CleanMax Profit Growth: क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! अ‍ॅपलसोबतची भागीदारी आणि डेटा सेंटर व्यवसायामुळे कंपनीची गरुडझेप

क्लीनमॅक्स कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ८५.६ कोटी रुपयांचा नफा मिळवून ४.४ पट वाढ नोंदवली आहे. अ‍ॅपल आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील मोठ्या करारांमुळे कंपनीने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात नवी उंची गाठली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 08:04 PM
क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! (Photo Credit- X)

मुंबई : व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) क्षेत्रातील नवीकरणीय ऊर्जा पुरवठादार Clean Max Enviro Energy Solutions Limited (क्लीनमॅक्स) कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मजबूत आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीचा करानंतरचा निव्वळ नफा (PAT) मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.4 पट वाढून 85.6 कोटी रुपयांवर पोहोचला असून महसूल 28 टक्क्यांनी वाढून 1,913 कोटी रुपये झाला आहे.

कंपनीचा EBITDA देखील 28 टक्क्यांनी वाढून 1,295 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कंपनीने 31 मार्च 2026 अखेरपर्यंत 5.7 GW क्षमतेचा करारित नवीकरणीय ऊर्जा वीजविक्री पोर्टफोलिओ उभारला असून आर्थिक वर्षात सुमारे 1.4 GW क्षमता कार्यान्वित केली आहे.

डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र कंपनीसाठी मोठा वाढीचा स्रोत ठरत असून या विभागाचा कंपनीच्या एकूण करारित पोर्टफोलिओमध्ये 42 टक्के वाटा आहे. राजस्थानातील बिकानेर येथे कंपनीने 525 MWp क्षमतेचा CTU-connected प्रकल्प सुरू केला आहे.

कंपनीने Apple सोबत 150 MW नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे 104 कोटी रुपयांची धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. तसेच STT Global Data Centers, Iron Mountain Data Centers आणि Princeton Digital Group यांसारख्या आघाडीच्या डेटा सेंटर कंपन्यांबरोबरही दीर्घकालीन करार केले आहेत. कंपनीने FY2026-27 मध्ये 1.5 GW पेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

Published On: May 14, 2026 | 08:04 PM

