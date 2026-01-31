Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagar News Case Has Been Registered Against Dinesh Fatangare For Controversial Post

Ahilyanagar News: पहिली वादग्रस्त पोस्ट आणि नंतर थेट संपादकाबाबत अश्लील पोस्ट! ‘या’ नेत्यावर गुन्हा दाखल

अजित पवारांच्या निधनानंतर सत्ताधारी शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख दिनेश फटांगरेने अजित दादांबाबत सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट केली. इतक्यावरच न थांबता दैनिक युवावार्ताच्या संपादकांबाबत अश्लील पोस्ट केली.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:09 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर सत्ताधारी शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख दिनेश फटांगरे याने सोशल मीडियावर अत्यंत वादग्रस्त व अपमानास्पद पोस्ट शेअर केली होती. या प्रकरणी दैनिक युवावार्ताने बातमी प्रकाशित केल्यानंतर फटांगरे याने संतप्त होऊन फेसबुक पेजवर दैनिक युवावार्ताचे संपादक किसनभाऊ हासे यांच्याविषयीही खालच्या पातळीवर जाऊन अश्लील आणि बदनामीकारक पोस्ट केली.

या प्रकारामुळे शहरासह सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक संघटनांकडून आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.

Sunetra Pawar Oath Ceremoney: सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी आजच करण्यामागचे कारण काय?

या प्रकरणी सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने फटांगरे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर वर्तमानपत्र व संपादकांची बदनामी करून धमकी दिल्याप्रकरणी पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार आणि बीएनएस अंतर्गत आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पत्रकारांना धमकी व बदनामी केल्याप्रकरणी संगमनेर शहरात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा आहे.

दरम्यान, फटांगरे याने आमदार सत्यजित तांबे यांच्याविरोधातही अत्यंत गलिच्छ आणि अपमानास्पद पोस्ट शेअर केली असून, त्याबाबत काँग्रेस पक्षाच्या वतीनेही गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. अवघ्या दोन दिवसांत तीन गुन्हे दाखल होऊनही आरोपी फरार असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

गजाआड करून कठोर कारवाईची मागणी

या व्यक्तीने केवळ एका वर्तमानपत्राचीच नव्हे तर संपूर्ण प्रसारमाध्यमांची बदनामी केली आहे. सलग तीन गुन्हे दाखल होऊनही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागत नसल्याचे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, त्याला तात्काळ अटक करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी दैनिक युवावार्ताचे संस्थापक किसनभाऊ हासे यांनी केली आहे.

भाजपला सत्तेचा अहंकार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांना…; हर्षवर्धन सपकाळांचे आवाहन

बातमीमुळे दुखावल्याने अपमानास्पद कृत्य

स्व. अजितदादांबाबत घडलेल्या घटनेची बातमी दैनिक युवावार्ताने कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता प्रसिद्ध केली होती. मात्र या बातमीवरून दुखावल्याने फटांगरे याने कमेंट करत खालच्या पातळीवर टीका केली तसेच संपादकांवर वैयक्तिक स्वरूपाची अश्लील पोस्ट केली. याआधीही त्याने धमकीवजा व अपमानास्पद पोस्ट केल्याचे समोर आले आहे.

पक्षातून हकालपट्टीची पत्रकारांची मागणी

सर्व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार आणि विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पोलिस उपअधीक्षक कुणाल सोनवणे व शहर पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. आमदार अमोल खताळ यांनीही वारंवार समज देऊनही फटांगरे याने बदनामीकारक कृत्ये सुरूच ठेवल्यामुळे शिवसेनेने त्याची पदावरून हकालपट्टी केली आहे. मात्र त्याची पक्षातूनही कायमस्वरूपी हकालपट्टी करावी, अशी मागणी होत आहे.

 

Web Title: Ahilyanagar news case has been registered against dinesh fatangare for controversial post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 09:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या
1

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर
2

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
3

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
4

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

Jan 31, 2026 | 09:52 PM
Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

Jan 31, 2026 | 09:39 PM
2026 मध्ये Volkswagen भारतात 5 नवीन कार लाँच करणार, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

2026 मध्ये Volkswagen भारतात 5 नवीन कार लाँच करणार, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

Jan 31, 2026 | 09:33 PM
Ahilyanagar News: पहिली वादग्रस्त पोस्ट आणि नंतर थेट संपादकाबाबत अश्लील पोस्ट! ‘या’ नेत्यावर गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: पहिली वादग्रस्त पोस्ट आणि नंतर थेट संपादकाबाबत अश्लील पोस्ट! ‘या’ नेत्यावर गुन्हा दाखल

Jan 31, 2026 | 09:09 PM
Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Jan 31, 2026 | 09:07 PM
वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

Jan 31, 2026 | 08:50 PM
IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

Jan 31, 2026 | 08:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM