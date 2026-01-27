Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय

घरातील वाढते चाललेली नकारात्मक ऊर्जा देखील असते जी हळूहळू घरावर कब्जा करते, असं म्हटलं जातं. वास्तूशास्त्रात याबाबत सोपे पण प्रभावी असे उपाय सांगितले आहेत. कोणते आहेत हे उपाय जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:27 PM
Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय
Follow Us:
Follow Us:
  • तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ?
  • रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय
अनेकदा सगळं काही चांगलं असून देखील काही ना काही निमित्त होतं आणि घरात कलह वाढतो. याचबरोबर कोणी ना कोणी क्षुल्लक कारणाने आजारी पडतं अशा देखील घटना घडतात. घरातील माणसांची देखील मानसिकता खराब झालेली असते. याला कारणीभूत घरातील वाढते चाललेली नकारात्मक ऊर्जा देखील असते जी हळूहळू घरावर कब्जा करते, असं म्हटलं जातं. वास्तूशास्त्रात याबाबत सोपे पण प्रभावी असे उपाय सांगितले आहेत. कोणते आहेत हे उपाय जाणून घेऊयात.

संध्याकाळी दारात कापूर जाळणं

रोज संध्याकाळी घराच्या मुख्य दरवाज्यात कापूर जाळण्याची प्रथा केवळ धार्मिक नाही, तर त्यामागे शास्त्रीय आणि मानसिक कारणंही आहेत. आपल्या घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवण्यासाठी ही पद्धत पूर्वापार चालत आलेली आहे.कापूर जाळणं म्हणजे नकारात्मक शक्तींचा नायनाट करणं आहे. त्यामुळे संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळी कापूर जाळणं शुभ मानलं जातं.

दरवाजा घरात येणाऱ्या ऊर्जेचं प्रवेशद्वार असल्यानं तिथे कापूर जाळल्यास लक्ष्मीची कृपा होते, अशी पुर्वीच्या लोकांची श्रद्धा पुर्वापार चालत आलेली आहे. अध्यात्माप्रमाणे यामागे शास्त्रीय कारण देखील आहे. कापूरमध्ये जंतुनाशक गुणधर्म असतात. तो हवेतले सूक्ष्म जंतू कमी करण्यास मदत करतो.कापूर जळल्यावर येणारा सुगंध मेंदूवर थेट परिणाम करतो, ज्यामुळे तणाव कमी होतो आणि मन शांत होतं.संध्याकाळी वातावरणात जडपणा असतो; कापूर तो कमी करतो.

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

संध्याकाळी तुपाचा दिवा लावणं

सूर्यास्तानंतर देवघरात तुपाचा दिवा लावणं शुभ मानलं जातं. जर तुपाचा दिवा लावणं शक्य नसेल तर तुम्ही साध्या तेलाचा देखील वापर करु शकता.

घर स्वच्छ ठेवा

घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकावी यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर ते म्हणजे घर स्वच्छ ठेवणं. टापटीप नीटनेटकेपण असलेल्या घरात रोगराई होत नाही. त्यामुळे सगळ्यात आधी दररोज घर स्वच्छ ठेवणं महत्वाच आहे.

मीठाचा उपाय

आठवड्यातून 1-2 वेळा खडा मीठ मिसळलेलं पाणी घरात पुसायला वापरा. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा नाहीशी होते, असं वास्तूशास्त्र सांगतं. वैज्ञानिक याचं कारण पाहिलं तर मीठामध्ये असलेलं सोडीयम जंतूनाशक असतं त्यामुळे संपूर्ण घर स्वच्छ राहतं.

मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मंत्र

मानसिक स्वास्थ्य नीट रहावं यासाठी इष्ट देवतेचा मंत्र पठण करणं फायदेशीर आहे. यामुळे अतिविचार नियंत्रित होतात आणि काही वेळापूरतं का होईना मन शांत राहतं. हे एक प्रकारे मेडीटेशन करण्यासारखं आहे.

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Best home remedies for removing negative anergy in yoour house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?
1

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या
2

वैभवलक्ष्मीचे व्रत केल्याने धनधान्याची होते उधळण, कसे करावे ‘हे’ व्रत जाणून घ्या

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमा स्नानाचे महत्त्व; एका दिवसाच्या पूजेमुळे पापांचा होतो अंत
3

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमा स्नानाचे महत्त्व; एका दिवसाच्या पूजेमुळे पापांचा होतो अंत

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व
4

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय

Astro Tips : तुम्हाला घरात नकारात्मकशक्ती जाणवते का ? रोज संध्याकाळी दिवेलागणीच्या वेळेला करा ‘हे’ प्रभावी उपाय

Jan 27, 2026 | 05:27 PM
Baramati Ink thrown : बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो डावलला…! बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यावर शाईफेक

Baramati Ink thrown : बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो डावलला…! बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्यावर शाईफेक

Jan 27, 2026 | 05:26 PM
‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

Jan 27, 2026 | 05:24 PM
स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

Jan 27, 2026 | 05:14 PM
Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Jan 27, 2026 | 05:13 PM
OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

Jan 27, 2026 | 05:07 PM
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 27, 2026 | 05:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM