पुणे : भारतीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना व्यवसायवृद्धीसाठी अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने अॅमेझॉन इंडियाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विक्रेता सहाय्यक सुविधा अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे व्यवसाय सुरू करण्यापासून ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर विक्रेत्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. उत्पादनांची माहिती तयार करणे, साठा नियोजन, विक्री व्यवस्थापन, ग्राहकांपर्यंत पोहोच वाढविणे तसेच विविध देशांतील नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने उत्पादनांची माहिती आणि वैशिष्ट्ये तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली असून, विक्रेत्यांचा वेळ आणि श्रम दोन्हींची बचत होत आहे. उत्पादनांची नोंदणी, साठा व्यवस्थापन आणि विक्रीचे नियोजन यांसारखी कामे अधिक अचूक आणि परिणामकारक पद्धतीने करता येत आहेत. यामुळे विक्रेत्यांना व्यवसायवृद्धीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येत असून, ग्राहकांनाही अधिक चांगला आणि विश्वासार्ह खरेदी अनुभव मिळत आहे.
विशेष म्हणजे, परदेशी बाजारपेठांमध्ये विस्तार करू इच्छिणाऱ्या भारतीय विक्रेत्यांसाठी ही सुविधा नव्या संधी निर्माण करत आहे. विविध देशांतील मागणी, बाजारपेठेतील प्रवाह, आवश्यक कागदपत्रे आणि स्थानिक नियमांविषयी मार्गदर्शन मिळाल्याने जागतिक स्तरावर व्यवसाय उभारण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होत आहे. यामुळे छोट्या शहरांतील उद्योजकांनाही जागतिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
याबाबत बोलताना उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्मार्ट वाणिज्य विभागाचे संचालक अभिजीत कामरा म्हणाले, “आपण अशा काळात प्रवेश करत आहोत, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून प्रत्येक उद्योजकासाठी सक्षम सहकारी म्हणून काम करत आहे. आज छोट्या जागेतून व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकालाही मोठ्या उद्योगसमूहांना उपलब्ध असलेल्या माहिती आणि तांत्रिक क्षमतांचा लाभ घेता येत आहे. आमचे उद्दिष्ट विक्रेत्यांना केवळ साधने उपलब्ध करून देणे नसून त्यांच्यासोबत काम करणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी आणि व्यवसायवृद्धीस मदत करणारी सक्षम व्यवस्था उभी करणे आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “भारतीय उद्योजकांमध्ये कल्पकता, जिद्द आणि महत्त्वाकांक्षा यांची कमतरता नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यांच्या क्षमतांना अधिक व्यापक स्वरूप देऊ शकते. सुरुवातीच्या अनुभवातून या सुविधेचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांचा दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारा वेळ सुमारे सत्तर टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर उत्पादनांची गुणवत्ता आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता देखील वाढली आहे.”
आगामी मोठ्या खरेदी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वीसहून अधिक शहरांमध्ये विक्रेत्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन सत्रे, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमध्ये आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला असून उत्पादन नोंदणी, साठा नियोजन, व्यवसायवृद्धीची धोरणे आणि ग्राहकांपर्यंत प्रभावी पोहोच यांसारख्या विषयांवर मार्गदर्शन मिळाले आहे.
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तज्ज्ञांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर भारतीय किरकोळ व्यापार क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी उपलब्ध होणारी ही तांत्रिक मदत व्यवसायातील अडथळे कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यास हातभार लावणार आहे.