Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना 'या' तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

यंदाच्या बजेटकडून गुंतवणूकदारांना खूप अपेक्षा आहेत. त्यातही जर तीन प्रमुख घोषणा झाल्या तर शेअर मार्केटमध्ये हिरवळ पसरू शकते.

Updated On: Jan 31, 2026 | 08:31 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार
  • गुंतवणूकदारांना विशेष अपेक्षा
  • या तीन घोषणा आणि शेअर मार्केट बनेल रॉकेट
भारताचा Budget 2026 उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. यानिमित्ताने निर्मला सीतारामन नव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यावेळी सुद्धा सर्वसामान्यांपासून ते उद्योगपतींपर्यंत अनेक जणांना बजेटकडून अपेक्षा आहेत. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणारी मंडळी सुद्धा बजेटकडे लक्ष देऊन आहेत.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने काही महत्वाची घोषणा करावी अशी शेअर बाजारातील तज्ज्ञांचीही इच्छा आहे. जर सरकारने ही घोषणा केली तर शेअर बाजारात मोठी तेजी येऊ शकते, कारण शेअर बाजारात टॅक्स सिस्टम सुलभ होईल आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा तसेच एफआयआयचा विश्वास वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अब्जाधीश नितीन कामथ यांनीही या गोष्टींची मागणी केली आहे.

Budget 2026: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? महागाई आणि बाजाराशी काय आहे संबंध

मागणी काय?

  • भारतातील डीप डिस्काउंट ब्रोकर SAS ऑनलाइनचे संस्थापक आणि CEO श्रेय जैन यांचे मत आहे की अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी लॉंग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) वर अधिक करसवलत देण्याची गरज आहे. सध्या प्रत्येक आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर LTCG टॅक्स लागत नाही, तर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त LTCG वर 12.5% कर आकारला जातो. ही करमुक्त मर्यादा वाढवून 5 लाख रुपये करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
  • याचप्रमाणे, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) टॅक्सही कमी करण्याची मागणी होत आहे. यामध्ये करमुक्त मर्यादाही वाढवावी, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे की शॉर्ट टर्ममध्ये विक्री केलेल्या शेअर्सवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर लागू नये. तसेच STCG टॅक्स 20% वरून कमी करून 10% करावा, अशीही मागणी आहे.
  • आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे STT रद्द करण्याची. सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर आकारला जातो. कोणताही शेअर खरेदी किंवा विक्री करताना 0.1% टॅक्स लागतो. तर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये 0.01% आणि इंट्राडे ट्रेडिंगवर 0.025% टॅक्स आकारला जातो. तज्ज्ञांच्या मते, हा दर पाहायला कमी वाटत असला तरी मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर तो मोठा भार ठरतो. त्यामुळे या करात कपात करावी किंवा तो पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी केली जात आहे, विशेष म्हणजे यामध्ये याआधी अनेक वेळा वाढ करण्यात आली आहे.
Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

नितीन कामथ यांनीही केली मागणी

2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी, झेरोधाचे सीईओ नितीन कामथ यांनी इक्विटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) मध्ये सतत वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की वाढीव ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे बाजारातील सरकारी महसुलावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

