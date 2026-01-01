Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • A Blow To Addicts A Shock To Companies Cigarettes Bidis And Paan Masala Have Become More Expensive

व्यसनींना दणका, कंपन्यांना झटका! सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागले! ‘या’ तारखेपासून होणार दरवाढ

डिसेंबर २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने "केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक २०२५" या नवीन कायद्याला मान्यता दिली. उत्पादनाच्या लांबीनुसार उत्पादन शुल्क प्रति हजार काड्यांवर ₹२,०५० ते ₹८,५०० पर्यंत असेल.

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:21 PM
व्यसनींना दणका, कंपन्यांना झटका! सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागले! (Photo Credit - X)

व्यसनींना दणका, कंपन्यांना झटका! सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागले! (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागणार!
  • ‘या’ तारखेपासून लागू होतोय नवा टॅक्स आणि सेस
  • थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम
केंद्र सरकारने सिगारेट ओढणाऱ्या आणि पान मसाला वापरणाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. सरकारने १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने “केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक २०२५” या नवीन कायद्याला मान्यता दिली. उत्पादनाच्या लांबीनुसार उत्पादन शुल्क प्रति हजार काड्यांवर ₹२,०५० ते ₹८,५०० पर्यंत असेल. हे शुल्क विद्यमान कर रचनेत अतिरिक्त असेल. सरकारचे तंबाखू उत्पादनांवरील कर प्रणाली आणखी कडक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.


थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम 

या निर्णयानंतर, सिगारेटच्या किमतीत वाढ अपेक्षित आहे, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ महसूल वाढवणे नाही तर तंबाखू उत्पादनांच्या वापराला परावृत्त करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत कठोर उपाययोजना करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन क्षमतेनुसार शुल्क आणि उपकर निश्चित केला जाईल. याचा अर्थ उत्पादन क्षमतेनुसार कर दर निश्चित केला जाईल.

हे देखील वाचा: 8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; आठवा वेतन आयोग आजपासून होणार लागू

सिगारेटवर ४०% जीएसटी कर

सूचनेनुसार, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर लागू असलेल्या जीएसटी दरांव्यतिरिक्त असेल. या नवीन तरतुदी सध्याच्या जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेतील, जो सध्या ‘पाप उत्पादनांवर’ वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. १ फेब्रुवारीपासून, पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू आणि इतर संबंधित उत्पादनांवर जीएसटी अंतर्गत ४०% कर आकारला जाईल, तर बिडींवर १८% कर आकारला जाईल.

तंबाखू कंपन्यांचे शेअर्स घसरले

ही बातमी येताच, सिगारेट उत्पादकांच्या शेअर्सची जोरदार विक्री झाली. ‘गोल्ड फ्लेक’ आणि ‘क्लासिक’ सारख्या ब्रँडची उत्पादक, बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी आयटीसीचे शेअर्स ८.६२% घसरले, ४०२ रुपयांवरून ३६८ रुपयांवर आले. मार्लबोरो सिगारेट विकणारी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाचे शेअर्सही १२% घसरले. एफएमसीजी निर्देशांक देखील हे प्रतिबिंबित करत आहे, ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोने चमकले! दरात किरकोळ वाढ; तर चांदीचीही झेप

Web Title: A blow to addicts a shock to companies cigarettes bidis and paan masala have become more expensive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 06:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका
1

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM