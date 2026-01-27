स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

फोक्सवॅगनची सर्वाधिक विक्री होणारी एसयूव्ही, टिगुआन, या महिन्यात काही सर्वात आकर्षक डील देत आहे.
फोक्सवॅगन मध्यम आकाराच्या सेडान कार सेगमेंटमध्ये व्हर्टस देखील देते. या महिन्यात ही सेडान कार खरेदी केल्यावर, जास्तीत जास्त १.२६ लाख रुपयांची बचत केली जात आहे. अहवालानुसार, या एसयूव्हीच्या कम्फर्टलाइन एमटीवर १.२६ लाख रुपये, हायलाइन एटीवर १ लाख रुपये आणि जीटी लाईन एटीवर ८० हजार रुपये वाचवण्याची संधी आहे. त्याच्या १.५ लिटर इंजिन क्षमतेच्या जीटी प्लस क्रोम डीएसजी आणि जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी व्हेरिएंटवर ३० हजार रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस दिला जात आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत ११.२० लाख रुपयांपासून सुरू होते. त्याच्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत १८.७८ लाख रुपयांपर्यंत आहे.
फोक्सवॅगन टिगुआन आर – लाईन (Volkswagen Tiguan R-Line)
कंपनीची सर्वात प्रीमियम एसयूव्ही, टिगुआन आर-लाइन, जानेवारीमधील सर्वात मोठी डील देत आहे. या कारवर ₹३.५ लाखांची थेट रोख सूट उपलब्ध आहे. अतिरिक्त फायद्यांमध्ये ₹५०,००० चा एक्सचेंज बोनस आणि ₹५०,००० चा लॉयल्टी बोनस समाविष्ट आहे. तुम्ही या कारवर एकूण ₹४.५ लाख वाचवू शकता, ज्यामुळे ती तिच्या सेगमेंटमधील सर्वात परवडणारी प्रीमियम एसयूव्ही बनते.
भविष्याची तयारी
फोक्सवॅगन भारतात त्याचा पोर्टफोलिओ अपडेट करण्याची तयारी करत आहे, म्हणूनच कदाचित विद्यमान स्टॉकवर अशा महत्त्वपूर्ण ऑफर दिल्या जात आहेत. कंपनी लवकरच भारतात तिची ७-सीटर SUV, टायरॉन लाँच करण्याची तयारी करत आहे आणि या वाहनाचे उत्पादन आधीच सुरू झाले आहे. याव्यतिरिक्त, येत्या काही महिन्यांत टिगुआन आणि व्हर्टसच्या नवीन आणि अपडेटेड आवृत्त्यादेखील बाजारात येतील.
ऑफर फक्त २०२५ युनिट्सवर उपलब्ध आहेत
अहवालांनुसार, या कारवरील उत्पादकांच्या ऑफर फक्त २०२५ मध्ये उत्पादित केलेल्या युनिट्सवर उपलब्ध आहेत. ऑफरमध्ये रोख सवलत, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, लॉयल्टी बोनस आणि स्क्रॅपेज बोनस यांचा समावेश आहे.