व्यसनींना दणका, कंपन्यांना झटका! सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागले! ‘या’ तारखेपासून होणार दरवाढ

थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम
या निर्णयानंतर, सिगारेटच्या किमतीत वाढ अपेक्षित आहे, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ महसूल वाढवणे नाही तर तंबाखू उत्पादनांच्या वापराला परावृत्त करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत कठोर उपाययोजना करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन क्षमतेनुसार शुल्क आणि उपकर निश्चित केला जाईल. याचा अर्थ उत्पादन क्षमतेनुसार कर दर निश्चित केला जाईल.
सिगारेटवर ४०% जीएसटी कर
सूचनेनुसार, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर लागू असलेल्या जीएसटी दरांव्यतिरिक्त असेल. या नवीन तरतुदी सध्याच्या जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेतील, जो सध्या ‘पाप उत्पादनांवर’ वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. १ फेब्रुवारीपासून, पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू आणि इतर संबंधित उत्पादनांवर जीएसटी अंतर्गत ४०% कर आकारला जाईल, तर बिडींवर १८% कर आकारला जाईल.
तंबाखू कंपन्यांचे शेअर्स घसरले
ही बातमी येताच, सिगारेट उत्पादकांच्या शेअर्सची जोरदार विक्री झाली. ‘गोल्ड फ्लेक’ आणि ‘क्लासिक’ सारख्या ब्रँडची उत्पादक, बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी आयटीसीचे शेअर्स ८.६२% घसरले, ४०२ रुपयांवरून ३६८ रुपयांवर आले. मार्लबोरो सिगारेट विकणारी कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाचे शेअर्सही १२% घसरले. एफएमसीजी निर्देशांक देखील हे प्रतिबिंबित करत आहे, ३% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
