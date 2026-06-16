Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Amazon India : अ‍ॅमेझॉन इंडियाचा मोठा निर्णय; लघुउद्योजकांसाठी सुरु केली ‘ही’ नवी सुविधा

Updated On: Jun 16, 2026 | 02:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना व्यवसायवृद्धीसाठी अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने अ‍ॅमेझॉन इंडियाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विक्रेता सहाय्यक सुविधा अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे.

अ‍ॅमेझॉन इंडियाचा मोठा निर्णय; लघुउद्योजकांसाठी सुरु केली 'ही' नवी सुविधा

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : भारतीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना व्यवसायवृद्धीसाठी अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने अ‍ॅमेझॉन इंडियाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विक्रेता सहाय्यक सुविधा अधिक व्यापक स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे व्यवसाय सुरू करण्यापासून ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर विक्रेत्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. उत्पादनांची माहिती तयार करणे, साठा नियोजन, विक्री व्यवस्थापन, ग्राहकांपर्यंत पोहोच वाढविणे तसेच विविध देशांतील नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने उत्पादनांची माहिती आणि वैशिष्ट्ये तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली असून, विक्रेत्यांचा वेळ आणि श्रम दोन्हींची बचत होत आहे. उत्पादनांची नोंदणी, साठा व्यवस्थापन आणि विक्रीचे नियोजन यांसारखी कामे अधिक अचूक आणि परिणामकारक पद्धतीने करता येत आहेत. यामुळे विक्रेत्यांना व्यवसायवृद्धीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येत असून, ग्राहकांनाही अधिक चांगला आणि विश्वासार्ह खरेदी अनुभव मिळत आहे.

विशेष म्हणजे, परदेशी बाजारपेठांमध्ये विस्तार करू इच्छिणाऱ्या भारतीय विक्रेत्यांसाठी ही सुविधा नव्या संधी निर्माण करत आहे. विविध देशांतील मागणी, बाजारपेठेतील प्रवाह, आवश्यक कागदपत्रे आणि स्थानिक नियमांविषयी मार्गदर्शन मिळाल्याने जागतिक स्तरावर व्यवसाय उभारण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होत आहे. यामुळे छोट्या शहरांतील उद्योजकांनाही जागतिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.

याबाबत बोलताना उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्मार्ट वाणिज्य विभागाचे संचालक अभिजीत कामरा म्हणाले, “आपण अशा काळात प्रवेश करत आहोत, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून प्रत्येक उद्योजकासाठी सक्षम सहकारी म्हणून काम करत आहे. आज छोट्या जागेतून व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकालाही मोठ्या उद्योगसमूहांना उपलब्ध असलेल्या माहिती आणि तांत्रिक क्षमतांचा लाभ घेता येत आहे. आमचे उद्दिष्ट विक्रेत्यांना केवळ साधने उपलब्ध करून देणे नसून त्यांच्यासोबत काम करणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी आणि व्यवसायवृद्धीस मदत करणारी सक्षम व्यवस्था उभी करणे आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “भारतीय उद्योजकांमध्ये कल्पकता, जिद्द आणि महत्त्वाकांक्षा यांची कमतरता नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यांच्या क्षमतांना अधिक व्यापक स्वरूप देऊ शकते. सुरुवातीच्या अनुभवातून या सुविधेचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांचा दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारा वेळ सुमारे सत्तर टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर उत्पादनांची गुणवत्ता आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता देखील वाढली आहे.”

आगामी मोठ्या खरेदी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वीसहून अधिक शहरांमध्ये विक्रेत्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन सत्रे, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमध्ये आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला असून उत्पादन नोंदणी, साठा नियोजन, व्यवसायवृद्धीची धोरणे आणि ग्राहकांपर्यंत प्रभावी पोहोच यांसारख्या विषयांवर मार्गदर्शन मिळाले आहे.

हे सुद्धा वाचा : 100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?

तज्ज्ञांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर भारतीय किरकोळ व्यापार क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी उपलब्ध होणारी ही तांत्रिक मदत व्यवसायातील अडथळे कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यास हातभार लावणार आहे.

Web Title: Amazon india has launched a new facility for small entrepreneurs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?
1

100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?

सायलेंट अटॅक… गेल्या 15 दिवसांत ‘या’ वस्तूंच्या किमती गुपचूप वाढल्या आणि तुम्हाला कळलंच नाही? लगेच तपासा यादी
2

सायलेंट अटॅक… गेल्या 15 दिवसांत ‘या’ वस्तूंच्या किमती गुपचूप वाढल्या आणि तुम्हाला कळलंच नाही? लगेच तपासा यादी

महागाई वाढली तरीही कमी बजेटमध्ये करा विमान प्रवास! स्वस्त तिकीट देण्यासाठी Air India चा नवा फंडा?
3

महागाई वाढली तरीही कमी बजेटमध्ये करा विमान प्रवास! स्वस्त तिकीट देण्यासाठी Air India चा नवा फंडा?

Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख
4

Multibagger Stock: ‘हा’ शेअर बनला रॉकेल… 9 रुपयांवरुन थेट 600 रुपयांवर, एक लाखाचे झाले तब्बल 68 लाख

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amazon India : अ‍ॅमेझॉन इंडियाचा मोठा निर्णय; लघुउद्योजकांसाठी सुरु केली ‘ही’ नवी सुविधा

Amazon India : अ‍ॅमेझॉन इंडियाचा मोठा निर्णय; लघुउद्योजकांसाठी सुरु केली ‘ही’ नवी सुविधा

Jun 16, 2026 | 02:51 PM
प्रीतीच्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवं आव्हान; लग्नाच्या दृश्यांबाबत मानसी सुभाषचा खुलासा

प्रीतीच्या अटीमुळे दीप-ज्योतीसमोर नवं आव्हान; लग्नाच्या दृश्यांबाबत मानसी सुभाषचा खुलासा

Jun 16, 2026 | 02:41 PM
भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

Jun 16, 2026 | 02:25 PM
चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल

चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल

Jun 16, 2026 | 02:23 PM
फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?

फॉर्म गेला आता कारवाईची भीती! ‘त्या’ कृतीमुळे Vaibhav Sooryavanshi अडचणीत? आयसीसीचा नियम काय?

Jun 16, 2026 | 02:22 PM
Mira Bhayandar Water Crisis : पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी देवच अवतरले!  मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसमोर मनसेचे आगळेवेगळे आंदोलन

Mira Bhayandar Water Crisis : पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी देवच अवतरले!  मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसमोर मनसेचे आगळेवेगळे आंदोलन

Jun 16, 2026 | 02:22 PM
Kolhapur News: कोल्हापुरकरांनो लागा तयारीला; अखेर ‘ती’ पुन्हा येणार!

Kolhapur News: कोल्हापुरकरांनो लागा तयारीला; अखेर ‘ती’ पुन्हा येणार!

Jun 16, 2026 | 02:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा