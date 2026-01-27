Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Troubleshooter Kl Rahul Has Made A Big Revelation Regarding His Retirement

‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

भारताचा विश्वासार्ह अनुभवी फलंदाज केएल राहुलने निवृत्तीबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. केएल राहुलने हे मान्य केले आहे की, त्याने निवृत्तीचा विचार केला आहे. परंतु, त्याला अजून वेळ आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:24 PM
'There is life beyond cricket, the right time has come...' Crisis man KL Rahul makes a big revelation about retirement; creates a stir in the cricket world.

केएल राहुल(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

KL Rahul commented on his retirement : भारताचा संकटमोचक खेळाडू म्हणून ओळखला जाणारा अनुभवी  फलंदाज केएल राहुलने निवृत्तीबद्दल मोठे विधान केले आहे. केएल राहुलने हे मान्य केले आहे की, त्याच्याकडून निवृत्तीचा करण्यात आला आहे. परंतु, तो अजून देखील “काही वेळ दूर आहे” असे त्याला वाटत असून योग्य वेळ आल्यावर तो निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. केएल राहुल आता रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसेल. तो मोहाली येथे पंजाबविरुद्धच्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात कर्नाटककडून खेळताना दिसणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसनसोबत त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना, ३३ वर्षीय केएल राहुलने सांगितले की, निवृत्ती हा त्याच्यासाठी कठीण निर्णय असणार नाही. नसेल कारण क्रिकेटच्या पलीकडे देखील एक आयुष्य आहे. राहुल म्हणाला की, “मी त्याबद्दल विचार केला असून मला वाटत नाही की हा खूप कठीण निर्णय असेल. जर तुम्ही स्वतःशी प्रामाणिक असाल, तर वेळ येईपर्यंत तो पुढे ढकलण्यात काही अर्थ उरत नाही.  त्यासाठी नक्कीच थोडा वेळ लागणार आहे.”

 स्वतःला जास्त महत्व देत नाही….

भारताच्या कसोटी आणि एकदिवसीय संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू असणारा केएल राहुल पुढे म्हणतो आय,  तो स्वतःला सुपरस्टार किंवा अत्यंत महत्वाचा व्यक्ती वैगरे मानत नाही, ज्यामुळे भविष्यात निवृत्तीचा निर्णय घेणे सोपे होणार. के एल राहुल म्हणाला की, “शांतपणे खेळ सोडा. तुमच्याकडे जे आहे त्याचा आनंद घ्या. तुमचे कुटुंब आहे, म्हणून जे तुम्हाला आनंद देते ते करा. मी स्वतःला सांगतो की मी जास्त महत्वाचे नाही.”

केएल राहुल पुढे असे देखील म्हणाला की, “आपल्या देशात क्रिकेट चालू राहील, जगभर चालू राहणार आहे. आयुष्यात आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. माझी नेहमीच ही मानसिकता होती, परंतु वडील होण्याने माझा जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात पूर्णपणे बदल झाला आहे.”

केएल राहुलची क्रिकेट कारकीर्द

केएल राहुलने आतापर्यंत ६७ कसोटी सामन्यांमध्ये ३५.८ च्या सरासरीने ४,०५३ धावा फटकावल्या आहेत. तर ९४ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ५०.९ च्या सरासरीने ३,३६० धावा केल्या आहेत. सतेच त्याने  ७२ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करताना ३७.७५ च्या सरासरीने आणि १३९ च्या स्ट्राईक रेटने २,२६५ धावा केल्या आहेत.

हेही वाचा : IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री

Web Title: Troubleshooter kl rahul has made a big revelation regarding his retirement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विराट कोहलीच्या मनाविरुद्ध कसोटी निवृत्तीचा निर्णय? ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या विधानाने क्रिकेट जगतात वादळ
1

विराट कोहलीच्या मनाविरुद्ध कसोटी निवृत्तीचा निर्णय? ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या विधानाने क्रिकेट जगतात वादळ

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा
2

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय
3

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

Jan 27, 2026 | 05:24 PM
स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

स्वस्तात मस्त! Taigun, Virtus आणि Tiguan खरेदीची सुवर्णसंधी, तब्बल 4.5 लाखापर्यंत मिळणार घसघशीत सूट, वाचा Details

Jan 27, 2026 | 05:14 PM
Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Ramayan : रामायणात किती श्लोक आहेत? बालकांड ते उत्तरकांड, जाणून घ्या भगवान रामाचा संपूर्ण जीवनप्रवास

Jan 27, 2026 | 05:13 PM
OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

Jan 27, 2026 | 05:07 PM
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 27, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

Jan 27, 2026 | 04:57 PM
Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Jan 27, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM