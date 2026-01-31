मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज

सध्या सोशल मीडियावर जिओ इलेक्ट्रिक सायकल ट्रेंडिंगमध्ये आहे. शिवाय, त्याबद्दलच्या बातम्या विविध मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फिरत आहेत, ज्यामध्ये सायकलबद्दलची सर्व माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये चार्जिंग, रेंज, किंमत आणि फीचर्स यांचा समावेश आहे. चला जिओ इलेक्ट्रिक सायकलबद्दलची सर्व माहिती जाणून घेऊया.
ग्राहक पैसे द्यायला तयार मात्र स्टॉकच संपला ना यार! ‘या’ SUV ला बंपर मागणी, वेटिंग पिरियड थेट 12 महिन्यांवर
सोशल मीडिया आणि काही न्यूज प्लॅटफॉर्मवरील रिपोर्टनुसार, रिलायन्स जिओ परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक सायकलसह इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने अद्याप याची पुष्टी केलेली नसली तरी, व्हायरल सोशल मीडियावरील चर्चा अशी आहे की ती लवकरच लाँच होईल. असे बोलत आहे ही इलेक्ट्रिक सायकल 100 किमीची मजबूत रेंज देईल आणि 30000 रुपयापासून तिची किंमत सुरु होईल. दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ती डिझाइन केली जात आहे.
जिओ इलेक्ट्रिक सायकलमध्ये काढता येण्याजोगी लिथियम-आयन बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे, जी तिच्या क्षमता आणि टिकाऊपणासाठी ओळखली जाते. बॅटरी जलद चार्जिंगला सपोर्ट करेल, डाउनटाइम कमी करेल आणि वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर बनवेल अशी अपेक्षा आहे.
सोशल मीडियावर जरी जिओ इलेक्ट्रिक सायकल बद्दल बोलले जात असले तरी यावर कंपनीने स्पष्ट केले की सध्या त्यांच्या कडून अशी कोणतीही सायकल बाजारात आणली जात नाही. म्हणजेच, जिओ ई-सायकलशी संबंधित सर्व प्रकारच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या सायकल मॉडेल्सवर जिओचा लोगो लावून त्या व्हायरल केल्या जात आहेत.