Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • How Many Verses Are There In The Ramayana From Balakanda To Uttarakanda Learn About The Entire Life Journey Of Lord Rama

Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

रामायणात किती श्लोक आहेत? जे भगवान रामाच्या जीवनाची आणि धर्माचे पालन करण्याची कथा सांगतात. प्रत्येक श्लोक आपल्याला जीवनात संयम, धैर्य, मैत्री आणि धर्माचे महत्त्व शिकवतो.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:19 PM
रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Follow Us:
Follow Us:

Ramayan Story In Marathi : रामायण ही केवळ एक कथा नाही, तर जीवनात योग्य आणि अयोग्य यांच्यातील लढाईचा धडा आहे. सर्व वयोगटातील लोक ते वाचून किंवा ऐकून धर्म आणि सत्याचे पालन करणे किती महत्त्वाचे आहे हे शिकतात. हा श्लोक भगवान राम, माता सीता, भाऊ लक्ष्मण आणि हनुमान यांच्या प्रवासाचे चित्रण करतो. जो केवळ भक्तीला प्रेरणा देत नाही तर आपल्याला नैतिक मूल्ये आणि धैर्य देखील शिकवतो. रामायणात सात श्लोक आहेत आणि प्रत्येक श्लोक वेगवेगळ्या परिस्थिती आणि घटनांचे वर्णन करतो. त्यात बालपणापासून राज्याभिषेकापर्यंतची संपूर्ण कथा समाविष्ट आहे. हे श्लोक आपल्याला संयम, शहाणपणा आणि धर्माच्या मार्गाचे अनुसरण करून जीवनातील आव्हानांना कसे तोंड द्यावे हे शिकवतात. रामायण हे केवळ मुलांसाठीच नाही तर सर्व वयोगटातील लोकांसाठी प्रेरणास्त्रोत आहे आणि आजही ते आपल्या समाजात आदर्श जीवन जगण्याचा मार्ग दाखवते.

रामायणातील सात कांड

बाल
हा श्लोक भगवान रामाच्या जन्माची आणि बालपणाची कथा सांगते. ते त्यांचे पालक, गुरु आणि बालपणीच्या विनोदांचे वर्णन करते. ते आपल्याला बालपणापासूनच चांगले संस्कार आणि शिक्षण देण्याचे महत्त्व शिकवते.

किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

अयोध्या
हे श्लोक रामाच्या राज्याभिषेकाची तयारी आणि रावणाच्या कटामुळे रामाच्या वनवासाचे वर्णन करते. हे कांड आपल्याला शिकवते की जीवनातील अडचणींना संयम आणि शांततेने तोंड द्यावे.

अरण्य
हे श्लोक राम, सीता आणि लक्ष्मणाच्या वनवासाचे आणि रावणाने सीतेचे अपहरण केल्याचे चित्रण करते. ते आपल्याला शिकवते की वाईट नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात येते, परंतु सत्य आणि धार्मिकतेच्या शक्तीने त्याचा सामना करता येतो.

किष्किंधा
हे श्लोक राम आणि हनुमान यांच्यातील मैत्री, सुग्रीवाशी असलेली त्यांची मैत्री आणि रावणाचा शोध यांचे वर्णन करते. हे कांड जीवनात खऱ्या सोबत्यांचे आणि मित्रांचे महत्त्व स्पष्ट करते.

सुंदर
हे श्लोक हनुमानाच्या लंकेच्या प्रवासाची आणि सीतेशी झालेल्या भेटीची कहाणी सांगते. हे कांड धैर्य, निर्भयता आणि आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी दृढनिश्चयाची प्रेरणा देते.

युद्ध
हे श्लोक राम आणि रावण यांच्यातील युद्धाचे, युद्धात रणनीतीचे महत्त्व आणि धर्माचे पालन करण्याचे महत्त्व यांचे वर्णन करते. ते आपल्याला शिकवते की कठीण काळातही सत्याचा मार्ग अवलंबणे महत्त्वाचे आहे.

उत्तर

श्लोक रामाच्या राज्याभिषेकाचे, त्यांच्या जीवनाचे अंतिम टप्पे आणि समाजातील त्यांच्या आदर्श जीवनाचे वर्णन करते. हे कांड आपल्याला दाखवते की जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यात संतुलन, न्याय आणि धर्म आवश्यक आहेत.

Chandra Shani Yog: 27 जानेवारीला चंद्र शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांना राहावे लागेल सावध

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: How many verses are there in the ramayana from balakanda to uttarakanda learn about the entire life journey of lord rama

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:13 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

Jan 27, 2026 | 05:14 PM
Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Jan 27, 2026 | 05:13 PM
OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

Jan 27, 2026 | 05:07 PM
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 27, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

Jan 27, 2026 | 04:57 PM
Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Jan 27, 2026 | 04:55 PM
Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Jan 27, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM