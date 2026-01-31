Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

जिल्ह्यात नव्याने सेतू (आपले सरकार) सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी १५ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:07 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

जिल्ह्यात नव्याने सेतू (आपले सरकार) सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी १५ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मात्र, मुलाखती होऊन जवळपास एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही अंतिम निवड यादी जाहीर न झाल्याने बेरोजगार उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात बहुतांश शासकीय सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. विविध शासकीय योजना, महसुली कामकाज, शेतीविषयक कागदपत्रे, शैक्षणिक दाखले, उत्पन्न व जात प्रमाणपत्र यांसारख्या अनेक सेवा मिळविण्यासाठी नागरिकांना विविध कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियानाचा भाग असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना एकाच छताखाली विविध शासकीय सेवा पुरविण्यात येतात.

मात्र, वाशिम जिल्ह्यात सध्या कार्यरत असलेल्या सेतू केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत होती. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याने अडचणी वाढत होत्या. ही गर्दी कमी व्हावी, तसेच बेरोजगार युवक-युवतींच्या हाताला रोजगार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने नव्याने सेतू केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानुसार जिल्ह्यात नव्या आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले. जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमधून तब्बल १ हजार ७८२ अर्ज प्राप्त झाले. त्यानंतर अर्जांची तालुकानिहाय छाननी करण्यात आली. अपात्र उमेदवारांची यादी तसेच प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांच्या मुलाखतींचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.

जाहीर वेळापत्रकानुसार वाशिम तालुक्यासाठी १५ ते २४ डिसेंबरदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुलाखती पार पडल्या. मालेगाव तालुक्यासाठी १५ ते २२ डिसेंबरदरम्यान मालेगाव तहसील कार्यालयात, रिसोड तालुक्यासाठी २३ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान, मंगरुळपीर तालुक्यासाठी १५ ते १८ डिसेंबरदरम्यान, कारंजा तालुक्यासाठी १६ ते २४ डिसेंबरदरम्यान तहसील कार्यालय कारंजा येथे, तर मानोरा तालुक्यासाठी २९ डिसेंबर ते २ जानेवारीदरम्यान मानोरा तहसील कार्यालयात मुलाखती घेण्यात आल्या.

Budget 2026: शिक्षणावर खर्च म्हणजे भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक! बजेटमध्ये शिक्षणासाठी कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांकडे लक्ष

सर्व तालुक्यांतील मुलाखती नियोजित कालावधीत पूर्ण झाल्यानंतर आता अंतिम निवड यादी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा उमेदवारांना होती. मात्र, एक महिना उलटूनही पुढील प्रक्रिया रखडल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक बेरोजगार युवक या यादीच्या प्रतीक्षेत असून प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन अंतिम निवड यादी जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

Web Title: Interviews have been completed in washim

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 09:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Washim News : विद्यार्थ्यांनी जाणली गडकिल्यांची माहिती! शिवाजी महाविदयालयाची शैक्षणिक सहल
1

Washim News : विद्यार्थ्यांनी जाणली गडकिल्यांची माहिती! शिवाजी महाविदयालयाची शैक्षणिक सहल

Washim News: जिल्ह्यात ६८ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ झाला बंद! महिलांमध्ये नाराजी
2

Washim News: जिल्ह्यात ६८ हजार लाडक्या बहिणींचा लाभ झाला बंद! महिलांमध्ये नाराजी

Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास
3

Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Jan 31, 2026 | 09:07 PM
वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

Jan 31, 2026 | 08:50 PM
IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

Jan 31, 2026 | 08:45 PM
Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

Jan 31, 2026 | 08:31 PM
IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये इशान किशनचा शतकी तडाखा! न्यूझीलंडची गोलंदाजी लाईनअप केली उद्ध्वस्त 

IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये इशान किशनचा शतकी तडाखा! न्यूझीलंडची गोलंदाजी लाईनअप केली उद्ध्वस्त 

Jan 31, 2026 | 08:22 PM
देवखेळमध्ये दाखवण्यात आलेला शंकासुर म्हणजे कोण? असुर असूनदेखील कोकणी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय

देवखेळमध्ये दाखवण्यात आलेला शंकासुर म्हणजे कोण? असुर असूनदेखील कोकणी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय

Jan 31, 2026 | 08:17 PM
IND vs NZ 5Th T20: ‘सूर्या’ पुन्हा तळपला! न्यूझीलंडविरुद्ध 63 धावांची तडाखेबंद खेळी

IND vs NZ 5Th T20: ‘सूर्या’ पुन्हा तळपला! न्यूझीलंडविरुद्ध 63 धावांची तडाखेबंद खेळी

Jan 31, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM