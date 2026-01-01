Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोने चमकले! दरात किरकोळ वाढ; तर चांदीचीही झेप

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच सोन्याच्या किमतीत थोडीशी वाढ झाली, तर चांदीमध्येही अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे किमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. तुमच्या शहरातील दर जाणून घेण्यासाठी खालील बातमी सविस्तर वाचा.

Updated On: Jan 01, 2026 | 01:05 PM
  • नववर्षाच्या सुरुवातीलाच सोने चमकले
  • चांदीच्या किमतीतही झाली लक्षणीय वाढ
  • सराफा बाजारात सावध तेजी
 

Todays Gold-Silver Price: नवीन वर्ष २०२६ च्या पहिल्याच दिवशी देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत किंचित वाढ झाली. परंतु, अमेरिकन डॉलरमध्ये वाढ आणि नफा बुकिंगमुळे सकाळच्या व्यवहारात एमसीएक्सवर सोन्याच्या किमतीत देखील घसरण झाली. तथापि, यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने नुकसान मर्यादित झाले आणि काही स्थिरता राखली गेली. भारतात सुरुवातीच्या व्यापारात, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम १३,५०६ रु. होती, जी कालच्या तुलनेत १७ रुपयांनी वाढली आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम १२,३८० रु. होती, जी १५ रुपयांनी वाढली आहे. १८ कॅरेट सोन्याची (९९९ सोने) किंमत प्रति ग्रॅम १०,१२९ रु. वर राहिली, जी १२ रुपयांनी वाढल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा: Stock Market Today: नववर्षाची धमाकेदार सुरुवात! शेअर बाजारात जोरदार तेजी; सेन्सेक्स ८५,४०० पार, निफ्टी २६,२०० जवळ

१० ग्रॅम सोन्याच्या किमतीतही थोडीशी वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,३५,०६० रुपये झाली, जी कालच्या तुलनेत १७० रुपयांनी वाढली. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२३,८०० रुपये झाली, जी १५० रुपयांनी वाढली आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या किमतीत किरकोळ बदल झाले आहेत.

तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे: (सोने दर-प्रति १ ग्रॅम)

शहर २४ कॅरेट (रु.) २२ कॅरेट (रु.) १८ कॅरेट (रु.)
पुणे १३,५०६ रु. १२,३८० रु. १०,१२९ रु.
मुंबई १३,५२१ रु. १२,३९५ रु. १०,१४१ रु.
दिल्ली  १३,५०६ रु. १२,३८० रु. १०,१२९ रु.
चेन्नई १३,६१४ रु. १२,४४० रु. १०,२११ रु.
कोलकाता १३,५०६ रु. १२,३८० रु. १०,१२९ रु.
बंगळुरू १३,५०६ रु. १२,३८० रु. १०,१२९ रु.
हैदराबाद १३,५०६ रु. १२,३८० रु. १०,१२९ रु.

 

हेही वाचा: India Economic Growth: भारत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था! जपानला मागे टाकत घेतली ऐतिहासिक झेप

गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीत अभूतपूर्व वाढ झाली. एमसीएक्सच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये देशांतर्गत स्पॉट गोल्डचे दर प्रति १० ग्रॅम ५६,७२७ रुपयांनी वाढून १,३२,६४० रुपयांवर पोहोचले, जे ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रति १० ग्रॅम ७५,९१३ रुपयांवर होते. सोन्याच्या किमतीत ही टक्केवारी वाढ ७५% होती. चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली. चांदीच्या किमतीतही प्रति किलोग्रॅम ₹१,४३,६०१ रुपयांनी वाढ झाली, म्हणजेच १६७% वाढ, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रति किलोग्रॅम ८५,८५१ रुपयांवरून ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रति किलोग्रॅम २,२९,४५२ रुपयांवर पोहोचल्या.

