Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

जत तालुक्यामधील मोटे वाडी मध्ये असणाऱ्या मरगूबाई मंदिराच्या यात्रेनिमित्त एकत्र आलेल्या भाविकांवर काळाने घाला घातला असून सोसाट्याचा वारा आणि वादळ सुटल्याने निवारा शेडच्या बाजूला आडोशाला उभ्या असलेल्या भाविकांवर ही भिंत कोसळल्याने त्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी झाल्याची दुःखद घटना घडली आहे. दरम्यान ही घटना अत्यंत वाईट असून जखमींना चांगले विचार देण्यासंदर्भामध्ये आमचे प्रयत्न सुरू असून प्रशासन ही योग्य ती मदत करत असल्याची माहिती जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिलीय.तर, प्रशासनाकडून लागेल ती सर्व मदत प्रशासन करेल नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन जतचे प्रांताधिकारी अजय नस्टे यांनी केले आहे. .