायीपणा आणि कार्यक्षमतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. भविष्यातही अशा प्रकारचे अनुभव इतर शहरांमध्ये आयोजित करण्याचा कंपनीचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या परेडची सुरुवात एसएमआयपीएलच्या अधिकृत डीलरशिप असलेल्या ‘ऑटोमॅटिक सुझुकी’ आणि ‘ढोणे सुझुकी’ येथून झाली. त्यानंतर बर्गमन आणि एव्हेनिस स्कूटर्सचा ताफा पुण्यातील विविध प्रमुख मार्गांवरून प्रवास करत निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या तळजाई टेकडी परिसरातून पुढे सरकला. अखेरीस ही परेड ट्रायबेका हाय स्ट्रीट येथे पोहोचली.

रस्त्यावरून एकत्रितपणे प्रवास करताना सहभागी रायडर्सनी स्कूटरच्या गुळगुळीत राइड क्वालिटीचा अनुभव घेतला. अनेक ग्राहकांनी बर्गमन आणि एव्हेनिस मॉडेल्सच्या आकर्षक डिझाइन, आरामदायी आसनव्यवस्था आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त वैशिष्ट्यांचे कौतुक केले. त्यामुळे ही राइड केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यापुरती मर्यादित न राहता सहभागींसाठी संस्मरणीय अनुभव ठरली. परेडच्या समारोपस्थळीही उत्साह कायम ठेवण्यासाठी सुझुकीने विशेष इंटरअॅक्टिव्ह एंगेजमेंट झोन तयार केला होता. येथे नवीन बर्गमन स्ट्रीट आणि एव्हेनिस स्पेशल एडिशन स्कूटर्सचे प्रदर्शन करण्यात आले. तसेच सुझुकी ब्रँडेड मर्चेंडाइजसाठी स्वतंत्र विभाग उभारण्यात आला होता, जिथे ग्राहकांनी विविध वस्तूंची पाहणी केली. याशिवाय स्कूटरची वैशिष्ट्ये, डिझाइन आणि स्टाइल अधिक जवळून समजून घेण्यासाठी आकर्षक डिस्प्लेचीही व्यवस्था करण्यात आली होती.

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या उपक्रमामुळे पुण्यातील प्रमुख भागांमध्ये सुझुकी स्कूटर्सची मोठ्या प्रमाणावर दृश्य उपस्थिती निर्माण झाली. परेड ज्या मार्गांवरून गेली, तेथील नागरिक आणि वाहनचालकांचे लक्ष या स्कूटर्सकडे वेधले गेले. त्यामुळे ब्रँडची ओळख अधिक मजबूत करण्यास आणि संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासही कंपनीला मदत झाली. पुण्यातील ‘बर्गमन हँगआउट परेड’ ही केवळ स्कूटर रॅली नसून ग्राहकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा आणि समुदायभावना अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न असल्याचे या कार्यक्रमातून दिसून आले. प्रत्यक्ष मैदानी उपक्रमांद्वारे ग्राहकांना एकत्र आणणे, त्यांना ब्रँडचा अनुभव देणे आणि रायडिंगचा आनंद सामायिक करण्यावर एसएमआयपीएलने भर दिला आहे. भविष्यात अशा उपक्रमांचा विस्तार इतर शहरांमध्येही करण्यात येणार असल्याने सुझुकीच्या ग्राहक समुदायाला आणखी बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Suzuki burgman hangout parade held in pune

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:37 PM

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