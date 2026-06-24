Gautam Adani यांची सर्वात मोठी घोषणा! भारतात उभारणार 10 GW चा न्यूक्लियर पॉवर प्लँट; ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ

भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. पुढच्या काही वर्षात भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येऊ शकते. याबाबतची घोषणा आघाडीचे उद्योगपती आणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी केली आहे. २०३५ पर्यंत १० गिगावॅट (GW) अणुऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवलं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या बातमीमुळे ऊर्जा क्षेत्रात खळबळ माजली असल्याचं म्हटलं जात आहे.
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अदानी समूहाने अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची योजना अधिकृतपणे जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रकल्पासाठी ‘अदानी अणुऊर्जा’ नावाचा एक नवीन उपक्रम सुरू केला जाईल आणि त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली आहे.
गौतम अदानी यांनी समूहाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सांगितले की, “भारताची वाढती विजेची गरज आणि जागतिक भू-राजकीय आव्हाने पाहता, देशाचे ऊर्जा भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अणुऊर्जा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. त्यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा हा एक असा स्रोत आहे जो दिवसाचे २४ तास अखंड वीजपुरवठा करू शकतो आणि त्यातून कार्बन उत्सर्जनही खूप कमी होते. यामुळेच अदानी समूहाला या क्षेत्रात लवकर आघाडी घ्यायची आहे”.
अदानींच्या मते, समूहाचे उद्दिष्ट केवळ वीज निर्मिती वाढवणे नाही, तर भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे हे देखील आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अदानी समूह कोळसा खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गॅस वितरण, पारेषण आणि जलविद्युत यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आधीपासूनच कार्यरत आहे. आता अणुऊर्जेची भर घालून, कंपनी एक संपूर्ण “एकात्मिक ऊर्जा मंच” तयार करत आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, अदानी समूहाने पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली, जी भारतातील एकूण खाजगी क्षेत्रातील नवीन गुंतवणुकीच्या अंदाजे ३० टक्के आहे. समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या अदानी पॉवरने पुढील ५ वर्षांत ४५ गिगावॅट वीज निर्मिती क्षमता साध्य करण्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
याव्यतिरिक्त, अदानी समूहाने भूतानच्या डक ग्रीन पॉवर कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने ५,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. दरम्यान, अदानी टोटल गॅसने ११ लाख घरगुती पाईप गॅस जोडण्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यावरून समूहाची सर्व ऊर्जा क्षेत्रांमधील उपस्थिती सातत्याने मजबूत होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
अदानी समूह केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. ही कंपनी बंदरे, विमानतळे, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स आणि खाणकाम यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही वेगाने विस्तार करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, समूहाचा एकूण महसूल २.९२ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला, तर निव्वळ नफा वाढून ४६,३७६ कोटी रुपये झाला.
तज्ज्ञांच्या मते, जर अदानी समूह २०३५ पर्यंत १० गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता विकसित करण्यात यशस्वी झाला, तर ही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल. यामुळे देशाचा वीजपुरवठा अधिक स्थिर होईल, आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा क्षेत्राची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यास मदत होईल. अदानी समूहाचे हे पाऊल भारताला भविष्यातील ऊर्जा आव्हानांसाठी तयार करण्याच्या दिशेने केलेली एक मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे.
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