2026 मध्ये Volkswagen भारतात 5 नवीन कार लाँच करणार, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

फोक्सवॅगन कंपनी भारतात त्यांच्या 5 नवीन कार लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. चला जाणून घेऊयात कंपनी कोणत्या कार लाँच करणार आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:33 PM
  • फोक्सवॅगन भारतात आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी सज्ज
  • कंपनी 2026 मध्ये 5 नवीन कार लाँच करण्यास सज्ज
  • चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात
Volkswagen India ने भारतीय बाजारासाठी 2026 साठी मोठी रणनीती तयार केली आहे. कंपनी या वर्षी एकूण 5 नवीन गाड्या लाँच करणार असून, विशेष बाब म्हणजे हे लाँच वर्षभर वेगवेगळ्या तिमाहींमध्ये केले जातील. म्हणजेच दर काही महिन्यांनी Volkswagen ची एक नवी कार भारतीय मार्केटमध्ये दाखल होणार आहे. या लाइनअपमध्ये SUV, सेडान आणि हॅचबॅक अशा तिन्ही सेगमेंटमधील कार्सचा समावेश असेल, ज्यामुळे कंपनी विविध प्रकारच्या प्रीमियम ग्राहकांना लक्ष्य करणार आहे.

Volkswagen Tayron R-Line ठरणार सर्वात खास SUV

Volkswagen च्या आगामी गाड्यांमध्ये Tayron R-Line ही सर्वाधिक चर्चेत असलेली SUV आहे. कंपनीने या प्रीमियम 7-सीटर SUV चे अधिकृत फोटोही जारी केले आहेत. Tayron R-Line सर्वात आधी लाँच होण्याची शक्यता आहे. ही SUV अशा ग्राहकांसाठी असेल, ज्यांना स्टाइल, भरपूर स्पेस आणि दमदार परफॉर्मन्स एकाच वेळी हवा आहे. समोर आलेल्या चित्रांवरून तिचा डिझाइन इतर Volkswagen SUVs पेक्षा अधिक स्पोर्टी आणि मस्क्युलर दिसतो.

नवीन Hyundai Creta च्या इंटिरिअरची दिसली पहिली झलक, मिळाली ‘ही’ खास माहिती

डिझाइन आणि प्रीमियम लूक

Tayron R-Line ला स्पोर्टी डिझाइन लँग्वेजसह सादर करण्यात येणार आहे. तिचा एक्सटेरियर लूक अतिशय बोल्ड असून, शार्प बॉडी लाईन्स आणि प्रीमियम फिनिशमुळे SUV अधिक आकर्षक दिसते. फॅमिली आणि लाँग ड्राइव्हसाठी ही एक उत्तम प्रीमियम पर्याय ठरू शकते.

Volkswagen Tayron R-Line चे फीचर्स

फीचर्सच्या बाबतीत Tayron R-Line अत्याधुनिक असेल. यात 15-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळेल, जो वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्ट करेल. याशिवाय 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, Harman Kardon साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, ड्युअल वायरलेस चार्जर, थ्री-झोन ऑटोमॅटिक AC, 30-कलर एम्बियंट लाइटिंग आणि मसाज फंक्शनसह फ्रंट सीट्स देण्यात येतील.

मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज

सेफ्टी आणि स्पेसमध्येही दमदार

सेफ्टीसाठी Tayron R-Line मध्ये 9 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेन्सर्स, चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक आणि ADAS सारखे फीचर्स मिळतील. या SUV ची लांबी 4792 मिमी असून व्हीलबेस 2789 मिमी आहे. तीन रो सीट्ससह 345 लीटर बूट स्पेस मिळेल, तर तिसरी रो फोल्ड केल्यास 850 लीटरपर्यंत बूट स्पेस उपलब्ध होईल.

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

