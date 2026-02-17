Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून 'सुरक्षित' शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा

एआय कंपनीवर विविध खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच कंपनीवर अनेक आरोप देखील करण्यात आले आहेत. अशाच परिस्थितीत कंपनीने त्यांच्या मिशन स्टेटमेंटमध्ये सर्वात मोठा बदल केला आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:14 PM
  • OpenAI च्या मिशनमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब
  • OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधील मोठा बदल चर्चेत
  • OpenAI ने बदललं मिशन स्टेटमेंट; प्रॉफिटला प्राधान्य?
एआय चॅटबॉट तयार करणारी कंपनी ओपनएआईने 2023 मध्ये त्यांच्या ‘मिशन स्टेटमेंट’ मध्ये म्हटलं होतं की, कंपनीचा उद्देश आहे की, अशा आर्टीफिशियल इंटेलीजेंसचा विकास करावा जे मानवांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर असेल. तसेच याचा उद्देश केवळ आर्थिक लाभ कमावणे असा असणार नाही. मात्र आता ही परिस्थिती उलट झाली आहे. आता असं वाटतं आहे की, कंपनी सुरक्षित एआय विकसित करण्यावर जास्त भर देत नाही. 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आणि 2024 ला व्यापणाऱ्या त्यांच्या नवीनतम अंतर्गत महसूल प्रकटीकरण फॉर्ममध्ये, ओपनएआईने कंपनीच्या इतर बदलांसह त्यांच्या मिशन स्टेटमेंटमधून “सुरक्षित” शब्द हटवला आहे. हा बदल अशावेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा कंपनी एका एका गैर-नफा संस्थेपासून नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या व्यवसायात वेगाने रूपांतरित झाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

महागाईचा डिजिटल फटका! सेमिकंडक्टरचा तुटवडा; संगणकाचे स्पेअरपार्ट 400 टक्क्यांनी महागले

कंपनीविरोधात विविध तक्रारी दाखल

एआय कंपनीवर खटल्या दाखल करणाऱ्या अनेक वादींनी कंपनीवर मानसिक हानी, चुकीचा मृत्यू आणि आत्महत्येस मदत केल्याचा आरोप केला आहे. तर अनेकांनी निष्काळजीपणाच्या आरोपाखली कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. ओपनएआयच्या मिशन स्टेटमेंटमधून “सुरक्षित” शब्द काढून टाकणे हे एक महत्त्वपूर्ण बदल असल्याचे मानला जात आहे. असं सांगितलं जात आहे की, ओपनएआयच्या धोरणातील बदल म्हणजे कंपनी नव्या उपक्रमाची चाचणी करत असल्याचे मानले जात आहे. हा उपक्रम म्हणजे समाज अशा संस्थांच्या कामाचे कसे निरीक्षण करतो ज्यांच्याकडे प्रचंड फायदे देण्याची आणि विनाशकारी हानी पोहोचवण्याची क्षमता आहे, असा असू शकतो.

ना-नफा वैज्ञानिक संशोधन प्रयोगशाळा म्हणून स्थापना

ओपनएआय कंपनीची स्थापना 2015 मध्ये एक ना-नफा वैज्ञानिक संशोधन प्रयोगशाळा म्हणून स्थापित करण्यात आली. या कंपनीचा मुख्य उद्देश कधीही पैसे कमावण्याचा नव्हता. त्याऐवजी, त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक आणि रॉयल्टीमुक्त करून समाजाच्या फायद्यासाठी होते. कंपनीने एआय मॉडेल विकसित करण्यासाठी आणि आवश्यक निधी उभारण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये एक नफा मिळवणारी उपकंपनी उभारली. माइक्रोसॉफ्टने सरुवातीला या उपक्रमात एक अरब अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. 2024 पर्यंत ही रक्कम 13 अरब अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक वाढली होती. या बदल्यात, कंपनीने मायक्रोसॉफ्टला भविष्यातील नफ्यातील वाटा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

आश्चर्यकारक आकडेवारी शेअर

ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी काही आश्चर्यकारक आकडेवारी शेअर केली. सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितले की, दर आठवड्याला 10 करोडहून अधिक भारतीय आता चॅटजीपीटीचा वापर करत आहेत. भारत आता या बाबतीत फक्त अमेरिकेपेक्षा मागे आहे. जर संपूर्ण जगाबद्दल बोलायचं झालं तर, चॅटजीपीटीच्या साप्ताहिक यूजर्सची संख्या 90 करोडपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यामध्ये एकट्या भारताचा वाटा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 12:14 PM

