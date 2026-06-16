100 हून अधिक मुलांचा बाप आहेत Telegram चा मालक! जाणून घ्या Pavel Durov ची किती आहे एकूण Net Worth?

Telegram Company Owner and Net Worth: सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आणि 21 जूनला सुरु होणाऱ्या नीट परिक्षांच्या पारर्श्वभूमीवर सरकार अँक्शन मोडवर आलं. या सगळ्यावर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रिय आणि बहुचर्चित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्राम 22 जूनपर्यंत ब्लॉक करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचे एडिटिंग फीचरदेखील ३० जूनपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. परीक्षा सुरक्षित व्हावी आणि कॉपी-पेस्ट टाळता यावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पण या सगळ्यात प्रश्न पडतो तो म्हणजे टेलिग्रामचे मालक कोण आहेत आणि त्यांची एकूण संपत्ती किती आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.
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टेलिग्राम या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मची स्थापना २०१४ मध्ये रशियाच्या पावेल डुरोव्ह यांनी केली. कंपनीचे सीईओ आणि मालक आहेत. १९८४ मध्ये रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे जन्मलेल्या डुरोव्ह यांनी लहानपणीच कोडिंग शिकलं होतं. सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केल्यानंतर, त्यांनी वयाच्या २२ व्या वर्षी, २००६ मध्ये रशियाचे सर्वात मोठे सोशल नेटवर्क, व्हकोंटाक्टे, तयार केले. याच कारणामुळे त्यांना रशियाचे मार्क झुकरबर्ग म्हणूनही ओळखले गेलं.
व्कोंटाक्टेच्या यशामुळे डुरोव्ह चांगलाच श्रीमंत झाला. पण रशियन सरकारसोबतच्या संघर्षामुळे त्याला कंपनीतील आपला हिस्सा विकावा लागला. या सगळ्यात त्याने २०१४ मध्ये टेलिग्रामची स्थापना केली. आज जगभरात त्याचे १ अब्जाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अॅप विनामूल्य आहे. २०१८ ते २०२१ पर्यंत रशियामध्ये टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आली होती. डुरोव्हने २०२१ मध्ये फ्रेंच नागरिकत्व मिळवले, परंतु तो दुबईमध्ये राहतो.
फोर्ब्सनुसार, डुरोव्हची एकूण संपत्ती ६.६ अब्ज डॉलर्स आहे. त्याला तीन प्रेयसींपासून सहा मुले आहेत, परंतु त्याचा दावा आहे की दान केलेल्या शुक्राणूंद्वारे तो १२ देशांमध्ये १०० हून अधिक मुलांचा बाप आहे. तो म्हणतो की त्याची संपत्ती त्याच्या सर्व मुलांना मिळेल. एका फ्रेंच मासिकाला दिलेल्या अलीकडील मुलाखतीत डुरोव्हने सांगितले की, त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांनी आपापसात भांडू नये अशी त्याची इच्छा आहे.
४१ वर्षीय डुरोव्हचा दावा आहे की, त्याने १५ वर्षांपूर्वी वीर्यदान करण्यास सुरुवात केली. क्लिनिकच्या मते, डुरोव्हच्या वीर्यामुळे १२ देशांमध्ये १०० हून अधिक मुलांना जन्म मिळाला आहे. डुरोव्हकडे फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे दुहेरी नागरिकत्व आहे. गेल्या वर्षी त्याची निव्वळ संपत्ती १३.९ अब्ज डॉलर्स होती. मात्र, या वर्षी त्याच्या निव्वळ संपत्तीत घट झाली आहे.
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