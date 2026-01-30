ग्राहक पैसे द्यायला तयार मात्र स्टॉकच संपला ना यार! ‘या’ SUV ला बंपर मागणी, वेटिंग पिरियड थेट 12 महिन्यांवर

महिंद्राची नवीन एसयूव्ही, XUV 7XO, लाँच झाल्यापासूनच तिची एक वेगळीच चर्चा निर्माण झाली आहे. या कारचे पॉवरफुल डिझाइन, उच्च-तंत्रज्ञान फीचर्स आणि प्रीमियम पोझिशनिंगला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, वाढत्या मागणीमुळे, XUV 7XO चा वेटिंग पिरियड आता 12 महिन्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
महिंद्राने XUV 7XO ही गाडी 13.66 लाख ते 24.11 लाख (एक्स-शोरूम) या प्रारंभिक किमतीत लाँच केली, जी पहिल्या 40000 ग्राहकांना लागू आहे. कंपनीने 14 जानेवारी 2026 पासून डिलिव्हरी देखील सुरू केली आहे.
महिंद्राने XUV 7XO साठी वैयक्तिक बुकिंग क्रमांक जाहीर केलेला नाही, परंतु कंपनीच्या मते, XUV 7XO आणि XEV 9S साठी बुकिंग 93,689 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे. या बुकिंगची एकूण किंमत 20,500 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. इतकी जास्त मागणी पाहता, प्रतीक्षा यादी लांब असणे आश्चर्यकारक नाही.
जर तुम्हाला जलद डिलिव्हरी हवी असेल, तर AX7T हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. जर तुम्ही बजेट-फ्रेंडली पण वैशिष्ट्यांनी भरलेली SUV शोधत असाल, तर AX आणि AX3 प्रकार उत्कृष्ट मूल्य देतात, जरी तुम्हाला जास्त वेळ वाट पहावी लागेल.