Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Renault Duster 2026 करण्यात आली लाँच! renault ची आयकॉनिक डस्टर

रेनोची आयकॉनिक डस्टर नव्या अवतारात भारतात पुन्हा दाखल झाली असून, Renault Duster 2026 अधिकृतपणे सादर करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतात मिड-साईज SUV सेगमेंटला नवी ओळख मिळवून देणाऱ्या रेनोच्या आयकॉनिक डस्टरचे भव्य पुनरागमन झाले आहे. रेनो इंडियाने आज नवीन पिढीतील Renault Duster 2026 अधिकृतपणे सादर केली असून, आधुनिक डिझाइन, प्रगत पॉवरट्रेन, उत्कृष्ट राइड-हँडलिंग आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षेसह ही SUV भारतीय ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. ही कार Renault International Game Plan 2027 अंतर्गत भारतातील पहिले उत्पादन ठरली आहे.

ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?

चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर झालेल्या भव्य अनावरण सोहळ्यात १५ हजारांहून अधिक ऑटोप्रेमी उपस्थित होते. यामध्ये ‘Gang of Dusters’ या डस्टर मालकांच्या समुदायाचाही सहभाग होता. या कार्यक्रमातून डस्टरची लोकप्रियता आणि ब्रँडवरील विश्वास पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.

नवीन रेनो डस्टरमध्ये तीन दमदार इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. Turbo TCe 160 १६३ PS पॉवर आणि २८० Nm टॉर्कसह सेगमेंटमधील सर्वात शक्तिशाली पेट्रोल इंजिन, Turbo TCe 100 किफायतशीर आणि शहरातील वापरासाठी उपयुक्त, Strong Hybrid E-Tech 160 भारतात प्रथमच १.८ लिटर इंजिन आणि १.४ kWh बॅटरीसह मजबूत हायब्रिड तंत्रज्ञान!

हायब्रिड व्हर्जन शहरात सुमारे ८० टक्के वेळ ईव्ही मोडवर चालू शकते, ज्यामुळे इंधन बचत आणि पर्यावरणपूरक ड्रायव्हिंग शक्य होते. Turbo TCe 160 इंजिनसोबत ६-स्पीड मॅन्युअल आणि वेट-क्लचसह ६-स्पीड DCT ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे.

ही SUV Renault Group Modular Platform (RGMP) वर आधारित असून, सुमारे ९० टक्के घटक भारतासाठी खास डिझाइन करण्यात आले आहेत. २१२ मिमी ग्राउंड क्लीअरन्स, २६.९° अॅप्रोच अँगल आणि ३४.७° डिपार्चर अँगलमुळे ही गाडी खडबडीत रस्त्यांवरही सक्षम ठरते. डस्टर ५-स्टार सुरक्षा मानकांसाठी तयार करण्यात आली असून, १७ ADAS सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत.

नवीन डस्टरला मस्क्युलर आणि आधुनिक लुक देण्यात आला आहे. फुल LED हेडलॅम्प्स, LED टेललॅम्प्स, आडवा LED लाईट बार आणि १८-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स गाडीचा लुक अधिक आक्रमक बनवतात. ‘Mountain Jade Green’ हा हिमालयापासून प्रेरित रंग विशेष आकर्षण ठरतो.

2 लाख रुपये भरा आणि Kia Carens Clavis घरी घेऊन जावा! जाणून घ्या EMI चा सोपा हिशोब

आतील भाग फायटर-जेट प्रेरित ड्रायव्हर-सेंट्रिक केबिनसह येतो. भारतात प्रथमच Google Built-in OpenR Link मल्टिमीडिया सिस्टम देण्यात आली असून, गुगल मॅप्स, व्हॉइस असिस्टंट आणि प्ले स्टोअर थेट कारमध्ये उपलब्ध आहेत. पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि प्रीमियम लेदरेट फिनिशमुळे प्रवास अधिक आरामदायी होतो. ‘Renault Forever’ कार्यक्रमांतर्गत नवीन डस्टरला ७ वर्षे किंवा १.५ लाख किमी वॉरंटी देण्यात येणार आहे. कारचे प्री-बुकिंग R Pass (₹21,000) द्वारे सुरू झाले असून, अधिकृत किंमत मार्च २०२६ मध्ये जाहीर केली जाईल. डिलिव्हरी एप्रिल २०२६ पासून, तर हायब्रिड मॉडेलची डिलिव्हरी दिवाळी २०२६ च्या सुमारास सुरू होणार आहे.

नवीन रेनो डस्टर ही आधुनिक तंत्रज्ञान, दमदार परफॉर्मन्स आणि विश्वासार्हतेचा उत्तम संगम असून, मिड-साईज SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा रेनोची ताकद सिद्ध करण्यास सज्ज झाली आहे.

Web Title: The renault duster 2026 has been launched renaults iconic duster

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Renault Duster 2026 करण्यात आली लाँच! renault ची आयकॉनिक डस्टर

Renault Duster 2026 करण्यात आली लाँच! renault ची आयकॉनिक डस्टर

Jan 27, 2026 | 05:31 PM
Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय

Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय

Jan 27, 2026 | 05:27 PM
Baramati Ink thrown : बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो डावलला…! बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यावर शाईफेक

Baramati Ink thrown : बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो डावलला…! बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यावर शाईफेक

Jan 27, 2026 | 05:26 PM
‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

Jan 27, 2026 | 05:24 PM
स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

Jan 27, 2026 | 05:14 PM
Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Jan 27, 2026 | 05:13 PM
OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

Jan 27, 2026 | 05:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM