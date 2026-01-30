Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ग्राहक पैसे द्यायला तयार मात्र स्टॉकच संपला ना यार! ‘या’ SUV ला बंपर मागणी, वेटिंग पिरियड थेट 12 महिन्यांवर

भारतीय मार्केटमध्ये अनेक अशा कार आहेत, ज्यांना दमदार मागणी मिळताना दिसते. अशाच एका कारला मार्केटमध्ये रेकॉर्डब्रेक मागणी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे या कारचा वेटिंग पिरियड चक्क 12 महिन्यांवर पोहोचला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:12 PM
  • भारतात अनेक कार लोकप्रिय
  • Mahindra XUV 7XO ला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद
  • वेटिंग पिरियड थेट पोहोचला 12 महिन्यांवर
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक SUVs ला दमदार मागणी मिळत असते. मात्र, या सेगमेंटमध्ये एका कम्पनीणे आपले पूर्णपणे वर्चस्व स्थापन केले आहे. ही कंपनी म्हणजे Mahindra. महिंद्राच्या प्रत्येक SUV मार्केटमध्ये लोकप्रिय आहे. अशाच एका नवीन एसयूव्हीला ग्राहकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.

महिंद्राची नवीन एसयूव्ही, XUV 7XO, लाँच झाल्यापासूनच तिची एक वेगळीच चर्चा निर्माण झाली आहे. या कारचे पॉवरफुल डिझाइन, उच्च-तंत्रज्ञान फीचर्स आणि प्रीमियम पोझिशनिंगला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, वाढत्या मागणीमुळे, XUV 7XO चा वेटिंग पिरियड आता 12 महिन्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

बस्स 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि MG Hector ची चावी तुमच्या हातात पडलीच म्हणून समजा, जाणून घ्या EMI

महिंद्राने XUV 7XO ही गाडी 13.66 लाख ते 24.11 लाख (एक्स-शोरूम) या प्रारंभिक किमतीत लाँच केली, जी पहिल्या 40000 ग्राहकांना लागू आहे. कंपनीने 14 जानेवारी 2026 पासून डिलिव्हरी देखील सुरू केली आहे.

धमाकेदार बुकिंग

महिंद्राने XUV 7XO साठी वैयक्तिक बुकिंग क्रमांक जाहीर केलेला नाही, परंतु कंपनीच्या मते, XUV 7XO आणि XEV 9S साठी बुकिंग 93,689 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे. या बुकिंगची एकूण किंमत 20,500 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. इतकी जास्त मागणी पाहता, प्रतीक्षा यादी लांब असणे आश्चर्यकारक नाही.

Royal Enfield Hunter 350 vs Goan Classic 350: दोन्ही बाईकमध्ये एकच इंजिन मग फरक कशात?

कोणता प्रकार निवडणे शहाणपणाचे ठरेल?

जर तुम्हाला जलद डिलिव्हरी हवी असेल, तर AX7T हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. जर तुम्ही बजेट-फ्रेंडली पण वैशिष्ट्यांनी भरलेली SUV शोधत असाल, तर AX आणि AX3 प्रकार उत्कृष्ट मूल्य देतात, जरी तुम्हाला जास्त वेळ वाट पहावी लागेल.

कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती वेटिंग पिरियड?

  • AX (बेस व्हेरिएंट) – 12 महीने
  • AX3 – 5 महीने
  • AX5 – 5 महीने
  • AX7 – पेट्रोल (4 आठवडे) डिझेल (6 आठवडे)
  • AX7T – 4 आठवडे
  • AX7L (टॉप व्हेरिएंट) – पेट्रोल AT – 4 महिने
 

Published On: Jan 30, 2026 | 10:12 PM

Jan 30, 2026 | 10:12 PM
