महागाईचा डिजिटल फटका! सेमिकंडक्टरचा तुटवडा; संगणकाचे स्पेअरपार्ट 400 टक्क्यांनी महागले

स्वस्त पर्यायांकडे कल
दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळुरू यांसारख्या महानगरांसह मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर भारतातील ग्रामीण भागातही या दरवाढीचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे संगणक तज्ज्ञ अशोक गुरनाळे यांनी म्हटले आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह, मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी, नांदेड आणि लातूर येथील विक्रेत्यांच्या मते विद्यार्थ्यांची मागणी कायम असली तरी ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे वळत आहेत.
रॅम, एसएसडी आणि प्रगत प्रोसेसरला मागणी
तैवान, बीन, दक्षिण कोरिया व अमेरिका येथे होणा-या उत्पादनावर कोविडनंतरचे अडथळे, वाहतूक खर्चात वाढ व पुरवठा साखळीतील समस्या यांचा परिणाम झाला असून, त्यामुळे घटकांची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढले आहेत. याशिवाय एआय व डेटा सेंटर्समुळे मागणी वाढली आहे. कृत्रिम बुद्धिमता (एआय), क्लाउड कंप्यूटिंग आणि डेटा सेंटर्सच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारामुळे उच्च क्षमतेची रॅम, वेगवान एसएसडी आणि प्रगत प्रोसेसरची मागणी वाढली आहे. यामुळे ग्राहक बाजारासाठी उपलब्ध घटक कमी पडत असून किमती वाढत आहेत.
आयात खर्चही वाढला
सेमीकंडक्टर आणि चीप निर्मितीसाठी लागणान्या सिलिकॉन, तांबे, कोबाल्ट आदी खनिजांच्या जागतिक किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली असून, त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जात आहे. डॉलरच्या विनिमय दराचा परिणामदेखली यामागे सांगितला जात आहे. भारतात संगणक घटकांबा मोठा वाटा आयातीवर अवलंबून आहे.
संगणक तज्ज्ञ अशोक गुरनाळे म्हणाले, “लघुउद्योग, कार्यालये, कोचिंग क्लासेस आणि डिजिटल व्यवसायांसाठी संगणक अत्यावश्यक असतानाही, दरवाढीमुळे नवीन खरेदी पुढे ढकलली जात आहे तसेच अपग्रेडचा खर्च वाढला आहे. विद्याथ्यांची मागणी कायम असली तरी ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे”.
