रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठा खुलासा; संपूर्ण कट रचला तुरुंगात, प्रकरणाचा बिश्नोई टोळीशी संबंध

हल्ल्याचा कट तुरुंगातूनच रचण्यात आला
तपासात असे दिसून आले आहे की प्रवीण लोणकर सध्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांडात तुरुंगात आहे. तरीही त्याने रोहित शेट्टीवरील हल्ल्यासाठी शस्त्रे आणि आर्थिक मदत पुरवली आहे. प्रवीण लोणकरने संपूर्ण गुन्हेगारी नेटवर्क स्थापन केले आणि तुरुंगातूनच हल्ल्याचा कट रचला असा क्राइम ब्रँचचा संशय आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य शूटरसह १२ आरोपींना आतापर्यंत पुणे, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून अटक करण्यात आली आहे. प्रवीण लोणकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि लवकरच त्याला या प्रकरणात औपचारिकपणे पोलिस कोठडीत घेतले जाणार आहे.
गुन्हे शाखेच्या १२ पथकांचे सुरू आहे तपास
तपासात असे दिसून आले आहे की हल्ल्यात वापरलेली मोटारसायकल, पिस्तूल आणि पैसे हे सर्व प्रवीण लोणकरच्या सूचनेवरून पुरवण्यात आले होते. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की प्रवीण लोणकरने तुरुंगातून संपूर्ण कट कसा रचला? या सगळ्याची व्यवस्था करण्यासाठी आणि संदेश प्रसारित करण्यासाठी त्याने कोणाचा वापर केला होता? एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुन्हे शाखेचे १२ पथके या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. प्रवीण लोणकर ताब्यात घेतल्यानंतर, कटातील उर्वरित दुवे आणि बिश्नोई टोळीच्या भविष्यातील योजना उघड होतील.
१ फेब्रुवारी रोजी ही गोळीबाराची घडली घटना
१ फेब्रुवारी रोजी पहाटे १२:४५ वाजता, रोहित शेट्टीच्या जुहू येथील नऊ मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर किमान पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या. एक गोळी इमारतीच्या आत असलेल्या जिमच्या काचेला लागली. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य शुभम लोणकर याने गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली. शुभम लोणकर या प्रकरणातील वॉन्टेड आरोपींपैकी एक आहे. त्याने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये शेट्टीच्या निवासस्थानी झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याचे (MCOCA) कठोर कलमे लागू केली आहेत.