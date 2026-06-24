बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gautam Adani Announces 10 Gw Nuclear Power Capacity By 2035 See More Details

Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

अदानी समूहाचे चेअरमन गौतम अदानी यांनी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एक ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. अदानी समूह आता 'अदानी अ‍ॅटॉमिक एनर्जी' च्या माध्यमातून न्यूक्लियर पॉवर क्षेत्रात अधिकृतपणे पाऊल टाकत असून, २०३५ पर्यंत १० गिगावॅट (10 GW) अणू ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. पुढच्या काही वर्षात भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येऊ शकते. याबाबतची घोषणा आघाडीचे उद्योगपती आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी केली आहे. २०३५ पर्यंत १० गिगावॅट (GW) अणुऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवलं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या बातमीमुळे ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ माजली असल्याचं म्हटलं जात आहे.

Tomato Price Hike: टोमॅटोचे भाव 70 रुपयांच्या पार, भाव कमी करण्यासाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय?

अदानी समूहाने अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची योजना अधिकृतपणे जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रकल्पासाठी ‘अदानी अणुऊर्जा’ नावाचा एक नवीन उपक्रम सुरू केला जाईल आणि त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली आहे.

देशाचे ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करण्यास

गौतम अदानी यांनी समूहाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सांगितले की, “भारताची वाढती विजेची गरज आणि जागतिक भू-राजकीय आव्हाने पाहता, देशाचे ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अणुऊर्जा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. त्यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा हा एक असा स्रोत आहे जो दिवसाचे २४ तास अखंड वीजपुरवठा करू शकतो आणि त्यातून कार्बन उत्सर्जनही खूप कमी होते. यामुळेच अदानी समूहाला या क्षेत्रात लवकर आघाडी घ्यायची आहे”.

भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे

अदानींच्या मते, समूहाचे उद्दिष्ट केवळ वीज निर्मिती वाढवणे नाही, तर भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हे देखील आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अदानी समूह कोळसा खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गॅस वितरण, पारेषण आणि जलविद्युत यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आधीपासूनच कार्यरत आहे. आता अणुऊर्जेची भर घालून, कंपनी एक संपूर्ण “एकात्मिक ऊर्जा मंच” तयार करत आहे.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, अदानी समूहाने पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली, जी भारतातील एकूण खाजगी क्षेत्रातील नवीन गुंतवणुकीच्या अंदाजे ३० टक्के आहे. समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या अदानी पॉवरने पुढील ५ वर्षांत ४५ गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता साध्य करण्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.

५,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम

याव्यतिरिक्त, अदानी समूहाने भूतानच्या डक ग्रीन पॉवर कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने ५,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. दरम्यान, अदानी टोटल गॅसने ११ लाख घरगुती पाईप गॅस जोडण्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यावरून समूहाची सर्व ऊर्जा क्षेत्रांमधील उपस्थिती सातत्याने मजबूत होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
अदानी समूह केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. ही कंपनी बंदरे, विमानतळे, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स आणि खाणकाम यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही वेगाने विस्तार करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, समूहाचा एकूण महसूल २.९२ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला, तर निव्वळ नफा वाढून ४६,३७६ कोटी रुपये झाला.

तज्ज्ञांच्या मते, जर अदानी समूह २०३५ पर्यंत १० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता विकसित करण्यात यशस्वी झाला, तर ही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल. यामुळे देशाचा वीजपुरवठा अधिक स्थिर होईल, आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा क्षेत्राची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यास मदत होईल. अदानी समूहाचे हे पाऊल भारताला भविष्यातील ऊर्जा आव्हानांसाठी तयार करण्याच्या दिशेने केलेली एक मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे.

120 डॉलरवरुन थेट 76 डॉलरवर… कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम; भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार ?

Web Title: Gautam adani announces 10 gw nuclear power capacity by 2035 see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 05:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tomato Price Hike: टोमॅटोचे भाव 70 रुपयांच्या पार, भाव कमी करण्यासाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय?
1

Tomato Price Hike: टोमॅटोचे भाव 70 रुपयांच्या पार, भाव कमी करण्यासाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय?

120 डॉलरवरुन थेट 76 डॉलरवर… कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम; भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार ?
2

120 डॉलरवरुन थेट 76 डॉलरवर… कच्च्या तेलाच्या किमती धडाम; भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार ?

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!
3

क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स आता करणार Mutual Fund च्या जाहिराती! पण ‘या’ गोष्टी केल्यास SEBI कडून होणार कारवाई!

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली
4

Chandrapur News: ‘स्वच्छता अधिभार’च्या नावाखाली एसटीची कमाई; चंद्रपुरात 65 दिवसांत तब्बल 58.50 लाखांची वसुली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

Jun 24, 2026 | 05:01 PM
Eknath Shinde : जागतिक नेतृत्वात पंतप्रधान मोदी अव्वल! लोवी इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणाचा एकनाथ शिंदेंकडून गौरव

Eknath Shinde : जागतिक नेतृत्वात पंतप्रधान मोदी अव्वल! लोवी इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणाचा एकनाथ शिंदेंकडून गौरव

Jun 24, 2026 | 05:00 PM
Arvind Vekaria Death News : गुजराती रंगमंचावरील सितारा हरपला! तारक मेहता का उलटा चष्मा फेम बागावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

Arvind Vekaria Death News : गुजराती रंगमंचावरील सितारा हरपला! तारक मेहता का उलटा चष्मा फेम बागावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

Jun 24, 2026 | 04:58 PM
बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?

बोअरवेल मशीन कशी काम करते? ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा हा अविष्कार कसा शोधतो खडकातील पाण्याचा मार्ग?

Jun 24, 2026 | 04:57 PM
CUET UG 2026: ‘सीयूईटी यूजी’ परीक्षेत देविना गहलोत देशात पहिली! तासनतास अभ्यास नव्हे, तर ‘हे’ आहे यशाचे रहस्य…

CUET UG 2026: ‘सीयूईटी यूजी’ परीक्षेत देविना गहलोत देशात पहिली! तासनतास अभ्यास नव्हे, तर ‘हे’ आहे यशाचे रहस्य…

Jun 24, 2026 | 04:55 PM
होणाऱ्या बायकोच्या मृत्यूनंतरही मैदान न सोडणारा योद्धा; जन्मदिनीच घेतला शेवटचा श्वास, दिग्गज क्रिकेटरचे निधन

होणाऱ्या बायकोच्या मृत्यूनंतरही मैदान न सोडणारा योद्धा; जन्मदिनीच घेतला शेवटचा श्वास, दिग्गज क्रिकेटरचे निधन

Jun 24, 2026 | 04:42 PM
भूषण प्रधान-सायली पाटीलच्या केमिस्ट्रीने खुललं ‘जादू केलीस तू’; ‘स्वप्नसुंदरी’चं नवं गाणं प्रदर्शित

भूषण प्रधान-सायली पाटीलच्या केमिस्ट्रीने खुललं ‘जादू केलीस तू’; ‘स्वप्नसुंदरी’चं नवं गाणं प्रदर्शित

Jun 24, 2026 | 04:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा